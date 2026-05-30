Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν σήμερα η 25χρονη Ρομά και ο 27χρονος Πακιστανός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τα ελληνικά ΜΜΕ, δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο κοριτσάκι διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο και μετά τις απολογίες τους πήραν το δρόμο για τη φυλακή, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Το παιδί έχει αποσωληνωθεί αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ, με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων.

