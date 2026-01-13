Ξεκάθαρη εικόνα για τις μετέπειτα ενέργειές τους έχουν από τα προηγούμενα 24ωρα οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου για τη διερεύνηση της υπόθεσης του βίντεο, μέσω του οποίου προωθήθηκε το αφήγημα περί μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ», ο πρώην υπουργός, Γιώργος Λακκοτρύπης, στη δεύτερή του κατάθεση στην Αστυνομία, την περασμένη Παρασκευή, έχει καταθέσει έγγραφα και στοιχεία.

Αυτά τα ντοκουμέντα υπό προϋποθέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ξεκάθαρες ενδείξεις σε ό,τι αφορά την προσπάθεια του ΤΑΕ Αρχηγείου να βγάλει άκρη για τους δημιουργούς του οπτικού υλικού.

Οι ίδιες πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν πως ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει δώσει το όνομα του δικηγόρου της νομικής εταιρείας που εδρεύει στην κεντρική Ευρώπη και ο οποίος μεσολάβησε για να τον φέρει σε επαφή με τους εκπροσώπους της εταιρείας «Stratix Wealth».

Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή του «Φ», πρόκειται για τον νομικό Markus Baumgartner (σημ. δεν πρέπει να προκαλείται σύγχυση με τον Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ, που διέμενε στη Λεμεσό και αγνοείται η τύχη του). Ο κ. Baumgartner, με βάση τα όσα κατέθεσε ο Γιώργος Λακκοτρύπης στην Αστυνομία, του συνέστησε και τον «Florin Georghiou». Ο τελευταίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της «Stratix Wealth», η οποία φερόταν να επέδειξε ενδιαφέρον για να επενδύσει €150 εκατ. στην Κύπρο.

Οι τρεις συναντήσεις

Από εκεί και πέρα, οι ανακριτές έχουν στη διάθεσή τους όλες τις λεπτομέρειες για τις τρεις συναντήσεις που είχε το πρώην κυβερνητικό στέλεχος σε Άμστερνταμ και Λονδίνο με εκπρόσωπο της Stratix Wealth στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Λακκοτρύπης συνήψε συμφωνία το περασμένο καλοκαίρι με την Stratix Wealth. Όπως φέρεται να είπε στους ανακριτές, η συμφωνία τους ήταν για τρεις μήνες και έλαβε συνολικό ποσό €15.000, δηλαδή €5.000 τον μήνα.

Πληρωνόταν με τραπεζικό έμβασμα, δηλαδή η οικονομική πράξη άφησε ίχνη στο τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους ο κ. Λακκοτρύπης παρουσίασε στους φερόμενους ως ενδιαφερόμενους επενδυτές μελέτη για το ενεργειακό τοπίο στην Κύπρο.

Έκανε δύο ταξίδια στο Άμστερνταμ και ένα στο Λονδίνο. Όλα τα έξοδά του ήταν πληρωμένα από την εν λόγω εταιρεία που πλέον είναι ανύπαρκτη.

Ακόμη και τοποθεσίες

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, λοιπόν, έδωσε στοιχεία, (1) για τα εισιτήρια των τριών αεροπορικών ταξιδιών στο πλαίσιο της συνεργασίας του, (2) για τα ξενοδοχεία όπου διέμεινε, (3) για τα εστιατόρια όπου συνέφαγε με τους ανθρώπους της Stratix, αλλά και (4) για τις πληρωμές που του έγιναν μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Αν και είναι αμφίβολο κατά πόσον οι εμπνευστές του σχεδίου παγίδευσης μέσω μαγνητοσκόπησης συνομιλιών μπορούν να εντοπιστούν, εντούτοις υπάρχουν ίχνη στις διευθετήσεις που έκαναν στο πλαίσιο των συναντήσεων. Μπορεί, δηλαδή, να εξακριβωθεί μέσω ποιων τραπεζικών λογαριασμών κινήθηκαν, τι ονόματα χρησιμοποίησαν, αλλά και οι μέθοδοι που επιστράτευσαν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λακκοτρύπης φέρεται ακόμη να κατάθεσε ότι ένας εκ των ανθρώπων της Stratix Wealth έδειξε να γνωρίζει προσωπικά άτομο σε συγκεκριμένο εστιατόριο στο οποίο είχαν γευματίσει.

Κατέθεσαν και οι άλλοι

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους που παραιτήθηκε χθες από τη θέση του υπεύθυνου του γραφείου Τύπου του Προέδρου, έδωσε κατάθεση την Κυριακή στους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Εξάλλου, στους ανακριτές κατέθεσε χθες και ο διευθύνων σύμβουλος της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.

Στο κάδρο των ερευνών και ενδεχόμενες ευθύνες για το lobbying

Νομικοί κύκλοι σχολίασαν πως έπρεπε να δηλωθούν οι συναντήσεις με την Stratix Wealth

Στο κάδρο των ερευνών δεν βρίσκεται μόνο η καταγγελία του Γιώργου Λακκοτρύπη σε βάρος της στημένης υβριδικής επιχείρησης των δημιουργών του βίντεο, που παρίσταναν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Όπως αποκαλύψαμε χθες νωρίς το πρωί στο philenews, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στη βάση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ασχολήθηκε με το επίμαχο βίντεο.

