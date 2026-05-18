Τα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες από την Αστυνομία για διερευνόμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας για φόνο, και γραπτών απειλών για φόνο, φαίνεται να αντάλλαζαν μεταξύ τους μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου για το πώς θα σκοτώσουν άντρα ο οποίος είχε σχέση με την γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Από τις συνεχιζόμενες εξετάσεις του ΤΑΕ Πάφου προκύπτει ότι η 27χρονη που συνελήφθη χθες έστελνε μηνύματα στον 30χρονο, ο οποίος επίσης συνελήφθη και τέθηκε ήδη υπό πενθήμερη κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου, σχετικά με την μέθοδο που θα έβγαζαν από τη μέση άντρα με τον οποίο διατηρούσε σχέση και με τον οποίο χώρισαν επεισοδιακά.

Η ανταλλαγή των μηνυμάτων αυτών όμως, βάσει των αστυνομικών εξετάσεων, έγινε αντιληπτή από το ίδιο το υποψήφιο θύμα της συνωμοσίας, αφού κατά την διάρκεια της σχέσης του με την 27χρονη διατηρούσαν κοινή κάρτα τηλεφώνου, ενώ είχε και πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της η οποία εξακολουθούσε να ισχύει παρά τον χωρισμό τους.

Όταν ο παραπονούμενος αντιλήφθηκε τα μηνύματα που ανταλλάσσονταν μεταξύ των δύο υπόπτων, κατάγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία το Σάββατο. Αμέσως εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον άντρα ηλικίας 30 ετών και γυναίκας ηλικίας 27 ετών.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησής του διάρκειας πέντε ημερών. Αυτός φέρεται να υποστηρίζει, όπως αναφέρθηκε, ότι αντάλλαζε τα μηνύματα με την 27χρονη απλώς αποδεχόμενος το τι του έγραφε με σκοπό να την προσεγγίσει και όχι να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του άντρα που κατηγορούσε αυτή.

Η 27χρονη θα παρουσιαστεί και αυτή σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος κράτησής της.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.