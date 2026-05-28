Μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Πήλιο όταν γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους.

Συγκεκριμένα, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Ζαγοράς όταν οι γονείς του παιδιού πήγαν στο κρεβατάκι του και αντίκρισαν τον 9χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς όμως ήταν αργά.

Πληροφορίες του taxydromos.gr αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.

