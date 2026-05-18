Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοδυτική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, να καταρρεύσουν κτήρια και να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους περισσότεροι από 7.000 κάτοικοι.

Ο σεισμός έπληξε νωρίς το πρωί της Δευτέρας τη νοτιοδυτική περιοχή Γκουανγκσί της Κίνας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και αναγκάζοντας περισσότερους από 7.000 κατοίκους της πόλης Λιουτζόου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και οι αρχές προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές.

Δύο άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να φέρουν τραύματα που να απειλούν τη ζωή τους, σύμφωνα με το CCTV και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Δεκατρία κτήρια κατέρρευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι σιδηροδρομικές αρχές προειδοποίησαν επίσης για διαταραχές στις μεταφορές, καθώς πραγματοποιούνται έλεγχοι στην ακεραιότητα των σιδηροδρομικών γραμμών και των υποδομών.

Οι γραμμές επικοινωνίας και ηλεκτροδότησης, καθώς και η παροχή νερού, φυσικού αερίου και η κυκλοφορία στην πληγείσα περιοχή λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

