Κατέθεσε πριν από λίγο στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ως παραπονούμενος ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Αιτία για την καταγγελία του είναι το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» και τον εμφανίζει να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023.

Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Προβλήθηκε, επιπλέον, η θέση ότι τα μετρητά τύγχαναν διαχείρισης από τον σύγαμπρό του Χριστοδουλίδη και μετέπειτα διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

Τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ», ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Όπως πληροφορούμαστε, αυτοί (Ολλανδοί) που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.

Το video διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών δημοσιεύτηκε ως διαρροή στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Η αντίδραση του Προεδρικού

Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει ότι:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προθέτει: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.»

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

>>Το philenews δημοσιεύει το εν λόγω βίντεο όπως κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι δεν υιοθετείται οτιδήποτε από το περιεχόμενό του. Στα πλαίσια, όμως, του δημοσίου συμφέροντος και επειδή ήδη το θέμα έχει οδηγηθεί στην Αστυνομία προς διερεύνηση, οφείλουμε να ενημερώσουμε το αναγνωστικό μας κοινό.