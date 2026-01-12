Ο κλοιός γύρω από τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας σφίγγει ασφυκτικά, καθώς όλοι – αντιπολιτευόμενοι και συμπολιτευόμενοι – καλούν τον Νίκο Χριστοδουλίδη να παύσει τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους από τη θέση του. Από τις μέχρι τώρα κινήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω ενέργειες πέραν της παραίτησης της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Δεν αναμένεται να υποχωρήσουν οι πιέσεις λόγω της συγκεκριμένης αποχώρησης.

Ανοικτή επιστολή μετά τις δηλώσεις

Μετά από δύο ημέρες δημόσιων δηλώσεων, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επέλεξε χθες να απευθυνθεί στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μέσω ανοικτής επιστολής. Στην επιστολή, ο Στέφανος Στεφάνου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αντίδραση του Προέδρου στο σκάνδαλο μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: «Είτε δεν αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα του θέματος, γεγονός εξαιρετικά προβληματικό για τον θεσμό που εκπροσωπείτε, είτε ανέχεστε απαράδεκτες πρακτικές».

Τον επικρίνει ότι η στάση του υπολείπεται των περιστάσεων και αναιρεί τις προεκλογικές και μετεκλογικές δηλώσεις του για τη διαφθορά. Προσθέτει ότι ο ισχυρισμός ότι το βίντεο αποτελεί αποτέλεσμα εχθρικών ενεργειών «ξένου δάκτυλου» «ξαναχρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων και είναι ένας ισχυρισμός που όχι μόνο δεν έπεισε, αλλά εξέθεσε και δυσφήμισε την Κύπρο διεθνώς».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρει επίσης ότι όταν ο Πρόεδρος επιτρέπει σε στενούς συνεργάτες του «να τον εμπλέκουν σε αποφάσεις και διαδικασίες που βρίσκονται εκτός κάθε πολιτικής ηθικής και πέραν των πλαισίων του Νόμου, πλήττει τον θεσμό [του Προέδρου] και γίνεται συνυπεύθυνος ενδεχόμενων αδικημάτων, ακόμα και ποινικών».

Επαναλαμβάνει ότι ο Πρόεδρος θα έπρεπε να έχει παύσει τον διευθυντή του Γραφείου του, να έχει καταργήσει τον Φορέα στον οποίο προεδρεύει η Πρώτη Κυρία, να έχει δημοσιοποιήσει τους δωρητές και να έχει ζητήσει ανάληψη δράσης από τους αρμόδιους θεσμούς.

«Δυστυχώς, με τη στάση σας επιβεβαιώνεται ότι απλώς ανακυκλώνετε τις παλιές πρακτικές της μη ανάληψης πολιτικής ευθύνης, της συγκάλυψης των σκανδάλων και της ατιμωρησίας. Εάν πράγματι θέλετε να αποχωρήσετε από την εξουσία με καθαρά χέρια, όπως μερικές φορές δηλώσατε, έχετε ακόμα την ευκαιρία να το πράξετε. Η επιλογή είναι δική σας: σύγκρουση με τη διαφθορά ή ταύτιση μαζί της;», αναφέρει ο κ. Στεφάνου στην επιστολή του.

Περιμένει αποφάσεις το ΔΗΚΟ

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέβηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για να συζητήσει το θέμα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, να ακούσει τις απαντήσεις του και να ενημερώσει το κόμμα του, το οποίο χθες βράδυ συνέχισε τη συζήτηση του θέματος.

Το ΔΗΚΟ έκανε τρεις εισηγήσεις και θα αναμένει δει αποφάσεις. Οι κινήσεις είναι:

(α) Παύση ή παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους

(β) Το ταμείο της Πρώτης Κυρίας να πάει στο ΙΚΥ

(γ) Διορισμός ειδικών ποινικών ανακριτών για διερεύνηση των ζητημάτων που προκύπτουν από το βίντεο.

Ζητούν κι αυτοί ειλικρινείς απαντήσεις

Η ΕΔΕΚ αναμένει από την κυβέρνηση ειλικρινείς απαντήσεις και λήψη αποφάσεων για διαφάνεια. Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι για το κίνημα «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο αποσκοπεί στην πρόκληση πλήγματος κατά της αξιοπιστίας, του κύρους και της υπόληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς συνδυάζεται χρονικά με την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με γεωπολιτικές εξελίξεις».

Η ΕΔΕΚ υποδεικνύει πως «αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό το είδος του υβριδικού πολέμου δεν θα είχαν πρόσφορο έδαφος, εάν δεν τους το παρείχαν αυτοί που εμπλέκονται με τις δηλώσεις τους και προφανώς με τις πράξεις τους, που παραπέμπουν σε διαπλοκή, διαφθορά, διακίνηση μετρητών και ευνοιοκρατία με ανταλλάγματα».

Το κίνημα θεωρεί πως «οι πρακτικές του παρελθόντος δεν έχουν εγκαταλειφθεί», και απαιτεί τη λήψη δραστικών αποφάσεων, όπως:

• Πλήρη διαφάνεια για όλα ανεξαιρέτως τα ταμεία που σχετίζονται με την κυβέρνηση και την προεδρία, δηλαδή δημοσιοποίηση του ύψους και της προέλευσης των εισφορών και λεπτομερή αναφορά της διαχείρισής τους.

• Απομάκρυνση του κυβερνητικού αξιωματούχου που εμφανίζεται στο βίντεο και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες.

Στο μεταξύ, οι Οικολόγοι εξέφρασαν «σεβασμό και εκτίμηση στην ενέργεια της κ. Καρσερά, η οποία εφαρμόζει το ρητό η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται τίμια. Είναι τιμητική η ευαισθησία και η ευθιξία που επέδειξε». Περιμένουν επίσης «από τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους, να προβεί σε ανάλογη ενέργεια επιδεικνύοντας την ίδια ευαισθησία και ευθιξία».