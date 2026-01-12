Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, στη βάση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, εντός της ημέρας θα ασχοληθεί με το βίντεο που αφορά το Προεδρικό και παρουσιάζει το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς.

Στη βάση των όσων πληροφορούμαστε επρόκειτο να θέσει υπό το μικροσκόπιο της τα όσα αναφέρθηκαν από τους εμπλεκόμενους και μαγνητοσκοπήθηκαν παρανόμως. Αναμένεται να εξετάσει κατά πόσον εγείρονται οποιαδήποτε ζητήματα που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης της.



Ο τομέας ευθύνης της Αρχής, όπως είναι καλά γνωστό, έχει να κάνει με ενέργειες αξιωματούχων και το lobbying (διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων).



Στην μαγνητοσκόπηση εμφανίζονται να συζητούν ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Γιώργο Λακκοτρύπης και ο διευθύνοντας σύμβουλος της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.



Θυμίζουμε ότι ο κ. Χαραλάμπους στο επίμαχο οπτικό υλικό παρουσιάζεται να μιλά με πρόσωπο που φέρεται να ενεργεί για λογαριασμό της -ανύπαρκτης όπως αποδεικνύεται- εταιρικής οντότητας Stratix Wealth που είχε ως στόχο να επενδύσει €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας.



Ο εκπρόσωπος της Stratix παρουσιάστηκε με το όνομα Φλορίν Γκεοργκίου (Florin Georghiou) και είχε προφορά ανατολικής Ευρώπης. Η συνομιλία είχε διάρκεια 45 λεπτών, έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και σ΄ αυτή συμμετείχε και ο πρώην υπουργός, Γιώργος Λακκοτρύπης.



Τα αποσπάσματα που μαγνητοσκοπήθηκαν παρανόμως και προβλήθηκαν στο οπτικό υλικό παρουσιάζουν τον κ. Χαραλάμπους να λέει μεταξύ άλλων: «Αν προχωρήσεις στη διαδικασία με τον Γιώργο (σημ. εννοεί τον κ. Λακκοτρύπη), ας πούμε, κι αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στις αιτήσεις κι αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα, κάνε μου ένα τηλεφώνημα και θα τους τηλεφωνήσω να το βάλουν σε προτεραιότητα».



Όπως είναι γνωστό, με βάση το νόμο που αφορά το lobbying, σε περίπτωση που ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο έρθει σε επαφή με αξιωματούχο για να ενεργοποιήσει διαδικασία δημόσιας απόφασης, τότε προκύπτουν υποχρεώσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη.



Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συναντήσεις πρέπει να δηλώνονται, με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να είναι το αρμόδιο σώμα καταγραφής κι ελέγχου τέτοιων διαδικασιών.



Πάντως, όπως διαπιστώσαμε, ούτε η Stratix Wealth, ούτε ο Florn Georghiou είναι δηλωμένοι στο μητρώο εγγραφής για το lobbying που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει συνολικά 265 φυσικά και νομικά πρόσωπα.