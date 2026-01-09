Από την Πέμπτη κιόλας υπήρχε κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την προέλευση του μονταρισμένου οπτικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε το philenews, εμπειρογνώμονες κρατικών υπηρεσιών που ανέλυσαν τα δεδομένα καταλήγουν πως η Δημοκρατία είναι ενώπιον οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης.

Αυτή η κακόβουλη δραστηριότητα φέρει χαρακτηριστικά οργανωμένων εκστρατειών ρωσικής παραπληροφόρησης (organized disinformation campaigns).

Η ίδια πληροφόρηση για τα συμπεράσματα των αναλυτών, αναφέρει πως η ανάρτηση του βίντεο που έγινε στην πλατφόρμα «Χ» έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ρωσικής προέλευσης καμπάνιας Doppelganger, online εκστρατείας οργανωμένης υβριδικής παραπληροφόρησης, που εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει κράτη-μέλη της ΕΕ.

H εκστρατεία Doppelganger στόχευσε μεταξύ άλλων τη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ισραήλ, ενώ χαρακτηριστικό της ήταν η αναπαραγωγή στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανώνυμα βίντεο παραπέμπουν στην πάγια πρακτική με την επωνυμία «kompromat», ορολογία υπηρεσιών πληροφοριών, που προέρχεται ιστορικά από την Σοβιετική Ένωση και έχει ταυτιστεί με τακτική «δολοφονίας προσωπικοτήτων». Πολύ συχνά αυτή η πρακτική απαντάται στη Ρωσία και περιλαμβάνει δημοσιεύματα για σκοπούς εκβιασμού ή πολιτικής εξουθένωσης αντιπάλων.

Τέτοια κακόβουλα βίντεο είναι διαδικτυακά και ανώνυμα, αλλά, σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα ειδικών, δημοσιεύονται υπό τον μανδύα δημοσιογραφικής αποκάλυψης.

Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως αναφέραμε και σήμερα, ήταν σε επαφή με το Προεδρικό από τις πρώτες ώρες που το επίμαχο οπτικό υλικό είδε το φως της δημοσιότητας.

Έστω κι αν κάποια ίχνη χάνονται μέσω διαδικτύου, εντούτοις, από την πρώτη στιγμή υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την προέλευση και τα κίνητρα. Είναι ενδεικτικό ότι ένα από τα πρόσωπα που προσέγγισαν τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό, για να υποκλέψει συνομιλίες μαζί τους, μιλούσε αγγλικά έχοντας προφορά ανατολικής Ευρώπης.

Αυτό φανερώνει πως έστω κι αν δεν προκύψουν ξεκάθαρα στοιχεία για τους εμπνευστές του βίντεο, υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες και ισχυρές ενδείξεις, ώστε να οδηγήσουν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα.

Από κύκλους του προεδρικού, πάντως, υποδεικνύεται πως η δημοσίευση συμπίπτει με κάποιες σημαντικές εξελίξεις για την Κύπρο. Ο λόγος για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κάθοδο Αμερικανών στην Κύπρο για το θέμα της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου».

Άτομο που μίλησε στο philenews, παρουσιάζεται βέβαιο ότι υπάρχει ήδη ανάλυση από την αρμόδια υπηρεσία πληροφοριών της Δημοκρατίας και πως έχει τεθεί ενώπιον και της Αστυνομίας.

Επιπλέον, αρμόδια αστυνομική πηγή είπε στο philenews πως αυτή τη στιγμή η υπόθεση απασχολεί αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας, αναφερόμενος σε διερεύνηση από την υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά και εμπλοκή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), η οποία προφανώς εξετάζει ντοκουμέντα.

Να σημειωθεί ότι πλέον την καταγγελία του Λακκοτρύπη εξετάζει το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας. Αρχικά κατήγγειλε την υπόθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο πως η εξέταση θα πρέπει να συνεχιστεί από την αρμόδια μονάδα που υπάγεται στο αρχηγείο.

Θυμίζουμε ότι το εν λόγω υλικό δημοσιεύτηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα δηλώσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρουσιάζονται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους. Από την πρώτη στιγμή το περιεχόμενο αμφισβητήθηκε από το Προεδρικό, καθώς έγινε συρραφή δηλώσεων, δεν ακούγονται οι πλήρεις τοποθετήσεις των προαναφερθέντων αξιωματούχων, ούτε παρουσιάζονται τα ερωτήματα που έγιναν ώστε να γίνει αντιληπτό ποιο ήταν το ακριβές θέμα συζήτησης. Δεν επρόκειτο για δημοσιογραφική δουλειά, αφού δεν ζητήθηκε ούτε καν αντίλογος για εγειρόμενα ζητήματα.

Από χθες, ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Όπως έγινε γνωστό, προσεγγίστηκε από άτομα που παρουσιάστηκαν ως στελέχη ολλανδικού οργανισμού που διαχειρίζεται επενδυτικό ταμείο. Σύμφωνα με το πλάνο τους ήθελαν να επενδύσουν €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας. Σ΄ αυτό το πλαίσιο σύναψαν συμφωνία με τον πρώην υπουργό, ο οποίος έχει συμμετοχή σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Λακκοτρύπης καταθέτει στο ΤΑΕ Αρχηγείου όπου μετέβη συνοδεία του δικηγόρου του για να καταθέσει έγγραφα και άλλα στοιχεία.