Η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει πλέον στραφεί κατά του Brexit, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της More in Common, με περίπου τους μισούς πολίτες να δηλώνουν ότι σήμερα θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τη δήλωση του Γουές Στρίτινγκ, του πρώην υπουργού Υγείας, ότι θα ήθελε στο μέλλον η Βρετανία να επιστρέψει στην Ε.Ε., θέση που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους Συντηρητικούς.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της More in Common, Κάμερον Γκάρετ, δήλωσε στο Sky News ότι περίπου το 50% των Βρετανών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής, έναντι 27% που θα επέλεγε ξανά την έξοδο. Παράλληλα, περίπου οι μισοί τάσσονται υπέρ ενός νέου δημοψηφίσματος μέσα στην επόμενη πενταετία.

Όπως εξηγεί, η αλλαγή οφείλεται κυρίως στις νεότερες ηλικίες αλλά και στη δυσαρέσκεια για την πορεία του Brexit, καθώς μόλις το 5% θεωρεί ότι «πήγε καλά».

Ωστόσο, τονίζει ότι ο διχασμός του Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική σκηνή. Οι περιοχές όπου το Reform UK καταγράφει υψηλά ποσοστά είναι κυρίως εκείνες που είχαν ψηφίσει υπέρ της εξόδου το 2016.

