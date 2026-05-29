Συζητούνται διάφορα για το αν το εκλογικό αποτέλεσμα βολεύει ή όχι τον Πρόεδρο και τους υπουργούς του, με αφετηρία μάλιστα πως στη Βουλή έμεινε μόνο το ΔΗΚΟ να στηρίζει (ανοιχτά τουλάχιστον) την Κυβέρνηση. Πιθανώς οι συζητήσεις να θέλουν να δώσουν πιο σημαντικό ρόλο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσα στο προεδρικό σύστημα της Κύπρου.

Όμως, επί της ουσίας, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι αντιπολίτευση και ποιος όχι μέσα στη νέα Βουλή.

Διότι, κυβερνητικά νομοσχέδια εγκρίνουν σχεδόν όλοι και μάλιστα κάποιοι με υπερβάλλοντα ζήλο. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, δεν νομίζουμε ότι ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ έχουν διάθεση να εκφράσουν καθαρό αντιπολιτευτικό λόγο, αφού βολεύονται (μεταξύ άλλων) και με τη στασιμότητα στο Κυπριακό.

Άρα μένει το ΑΚΕΛ, που παραμένει κατώτερο των προσδοκιών για έναν κόσμο που αξιώνει πιο σκληρή αντιπολίτευση, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία που την έχει ανάγκη. Για το ΑΛΜΑ δεν γνωρίζουμε, καθώς είναι τόσο προσωποπαγές που κάθε αντιπολιτευτική του εκστρατεία θα συνδέεται με το παρελθόν ή το μέλλον του Οδυσσέα. Ε κι η Άμεση Δημοκρατία είναι σε έναν δικό της, χαζοχαρούμενο κόσμο.

ΑΛ.ΜΙΧ.