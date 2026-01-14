Ελέγχονται πλέον και οι παραπονούμενοι της παράνομης μαγνητοσκόπησης σε ό,τι αφορά την υπόθεση του βίντεο που προβάλλει αφήγημα περί μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Ο λόγος για το πρώην κυβερνητικό στέλεχος, Γιώργο Λακκοτρύπη, τον μέχρι και προχθές διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό.

Μέχρι στιγμής δεν ήταν ξεκάθαρη η κατεύθυνση, στην οποία επρόκειτο να κινηθούν οι ποινικές ανακρίσεις της υπόθεσης. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή γραπτή τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας για το διορισμό του Ανδρέα Πασχαλίδη ως ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή της υπόθεσης, καθίσταται πλέον σαφές ότι θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σημειώνει ότι διόρισε τον κ. Πασχαλίδη ως ποινικό ανακριτή προκειμένου να διερευνήσει σε συνεργασία με την Αστυνομία το ενδεχόμενο «διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία «Emily Thompson» στις 08/01/2026 («το Βίντεο»)».

Μάλιστα, σύμφωνα με τους όρους εντολής που παρατίθενται στην σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζεται πως δεν θα διερευνηθεί μόνο το θέμα των δημιουργών του βίντεο (περιεχόμενο, αυθεντικότητα, προέλευση και κίνητρα παραγωγής), αλλά «και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση».

Δεν ήταν ξεκάθαρο

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης είχε υποβάλει καταγγελία ως παραπονούμενος για το βίντεο (αρχικά στο ΤΑΕ Λευκωσίας) εντός των ωρών που είχαν ακολουθήσει μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού.

Είχε καταγγείλει την παράνομη καταγραφή αναφορών του σε επαφές που είχε με τους φερόμενους επενδυτές της Stratix Wealth (φέρονταν έτοιμοι να επενδύσουν €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας), καθώς και την παραπλανητική συρραφή των τοποθετήσεών του.

Την Παρασκευή έκανε συμπληρωματική κατάθεση στο ΤΑΕ Αρχηγείου, στο οποίο ανατέθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης, με τον κ. Λακκοτρύπη να καταθέτει στους ανακριτές και αριθμό εγγράφων για την τρίμηνη συνεργασία του με την Stratix Wealth. Την Κυριακή ακολούθησε η κατάθεση του κ. Χαραλάμπους, μια ημέρα πριν παραιτηθεί, δηλαδή, ενώ τη Δευτέρα κατέθεσε και ο κ. Χρυσοχός.

Αν και ήταν προφανές πως εγείρονταν και ζητήματα με το lobbying, καθώς και άλλα νομικά θέματα με τους παραπονούμενους από την προβολή του οπτικού υλικού, εντούτοις δεν είχε καταστεί ξεκάθαρο από την Αστυνομία αν θα ελεγχθεί και ο ρόλος των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Χρυσοχού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος της αστυνομικής Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνας, απάντησε σε συγκεκριμένο ερώτημα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων με τον ακόλουθο τρόπο: «Η έρευνα γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο που είδαμε στη δημοσιότητα».

Σε δυο σημεία

Καθίσταται πλέον σαφές πως η ποινική διερεύνηση θα επικεντρωθεί σε δύο σημεία, όπως έγραψε και χθες ο «Φ». Το πρώτο αφορά τις κακόβουλες ενέργειες των δημιουργών του βίντεο, η παραγωγή του οποίου αποδίδεται σε καλά οργανωμένη ομάδα. Το δεύτερο σχετίζεται με τον τρόπο που ενήργησαν οι τρεις προαναφερθέντες και αν είχαν υποχρεώσεις στη βάση νομοθεσιών, όπως αυτή του lobbying.

Για το πρώτο κομμάτι της έρευνας, αναμένεται να γίνουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε Ολλανδία και Βρετανία, αν δεν έχουν γίνει ήδη. Χθες αποκαλύψαμε ότι ο κ. Λακκοτρύπης «τα είπε χαρτί και καλαμάρι» στους ανακριτές της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για τις τρεις συναντήσεις του σε Άμστερνταμ και Λονδίνο με τους φερόμενους επενδυτές, τα εστιατόρια στα οποία συνέφαγαν, τα ξενοδοχεία που του έκλεισαν, τα αεροπορικά εισιτήρια, την τρίμηνη σύμβαση που έκανε και τα τρία εμβάσματα που έγιναν (€5.000 έκαστο).

