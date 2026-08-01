Οι «φαφλατισμοί και οι αερολογίες» που χρησιμοποίησε στην ανακοίνωση του στις 20 Ιουλίου για το περιβόητο βίντεο του Προεδρικού (videogate) ο ποινικός ανακριτής της υπόθεσης, Ανδρέας Πασχαλίδης, ήταν αναφορά που καταδείκνυε τέλεση ποινικών αδικημάτων.

Αυτό τουλάχιστον ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ίδιος ο κ. Πασχαλίδης απαντώντας σε ερωτήματα -που σε κάποιες στιγμές είχαν τη μορφή έντονων και συνεχόμενων πυρών- στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, η οποία διήρκησε πέραν των δυο ωρών.

Ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου και επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) υπεραμύνθηκε των χειρισμών του, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έκανε λάθος στις γραπτές τοποθετήσεις του, αν και εμμέσως φρόντισε να στείλει το μήνυμα ότι κάποιοι ήθελαν να παρερμηνεύσουν τα όσα είχε δημοσιοποιήσει.

Επί της ουσίας, με βάση τα όσα είπε ο κ. Πασχαλίδης, απαντώντας σε ερωτήματα του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρη Δημητρίου, η πρώτη ανακοίνωσή του, που ξεσήκωσε και αντιδράσεις, περιλάμβανε τη φράση «φαφλατισμοί και αερολογίες» όχι για να απαλλάξει τους ελεγχόμενους, αλλά για να δείξει ότι ελέγχονται για αδικήματα.

Όπως εξήγησε, οι όροι «φαφλατισμοί» και «αερολογίες», αποδίδουν πιθανή τέλεση αδικημάτων που όπως ξεκάθαρα άφησε να νοηθεί έχουν να κάνουν με «εμπορία επηρεασμού». Το αδίκημα αυτό περιλαμβάνεται σε εθνική νομοθεσία για τη διαφθορά, η οποία είναι εναρμονιστική Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

Οι δε επιφυλάξεις που είχε εκφράσει στην επίμαχη ανακοίνωση της 20ής Ιουλίου, βάσει των όσων είπε, έχουν να κάνουν με την κρίση δυο δικαστηρίων που πραγματεύτηκαν το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού στις υποθέσεις της Δρομολαξιάς και του Αλ Τζαζίρα, αντιστοίχως.

Απαντώντας, λοιπόν, στις επικρίσεις περί ξεπλύματος αξιωματούχων, ο κ. Πασχαλίδης έκανε το ακόλουθο αρχικό σχόλιο: «Μα εγώ δεν είπα ότι δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Και στην πρώτη και στη δεύτερη ανακοίνωση εγώ είπα ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις του Ποινικού Κώδικα. Μήπως, όταν κάποιος έμπορος ναρκωτικών κυρίες και κύριοι, πουλά ναρκωτικά, κατηγορείται με βάση των ποινικό κώδικα; Πέστε μου πού ο Ποινικός Κώδικας πού ποινικοποιεί την εμπορεία ναρκωτικών. Πουθενά (…) Εγώ εδώ είπα δεν υπάρχουν παραβάσεις του ποινικού κώδικα. Όχι δεν υπάρχουν ποινικά ζητήματα. Και προχώρησα και είπα «υπάρχουν ποινικά αδικήματα» στη βάση συγκεκριμένου Νόμου».

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της ΑΑΔΙΠΑ, έγινε πιο συγκεκριμένος: «Αυτός ο Νόμος όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο έχει αναδειχθεί στην υπόθεση Συλλούρη και στην υπόθεση Δρομολαξιάς. (…) Όπως αναλύθηκε στην υπόθεση Συλλούρη και όπως λέγουν τα συγγράμματα και η νομολογία, η Αγγλική και η Ελληνική, στην οποία ανέτρεξα ως έμαθα από το Πανεπιστήμιό μου και στην έδρα εις την οποία εθήτευσα ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να ζητώ καθοδήγηση, τιμωρούνται οι φαφλατισμοι και οι αερολογίες. Τιμωρούνται! Διότι δεν μπορούν να τιμωρηθούν από τον ποινικό κώδικα. (…) Γι΄ αυτό έβαλα φαφλατισμοί εκεί ρητά».

