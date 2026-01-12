Κατάθεση για το επίμαχο βίντεο στο οποίο υπονοείται η ύπαρξη μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό, έδωσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου ο επιχειρηματίας και διευθύνοντας σύμβουλος του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος καταγράφεται στο βίντεο σαν να μιλά με ξένους επενδυτές, έδωσε τη δική του θέση και στοιχεία στους ανακριτές που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, σημείωσε πως η κατάθεση ελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για το επίμαχο βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

«Μελετάται όλο το ανακριτικό έργο που έχουμε στην κατοχή μας και προχωρούμε τις εξετάσεις. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι συγκεκριμένες εξετάσεις των εργαστηρίων μας για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε με ανακοίνωση για την παραίτησή του, έσωσε κατάθεση στην Αστυνομία και ο τέως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. «Έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου», είπε.

Εξάλλου στην Αστυνομία μετέβη για επίσημη κατάθεση και ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος κ. Βύρωνος, ο Γιώργος Λακκοτρύπης την περασμένη Παρασκευή, κατέθεσε στοιχεία που είχε στην κατοχή του, τα οποία αξιολογούνται από τις ανακριτικές Αρχές.