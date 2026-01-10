Σε νέα φάση εισέρχεται η διερεύνηση της υπόθεσης του βίντεο που προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης προσήλθε χθες αργά το απόγευμα στην Αστυνομία Κύπρου και έδωσε επίσημη κατάθεση.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρων Βύρωνος, ο κ. Λακκοτρύπης προσήλθε γύρω στις 17:00 την Παρασκευή, έδωσε κατάθεση και κατέθεσε στοιχεία που είχε στην κατοχή του, τα οποία αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από τις ανακριτικές Αρχές.

«Η κατάθεσή του αξιολογείται, για να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε», ανέφερε ο κ. Βύρωνος, σημειώνοντας ότι παράλληλα αναμένονται οι επιστημονικές εκθέσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σχετική ενημέρωση.

«Θα χρειαστεί να πάρουμε (καταθέσεις) και από τους άλλους, όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ούτε ότι θα κληθούν, ούτε οτιδήποτε άλλο», είπε.

Αναφερόμενος στις οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, ο κ. Βύρωνος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συστηματική επικοινωνία μεταξύ του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του Αρχηγού της Αστυνομίας, με στόχο την αξιολόγηση των δεδομένων και τη νομική καθοδήγηση της έρευνας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ενημέρωση κατά πόσο οι οδηγίες αυτές αλλάζουν ή επανακαθορίζουν το αντικείμενο της διερεύνησης, ούτε αν αφορούν συγκεκριμένα πιθανά ποινικά αδικήματα ή διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο χειρισμός του οπτικοακουστικού υλικού.

Ξεκαθάρισε ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο. «Η έρευνα γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο που είδαμε στη δημοσιότητα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σε σχέση με τον λογαριασμό, που ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Βύρωνος σημείωσε ότι συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο της προέλευσής του όσο και οτιδήποτε συνδέεται με το υλικό, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με τα χθεσινά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι η Νομική Υπηρεσία έδωσε χθες συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρμόδιες Αρχές.

ΚΥΠΕ