Είπε, ακόμη, ότι το «επιχειρηματικό προξενιό» έγινε από τον δικηγόρο Markus Baumgartner, που παρουσιάζεται να διατηρεί νομική εταιρεία στην Ολλανδία, αλλά και άλλες πληροφορίες για πρόσωπα που τον συνάντησαν εκπροσωπώντας την εταιρεία-φάντασμα Stratix Wealth, μεταξύ των οποίων και ο αυτοπαρουσιαζόμενος ως Florin Georghiou με την προφορά ανατολικοευρωπαίου. Καθίσταται σαφές πως οι πληρωμές και οι κρατήσεις ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων, άφησαν ίχνη στο τραπεζικό σύστημα.

Το δεύτερο κομμάτι, που πλέον θα διερευνηθεί, έχει να κάνει με ενδεχόμενες ευθύνες που προκύπτουν από τη νομοθεσία του lobbying και με την υποχρέωση που υπήρχε ή όχι να δηλωθούν από τους εμπλεκόμενους οι επαφές με την εταιρεία-φάντασμα. Σημειώναμε, ακόμη, πως νομικοί κύκλοι επεσήμαναν στον «Φ» ότι οι επαφές με την Stratix Wealth δεν θα έπρεπε να γίνουν κάτω από το ραντάρ και υπέδειξαν τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου (CIPA) και την υπηρεσία υποστήριξης επιχειρήσεων και επενδυτών (BFU) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο ανάρμοστος επηρεασμός στην άλλη υπόθεση με βίντεο

«Ισχυρίστηκαν ότι μπορούσαν να ασκήσουν ανάρμοστο επηρεασμό, σε δημόσιο λειτουργό»

Το άλλο ζήτημα που τίθεται σε σχέση με το δεύτερο κομμάτι της έρευνας έχει να κάνει με το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού, σύμφωνα με νομικούς κύκλους που μίλησαν στην εφημερίδα μας. Το εν λόγω αδίκημα απαγγέλθηκε και στους κατηγορούμενους για την υπόθεση του Αλ Τζαζίρα. Απαγγέλλεται σε όσους δείχνουν έστω πρόθεση να ενεργήσουν με έκνομο τρόπο.

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης με το ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα, έστω κι αν το επίμαχο οπτικό υλικό δεν αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης, επεξηγείται ότι οι κατηγορούμενοι (σ.σ. λεπτομέρειες αδικήματος) «ισχυρίστηκαν ότι μπορούσαν να ασκήσουν ανάρμοστο επηρεασμό, σε δημόσιο λειτουργό, ώστε αυτός να προβεί σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του…». Το αδίκημα είχε απαγγελθεί σε όλους τους κατηγορούμενους.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Χαραλάμπους στο επίμαχο οπτικό υλικό παρουσιάζεται να μιλά με πρόσωπο που φέρεται να ενεργεί για λογαριασμό της -ανύπαρκτης όπως αποδεικνύεται- εταιρικής οντότητας Stratix Wealth που είχε ως στόχο να επενδύσει €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος της Stratix παρουσιάστηκε με το όνομα Φλορίν Γκεοργκίου (Florin Georghiou) και η συνομιλία είχε διάρκεια 45 λεπτών, έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και σ’ αυτή συμμετείχε και ο πρώην υπουργός, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Τα αποσπάσματα που μαγνητοσκοπήθηκαν παρανόμως και προβλήθηκαν στο οπτικό υλικό παρουσιάζουν τον κ. Χαραλάμπους να λέει μεταξύ άλλων: «Αν προχωρήσεις στη διαδικασία με τον Γιώργο (σημ. εννοεί τον κ. Λακκοτρύπη), ας πούμε, κι αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στις αιτήσεις κι αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα, κάνε μου ένα τηλεφώνημα και θα τους τηλεφωνήσω να το βάλουν σε προτεραιότητα».

Η ανακοίνωση για Πασχαλίδη

Η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας για τον διορισμό του Ανδρέα Πασχαλίδη αναφέρει τα ακόλουθα: «Δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 4(2) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα το διορισμό του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή για να διεξάγει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία «Emily Thompson» στις 08/01/2026 («το Βίντεο»).

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του κ. Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών».