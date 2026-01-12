Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, μετά την εμπλοκή του στο επίμαχο βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα. Όπως λέει, την κάνει αποδεκτή και την θεωρεί πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Η ανακοίνωση του Προέδρου

«Έχω λάβει την επιστολή παραίτησης του Διευθυντή του Γραφείου μου, κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους, την οποία και έκανα αποδεκτή. Τη θεωρώ πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Η αποχώρηση του κ. Χαραλάμπους, τον οποίο διακρίνει η εργατικότητα, το ήθος και η ακεραιότητα, συνιστά απώλεια ενός πολύτιμου συνεργάτη μου, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση της χώρας μας, στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί το συμβόλαιό μας με τον κυπριακού λαό. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι κάθε καλό για τη συνέχεια.»