Υβριδική επίθεση

Πολύς λόγος έγινε για το αρχικό ανακοινωθέν κ. Πασχαλίδη (20/7), στο οποίο ανέφερε πως το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υβριδικού πολέμου εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρώην δικαστής, είπε: «Πώς κατέληξα ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση; Δεν μπορώ να σας πω γιατί αυτό πάει στην ουσία του πορίσματος. Εκείνο που επέλεξα να κάνω, είναι στις δυο ανακοινώσεις μου, ιδιαίτερα στην πρώτη, να κάνω μνεία κάποιων στοιχείων που με οδήγησαν εκεί. Κι αν επροσέξετε στην πρώτη ανακοίνωσή μου, καθιστώ σαφές από την αρχή: «Όπως τα πράγματα έχουν αυτή τη στιγμή». Εξού και ζήτησα από τον Γενικό Εισαγγελέα να ανανεώσει τη θητεία μου για να δούμε αν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τον άνθρωπο εκείνο πίσω από τις εντολές της Black Cube σ.σ. εταιρεία που δημιούργησε το video στη βάση συμφωνίας με πελάτη), που ενδεχομένως άρδην να ανατρέψουν τα δεδομένα. Αλλά μερικοί από τους λόγους που κατέληξα εκεί είναι γραμμένοι στην ανακοίνωσή μου. Δεν τους έκρυψα».

«Αμφισβητώ τα κίνητρα»

Ο Ανδρέας Πασχαλίδης τοποθετήθηκε και για το γεγονός ότι εξέδωσε δυο ανακοινώσεις, η μια στις 20 Ιουλίου και η άλλη στις 23: «Ο πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντιλήφθηκε τι ήθελα να πω και αρθρογράφησε ο άνθρωπος. Κάποιοι άλλοι νομικοί αντιλήφθησαν τι ήθελαν να πω και βγήκαν στα Μέσα και το είπαν. Κάποιοι άλλοι και πολιτικοί και νομικοί και μη, μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί. Δεν τους βρίσκω φταίξιμο. Πιθανόν να έκαμα κι εγώ λάθος στη διατύπωση, μπορεί και να μην έκανα. Εξού και στη δεύτερη ανακοίνωση λέω για τα κίνητρα εκείνων που δεν εκαταλάβαν παραμένουν για εμένα άγνωστα (…). Αντιλήφθηκα ότι τούτοι οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει. Τα κίνητρά τους δεν με ενδιαφέρουν και δεν είναι επί του παρόντος. Τα αμφισβητώ. Να γραφτεί τούτο κάτω. Και έχω το δικαίωμα να τα αμφισβητώ, διότι, κύριοι, προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μου. Με έχουν συνδέσει με πράγματα και θαύματα για τα οποία εγώ δεν έχω καμία ιδέα (…)Τούτου λεχθέντος, επιστρέφω πίσω στο θέμα των ανακοινώσεών μου. Αποφάσισα να βγάλω δεύτερη ανακοίνωση, πιστεύοντας πλέον ότι ξεκαθαρίζω τα πράματα. Και νομίζω ότι τα έχω ξεκαθαρίσει. Τώρα αν οι δυο ανακοινώσεις έγιναν αιτία να συναχτούν εδώ 100 πλάσματα, ε για τούτο δεν νομίζω να φταίω μόνο εγώ».

Εντάσεις και μπηχτές

Η χθεσινή συνεδρίαση για το περιβόητο βίντεο δεν έλειψαν οι εντάσεις, αλλά ούτε και οι μπηχτές μεταξύ βουλευτών και Ανδρέα Πασχαλίδη.

Η κουβέντα «άναψε» όταν ο κ. Πασχαλίδης παραπονέθηκε ότι διατυπώνονται προσβλητικοί ισχυρισμοί σε βάρος του. Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου παρενέβη λέγοντας ότι είναι το Προεδρικό, το οποίο τον πρόσβαλε.

Αιτιολογώντας τη θέση της μίλησε για δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών στη βάση της ανακοίνωσης Πασχαλίδη, τα οποία πανηγύριζαν. Ο τελευταίος απάντησε καταλογίζοντας στην κ. Χαραλαμπίδου ότι συσχέτισε τον διορισμό του στην ΑΑΔΙΠΑ με την έκδοση του πορίσματος.

«Εγώ δεν έκανα τέτοια ανακοίνωση» απάντησε η κ. Χαραλαμπίδου. Ο κ. Πασχαλίδης επανήλθε απαντώντας στις αιχμές ότι σκοπίμως έβγαλε ανακοίνωση την ημέρα της μαύρης επετίου: «Αφήσατε υπονοούμενο ότι έβγαλα ανακοίνωση στις 20 Ιουλίου. Επολέμησα κ. Χαραλαμπίδου στον Πενταδάκτυλο».

Σε κάποια άλλη στιγμή ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης έκανε σχόλιο για να υποδείξει φιλική αντιμετώπιση του Ανδρέα Πασχαλίδη από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. «Σας είδα να γνέφετε καταφατικά όταν μιλούσε ο Παπαδόπουλος» είπε με τον Πασχαλίδη να αντιδρά με τη φράση «Παναγία μου». Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Πασχαλίδης κι ενώ μιλούσε απάντησε στην μπηχτή: «Κ. Παπαδόπουλε μην κουνάτε συγκαταβατικά το κεφάλι σας, μπορεί να παρεξηγηθούμε».

«Πόσο μπορεί να επηρεάσει μια αθώα ερώτηση»

Πρώτος το λόγο από τους προσκεκλημένους πήρε στη βάση της διαδικασίας ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. Μιλούσε για πέραν των 20 λεπτών ξεκαθαρίζοντας πως είναι σεβαστό το δικαίωμα της Βουλής να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Τόνισε, όμως, τον κίνδυνο να επηρεαστεί η υπόθεση, η οποία ακόμη διερευνάται. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπορεί να επηρεάσει μια αθώα ερώτηση» είπε χαρακτηριστικά σε κάποια στιγμή. Αναφερόμενος, εξάλλου, σε εισήγηση του βουλευτή Γιώργου Λουκαΐδη να δοθεί το πόρισμα στη Βουλή με διαβάθμιση και να τηρηθούν διαδικασίες διαφύλαξης του ανακριτικού έργου, όπως έγινε και παλιότερα, ο κ. Αγγελίδης είπε πως δεν έχει υπόψιν του να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, εξήγησε ακόμη πώς θα τύχει χειρισμού το πόρισμα και ποια είναι τα τρία ενδεχόμενα. Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν μπορεί να λογοκρίνει και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση λέγοντας ποια ερώτηση μπορεί να απαντηθεί και ποια όχι. Στη συνέχεια απεχώρησε. Ο δικηγόρος της Black Cube, Αντώνης Δημητρίου, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει στοιχείο που να δείχνει πως το βίντεο είναι προϊόν προσπάθειας για υβριδικό πόλεμο στην Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας πως αν γνώριζε κάτι τέτοιο δεν θα δεχόταν να αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, απεχώρησε στα μέσα της συνεδρίασης.

Όπως είναι γνωστό το βίντεο που είχε προβληθεί ανάβοντας φωτιές στο Προεδρικό και είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ενέχονταν πέραν του τελευταίου ο πρώην υπουργός Εμπορίου, Γιώργος Λακκοτρύπης και ο διευθύνων σύμβουλος του κατασκευαστικού ομίλου CyField, Γιώργος Χρυσοχόος. Επιχειρείται να προβληθεί εικόνα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό και παράνομων χρηματοδοτήσεων ιδιωτών έναντι ανταλλαγμάτων.