Έθεσε υπό το μικροσκόπιό της τα όσα αναφέρθηκαν από τους εμπλεκόμενους και μαγνητοσκοπήθηκαν παρανόμως. Εξέτασε κατά πόσον εγείρονται οποιαδήποτε ζητήματα που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης της.

Ο τομέας ευθύνης της Αρχής, όπως είναι καλά γνωστό, έχει να κάνει με ενέργειες αξιωματούχων και το lobbying (διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων).

Στην μαγνητοσκόπηση εμφανίζονται να συζητούν ο πρώην πλέον διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης και ο διευθύνοντας σύμβουλος της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Χαραλάμπους στο επίμαχο οπτικό υλικό παρουσιάζεται να μιλά με πρόσωπο που φέρεται να ενεργεί για λογαριασμό της -ανύπαρκτης όπως αποδεικνύεται- εταιρικής οντότητας Stratix Wealth που είχε ως στόχο να επενδύσει €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος της Stratix παρουσιάστηκε με το όνομα Φλορίν Γκεοργκίου (Florin Georghiou) και είχε προφορά ανατολικοευρωπαίου. Η συνομιλία είχε διάρκεια 45 λεπτών, έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και σ’ αυτή συμμετείχε και ο πρώην υπουργός, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Τα αποσπάσματα που μαγνητοσκοπήθηκαν παρανόμως και προβλήθηκαν στο οπτικό υλικό παρουσιάζουν τον κ. Χαραλάμπους να λέει μεταξύ άλλων: «Αν προχωρήσεις στη διαδικασία με τον Γιώργο (σημ. εννοεί τον κ. Λακκοτρύπη), ας πούμε, κι αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στις αιτήσεις κι αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα, κάνε μου ένα τηλεφώνημα και θα τους τηλεφωνήσω να το βάλουν σε προτεραιότητα».

Όπως είναι γνωστό, με βάση το νόμο που αφορά το lobbying, σε περίπτωση που ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο έρθει σε επαφή με αξιωματούχο για να ενεργοποιήσει διαδικασία δημόσιας απόφασης, τότε προκύπτουν υποχρεώσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συναντήσεις πρέπει να δηλώνονται, με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να είναι το αρμόδιο σώμα καταγραφής κι ελέγχου τέτοιων διαδικασιών.

Πάντως, όπως διαπιστώσαμε, ούτε η Stratix Wealth, ούτε ο «Florin Georghiou», αλλά ούτε και ο Γιώργος Λακκοτρύπης είναι δηλωμένοι στο μητρώο εγγραφής για το lobbying που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει συνολικά 265 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αργότερα χθες το μεσημέρι η Αρχή επιβεβαίωσε την είδηση του philenews και διευκρίνισαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Τονίζουμε ότι, δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή δεν επιτρέπεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε έρευνα εφόσον έχει ήδη αρχίσει ποινική διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ή την Αστυνομία. Εκείνο που θα πράξει η Αρχή είναι να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις».

Νομικοί κύκλοι σχολίασαν στον «Φ» πως οι επαφές με την Stratix Wealth δεν θα έπρεπε να γίνουν κάτω από το ραντάρ και υπέδειξαν τον Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου (CIPA) και την υπηρεσία υποστήριξης επιχειρήσεων και επενδυτών (BFU) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επιπλέον, μας αναφέρθηκε πως ίσως θα έπρεπε να ελεγχθούν οι παρουσιαζόμενοι στο βίντεο για το αδίκημα της «εμπορίας επηρεασμού».

Τα ενδεχόμενα αδικήματα

Ο γνωστός δικηγόρος, Σίμος Αγγελίδης, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Από Μέρα Σε Μέρα» του ΡΙΚ και στον δημοσιογράφο Τάσο Χριστοδούλου, είπε πως από τα όσα φέρεται να λέει ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους προκύπτει εύλογη υποψία για τα ακόλουθα ενδεχόμενα αδικήματα, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους:

> Ενδεχόμενο δεκασμού δημοσίου λειτουργού.

> Ενδεχόμενο επηρεασμού αρμόδιας Αρχής.

> Ενδεχόμενο δωροληψίας.

> Ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσίας.

> Ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

> Πιθανή παραβίαση του περί πρόληψης της Διαφθοράς νόμου.

> Πιθανή παραβίαση του εκλογικού νόμου.

> Πιθανή παραβίαση του νόμου για τις στρατηγικές αναπτύξεις, του κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και του ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων.

> Πιθανή παραβίαση του νόμου που αφορά τους λομπίστες.

Ο Σίμος Αγγελίδης υπογράμμισε ότι τα πιο πάνω προκύπτουν μόνο σε περίπτωση που δεν έγινε τέτοια συρραφή, που να είχε ως αποτέλεσμα όλα όσα είδαμε και ακούσαμε στο επίμαχο βίντεο να μην ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα.