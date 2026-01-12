Σε δυο μέτωπα στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη Πέμπτη και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων λόγω της εμπλοκής και του Προεδρικού με επενδυτές μαϊμού και χορηγίες.

Η έρευνα της Αστυνομίας έχει ήδη ξεκινήσει μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας και την παραλαβή του βίντεο. Παράλληλα, λήφθηκε κατάθεση σε δυο στάδια από τον πρώην υπουργό Γιώργο Λακκοτρύπη, σε σχέση με τον ρόλο του και τα όσα αναφέρει στο βίντεο. Παρόλο που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς διερευνάται λόγω και της φύσης της υπόθεσης και των όσων αναφέρονται, εντούτοις η Αστυνομία εξετάζει:

◗ Πρώτον, το βίντεο που διέρρευσε και την προέλευσή του, αναζητώντας αυτούς που κρύβονται πίσω, δηλαδή την πηγή της διαρροής και,

◗ Δεύτερον, τα όσα ενδεχομένως να προκύπτουν από αυτά που ακούγονται στο βίντεο, για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Και οι δυο έρευνες που διενεργούνται από δυο ξεχωριστά τμήματα της Αστυνομίας υπό το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας και παράλληλα τη δική της έρευνα στη βάση πληροφοριών που συλλέγει, διεξάγει και η ΚΥΠ. Η Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει το βίντεο με όλες τις πτυχές που προκύπτουν για να φανεί η προέλευση, ενώ το ΤΑΕ Αρχηγείου διενεργεί την έρευνα για την ουσία αυτών που ακούγονται στο βίντεο. Παράλληλα, όπως εγνώσθη χθες, έχει υποβληθεί αίτημα δικαστικής συνδρομής απ’ ευθείας σε τέσσερις χώρες, που είτε είχαν δεχθεί παρόμοια «υβριδική απειλή» είτε γνωρίζουν τον τρόπο της αποκάλυψης αυτών που κρύβονται πίσω από τέτοιας μορφής μονταρισμένα βίντεο με ψεύτικους λογαριασμούς. Η Λευκωσία ζήτησε συνδρομή από ειδικά κλιμάκια από τις ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία και αναμένονται στα στοιχεία που θα διαβιβαστούν.

Στο μεταξύ, τον χορό των καταθέσεων (αφού στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να λεχθεί για ανακρίσεις) έχει ανοίξει ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος μετά τη διαρροή του βίντεο, προσήλθε αυτοβούλως στην Αστυνομία και έδωσε στοιχεία σε σχέση με την εταιρεία επενδυτών που συνεργαζόταν επί δύο χρόνια και αποδείχθηκε φάντασμα. Ο κ. Λακκοτρύπης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έδωσε στοιχεία για συναντήσεις που είχε με συγκεκριμένο πρόσωπο σε χώρες εκτός Κύπρου, για συμβόλαια που υπογράφηκαν μεταξύ τους, τιμολόγια που εκδόθηκαν και την τελευταία διαδικτυακή συνάντηση να γίνεται περί τα τέλη Νοεμβρίου 2025. Η εταιρεία των υποτιθέμενων επενδυτών εμφανιζόταν η «Stratix Wealth», ενώ οι συνομιλίες γίνονταν με κάποιον Φλορίν Γκεοργκίου Ρουμάνικης καταγωγής, που ωστόσο φαίνεται να πρόκειται για ψεύτικο όνομα. Τα έγγραφα που παρέδωσε ο κ. Λακκοτρύπης θα εξεταστούν δικανικά ώστε να φανεί η προέλευσή τους και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να προκύψει όταν τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο.

Αναμένεται επίσης εντός των προσεχών ημερών να προγραμματιστεί και η λήψη κατάθεσης από τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, αλλά και από τον επιχειρηματία και διευθυντή του ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχόο. Αμφότεροι παρουσιάζονται στο βίντεο να μιλούν με τους υποτιθέμενους αλλοδαπούς επενδυτές εξηγώντας τους τις διαδικασίες και τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης. Με ενδιαφέρον αναμένεται από τον τελευταίο να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν ότι μπορεί να συνομιλεί μαζί του όποτε θέλει και είχε τη «δύναμη» να ολοκληρωθεί η επένδυση.

Αναμένεται επίσης να γίνουν έρευνες προς εντοπισμό του προσώπου με τον οποίο συνομιλούσε ο κ. Λακκοτρύπης και οι άλλοι που φαίνονται στο βίντεο, ώστε να ανακριθεί για το στήσιμο του φιάσκου με την δήθεν επένδυση των €150 εκατ.

Και νέα βίντεο;

Στο μεταξύ, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και άλλο βίντεο, αν ληφθεί υπόψη ότι η τελευταία συνδιάσκεψη μέσω Zoom, κράτησε 45 λεπτά. Αναμένεται κατά πόσον αυτοί που κρύβονται πίσω θα επανέλθουν, ή απλά θα θεωρήσουν ότι η ζημιά έγινε, οπόταν και θα εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται πίσω από το βίντεο όχι μόνο έστησαν ένα αληθοφανές σχέδιο εδώ και δύο χρόνια, αλλά διέθεσαν και σημαντικά ποσά μέχρι να φτάσουν στη διαρροή του βίντεο των οκτώ λεπτών.

Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση μίλησε για υβριδικό πόλεμο για τον οποίο είχε προειδοποιηθεί από τις Βρυξέλλες ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ.