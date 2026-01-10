Γνωστό είναι πλέον το ρουμανικό όνομα του προσώπου το οποίο, όπως είχε αποκαλύψει το philenews, συμμετείχε σε κάποιες από τις επαφές που έγιναν με τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό.

Το άτομο, το οποίο, όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενό μας ρεπορτάζ είχε προφορά ανατολικής Ευρώπης στη συνάντησή του με τον διευθυντή της Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό, είχε συστηθεί ως Φλορίν Γκεοργκίου.

Σύμφωνα με σημερινό μας δημοσίευμα στον «Φ», «η συνάντηση στην αγγλική πρωτεύουσα είχε διάρκεια δύο ωρών. Στο πλαίσιο αυτής έγινε συζήτηση για διάφορα ζητήματα. Ένας εκ των συμμετεχόντων στο σχέδιο της υποκλοπής του υλικού, παρουσιάστηκε στον κ. Χρυσοχό με όνομα, το οποίο προσομοιάζει με ρουμανικό. Η δε προφορά του θύμιζε υπήκοο χώρας της ανατολικής Ευρώπης».

Την αποκάλυψη του ονόματος έκανε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 Ελλάδας.

Όπως είπε ο γνωστός Ελλαδίτης συνάδελφος «ο φερόμενος ως εκπρόσωπος της επενδυτικής εταιρείας Stratix Wealth χρησιμοποίησε το όνομα ενός σκακιστή από την Ρουμανία που είναι σήμερα 81 ετών, στις συναντήσεις του με συνεργάτη του Προέδρου της Δημοκρατίας και δυο επιχειρηματίες».

Ο «Γκεοργκίου», σύμφωνα και με στοιχεία που είναι σε γνώση της Αστυνομίας Κύπρου, κατά το πρώτο 10ήμερο του περασμένου Δεκεμβρίου, συνομιλούσε με τηλεδιάσκεψη με τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Γιώργου Λακκοτρύπη.

Ο νυν στενός συνεργάτης του Προέδρου και το πρώην κυβερνητικό στέλεχος συνομιλούσαν με τον αυτοπαρουσιαζόμενο ως Γκεοργκίου για περίπου 45 λεπτά. Ο δε Χαραλάμπους φέρεται να χρησιμοποιούσε σύνδεση από το Προεδρικό (βλ. ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ο Φλορίν Γκεοργκίου είναι το πρόσωπο που μιλούσε για δυο ώρες με τον διευθυντή, Γιώργο Χρυσοχό, στη συνάντηση του Λονδίνου, λεπτομέρειες της οποίας απεκάλυψε σήμερα ο «Φ».

Στο μεταξύ οι δημιουργοί του video άφησαν ίχνη σε Αζερμπαϊτζάν και Ισπανία. Ενδεχομένως να χρησιμοποίησαν διακομιστές στις συγκεκριμένες χώρες για να υλοποιήσουν τον στόχο τους.

Τι προηγήθηκε

Το επίμαχο οπτικό υλικό είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Πέμπτη σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» με την ονομασία «Emily Thompson». Παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να προβληθεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

Οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσίασαν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Τις επόμενες ώρες ο Γιώργος Λακκοτρύπης μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας και έκανε καταγγελία για συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Από την πρώτη στιγμή η Προεδρία της Δημοκρατίας έκανε λόγο για υβριδικό πόλεμο και κατασκευασμένο βίντεο. Μάλιστα, πληροφορίες που ήρθαν προχθές στο φως της δημοσιότητας προχθές, αναφέρουν ότι έκθεση αναλυτών για λογαριασμό της Δημοκρατίας, φανερώνει ότι η επίθεση είναι ρωσικής προέλευσης.

Αμέσως κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, μεμονωμένα, με δημόσιες παρεμβάσεις τους ζήτησαν να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση για τα εγειρόμενα ζητήματα, ασχέτως αν το βίντεο είναι προϊόν κακόβουλου μοντάζ.

Μέχρι στιγμής ήρθαν στην επιφάνεια πληροφορίες για τις βασικές πτυχές της υπόθεσης. Τον κ. Λακκοτρύπη προσέγγισαν πρόσωπα που ανέφεραν ότι ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας «Stratix Wealth». Του είπαν ότι θέλουν να επενδύσουν €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης διετέλεσε υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και πλέον συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο ενεργειακού εταιρικού οργανισμού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Λακκοτρύπης λάμβανε αντιμισθία για τις υπηρεσίες του, ενώ η συνεργασία υφίστατο για δυο χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό είχαν συναντήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Με την ίδια πρόφαση συνάντησαν και τον διευθυντή της Cyfield Γιώργο Χρυσοχό. Το υποτιθέμενο ενδιαφέρον τους ήταν για το έργο της Cyfield στο Βασιλικό και συγκεκριμένα ο ιδιωτικός σταθμός παραγωγής ρεύματος.