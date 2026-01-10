Ένα καλά μελετημένο πλάνο υλοποίησαν οι συντελεστές του μονταρισμένου οπτικού υλικού, μέσω του οποίου παρουσιάζεται το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Αρκούντως ενδεικτική είναι η προσέγγιση που έκαναν στον εκτελεστικό διευθυντή του ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό. Τον προσέγγισαν υπό το πρόσχημα της επένδυσης €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας.

Έργο Βασιλικού

Το υποτιθέμενο ενδιαφέρον τους ήταν για το έργο της Cyfield στο Βασιλικό και συγκεκριμένα ο ιδιωτικός σταθμός παραγωγής ρεύματος, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα είχαν προαναγγελθεί από τον κυπριακό όμιλο, επρόκειτο να παράγει ηλεκτρική ενέργεια φθηνότερη κατά 40% από την ΑΗΚ.

Με άλλα λόγια, ήταν καλά διαβασμένοι και όπως προκύπτει από τα γεγονότα πήγαν με στοχευμένο ερωτηματολόγιο γνωρίζοντας ότι ο όμιλος, όπως και άλλες εταιρικές οντότητες, κάνει εισφορές στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης στηρίζοντας προγράμματα του Προεδρικού.

Η συνάντηση μεταξύ του κ. Χρυσοχού και προσώπου από την ολλανδική εταιρεία επενδύσεων, από την οποία υποκλάπηκε οπτικοακουστικό υλικό, έγινε τον περασμένο Νοέμβριο στο Λονδίνο. Προηγήθηκε ακόμη μια επαφή με τον κ. Χρυσοχό που είχε το ίδιο θέμα.

Ανατολική Ευρώπη

Η συνάντηση στην αγγλική πρωτεύουσα είχε διάρκεια δύο ωρών. Στο πλαίσιο αυτής έγινε συζήτηση για διάφορα ζητήματα. Ένας εκ των συμμετεχόντων στο σχέδιο της υποκλοπής του υλικού, παρουσιάστηκε στον κ. Χρυσοχό με όνομα, το οποίο προσομοιάζει με ρουμανικό. Η δε προφορά του θύμιζε υπήκοο χώρας της ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα όσα του ειπώθηκαν, το όνομα της εταιρείας που διαχειρίζεται το επενδυτικό ταμείο ήταν «Stratix». Μια ονομασία που χρησιμοποιούν κι άλλοι εταιρικοί οργανισμοί.

Ο Λακκοτρύπης

Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση στον πρώην υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργο Λακκοτρύπη, η ομάδα των υποτιθέμενων επενδυτών είχαν πλασάρει το ίδιο σενάριο περί διαθέσιμου κονδυλίου €150 εκατ.

Όπως γράψαμε και χθες, ο κ. Λακκοτρύπης ως εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ενεργειακού οργανισμού.

Υπό αυτή την ιδιότητα φέρεται να κλήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία των υποτιθέμενων επενδυτών έναντι παροχής συμβουλών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να έλαβε και αμοιβή από την εν λόγω νομική οντότητα για τις συμβουλές που έδιδε.

Στον κ. Λακκοτρύπη οι επιτήδειοι είχαν εμφανιστεί ως στελέχη του εταιρικού οργανισμού με την ονομασία «Stratix Wealth».

Θυμίζουμε ότι ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος μετέβη προχθές στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας λίγο μετά την προβολή του μονταρισμένου οπτικού υλικού, προϊόν συρραφής δηλώσεων. Από χθες, ωστόσο, ενημερωθήκαμε ότι η υπόθεση πλέον τυγχάνει χειρισμού από το ΤΑΕ Αρχηγείου.

Εξάλλου, αρμόδια αστυνομική πηγή ανέφερε στον «Φ» πως στη διερεύνηση της υπόθεσης συμβάλλουν η υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ εμπλέκεται και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), η οποία προφανώς εξετάζει ντοκουμέντα και τεκμήρια.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι χθες ο κ. Λακκοτρύπης έδωσε κατάθεση στο ΤΑΕ Αρχηγείου. Η ίδια πληροφόρηση ανέφερε πως μετέβη στο αρχηγείο Αστυνομίας συνοδεία δικηγόρου και πως επρόκειτο να καταθέσει έγγραφα κι άλλα στοιχεία.

Χρυσοχός: «Ποιο είναι το κακό;»

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες με τον Γιώργο Χρυσοχό. Απάντησε στα ερωτήματα που του υποβάλαμε αναφέροντας ότι τα όσα είπε στον φερόμενο εκπρόσωπο επενδυτικού ταμείου δεν εμπεριείχαν οτιδήποτε επιλήψιμο. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Μιλήσαμε για δυο ώρες κι αναφέρθηκα σε γνωστά ζητήματα, ενώ μιλήσαμε για πολλά πρόσωπα. Έγινε συρραφή τοποθετήσεών μου για να φανεί ότι αναφέρομαι στον Πρόεδρο. Ναι, μίλησα και για εισφορές που κάνει ο Όμιλος στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Ποιο είναι το κακό;». Ο κ. Χρυσοχός μας είπε ότι συμβουλεύτηκε τον δικηγόρο του, ωστόσο, δεν είχε πρόθεση να καταγγείλει οτιδήποτε στην Αστυνομία.

Η Stratix Wealth

Η εταιρική ονομασία Stratix Wealth επιστρατεύτηκε από τα πρόσωπα που υπέκλεψαν τοποθετήσεις από τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι και διαχειριστές ολλανδικού fund.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για την υπόσταση τέτοιας εταιρείας με αυτήν ακριβώς την ονομασία. Η ονομασία «Stratix» χρησιμοποιείται από άλλους οργανισμούς (μαζί με άλλα συνθετικά) σε Αγγλία, Ολλανδία και ΗΠΑ και κατ’ επέκταση δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός της.

Εταιρεία στην Ολλανδία με την ονομασία Stratix εδρεύει στην πόλη Hilversum, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που παρουσιάστηκε στον πρώην υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Άφαντη είναι και η «Emily Thompson», στο λογαριασμό της οποίας «ανέβηκε» το επίμαχο οπτικό υλικό.

Ρωσικής προέλευσης η υβριδική επιχείρηση

Από την Πέμπτη κιόλας υπήρχε κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την προέλευση του μονταρισμένου οπτικού υλικού. Όπως πληροφορούμαστε, εμπειρογνώμονες υπηρεσιών που ανέλυσαν τα δεδομένα καταλήγουν πως ή Δημοκρατία είναι ενώπιον οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης.

Αυτή η κακόβουλη δραστηριότητα φέρει χαρακτηριστικά οργανωμένων εκστρατειών ρωσικής παραπληροφόρησης (organized disinformation campaigns). Μάλιστα, οι ειδικοί δεν αποκλείουν η προχθεσινή επίθεση να αποτελεί ένδειξη για πιθανές παρεμφερείς κακόβουλες ενέργειες κατά τη διάρκεια άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Δημοκρατία.

Η ίδια πληροφόρηση για τα συμπεράσματα των αναλυτών, αναφέρει πως η ανάρτηση του βίντεο που έγινε στην πλατφόρμα «Χ» έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ρωσικής προέλευσης καμπάνιας «Doppelganger». Πρόκειται για online εκστρατεία οργανωμένης υβριδικής παραπληροφόρησης, που εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει κράτη-μέλη της ΕΕ.

H εκστρατεία Doppelganger στόχευσε μεταξύ άλλων τη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ισραήλ, ενώ χαρακτηριστικό της ήταν η αναπαραγωγή στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανώνυμα βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας με διάφορα μέσα και παραπέμπουν στην πάγια πρακτική με την επωνυμία «kompromat», ορολογία υπηρεσιών πληροφοριών, που προέρχεται ιστορικά από την Σοβιετική Ένωση και έχει ταυτιστεί με τακτική «δολοφονίας προσωπικοτήτων». Πολύ συχνά αυτή η πρακτική απαντάται στη Ρωσία και περιλαμβάνει δημοσιεύματα για σκοπούς εκβιασμού ή πολιτικής εξουθένωσης αντιπάλων.

Τέτοια κακόβουλα βίντεο είναι διαδικτυακά και ανώνυμα, αλλά, σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα ειδικών, δημοσιεύονται υπό τον μανδύα δημοσιογραφικής αποκάλυψης.

Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως αναφέραμε και χθες ήταν σε επαφή με το Προεδρικό από τις πρώτες ώρες που το επίμαχο οπτικό υλικό είδε το φως της δημοσιότητας.

Έστω κι αν κάποια ίχνη χάνονται μέσω διαδικτύου, εντούτοις από την πρώτη στιγμή υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την προέλευση και τα κίνητρα. Είναι ενδεικτικό ότι ένα από τα πρόσωπα που προσέγγισαν τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό, για να υποκλέψει συνομιλίες μαζί τους, μιλούσε αγγλικά έχοντας προφορά ανατολικής Ευρώπης.

Από κύκλους του προεδρικού, πάντως, υποδεικνύεται πως η δημοσίευση συμπίπτει με κάποιες σημαντικές εξελίξεις για την Κύπρο. Ο λόγος για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κάθοδο Αμερικανών στην Κύπρο για το θέμα της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου».

Άτομο που μίλησε στον «Φ», παρουσιάζεται βέβαιο ότι υπάρχει ήδη ανάλυση από την αρμόδια υπηρεσία πληροφοριών της Δημοκρατίας και πως έχει τεθεί ενώπιον και της Αστυνομίας.