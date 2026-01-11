Ο Γιώργος Χρυσοχός, διευθύνων σύμβουλος της Cyfield αλλά και της εταιρείας PEC (Power Energy Cyprus), που κατασκευάζει ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό, δήλωσε πως όσα εμφανίζεται να λέει στο πολύκροτο βίντεο για συχνές συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για στενή προσωπική σχέση μεταξύ τους δεν ευσταθούν.

Για την ακρίβεια είπε πως όσα ανέφερε δεν αφορούσαν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αλλά κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο και ότι αυτοί που μαγείρεψαν μέσα από το βίντεο τα όσα είπε απέφυγαν σκόπιμα να προβάλουν τις αναφορές του στο πολιτικό πρόσωπο και άφησαν να νοηθεί πως ο κ. Χρυσοχός αναφερόταν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αναμένουμε από τον κ. Χρυσοχό να κατονομάσει αυτό το πολιτικό πρόσωπο, αφού το είπε στους ψευδοεπενδυτές. Εμπιστεύτηκε αυτούς και δεν εμπιστεύεται εμάς;

Ανησυχούμε κατά πόσο αποφάσεις που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση και τη Βουλή, μέσω της Επιτροπής Ενέργειας για παράδειγμα, και αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα τον κ. Χρυσοχό και τις εταιρείες του, προωθήθηκαν με ενέργειες ή πολιτικό λόμπινγκ του πολιτικού προσώπου και συνεργατών ή συναδέλφων του.

Ή κατά πόσον άλλες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν από αρμόδιες Αρχές ή από τη Βουλή και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον κ. Χρυσοχό και τις εταιρείες του δεν λήφθηκαν, επειδή αξιοποιήθηκαν σχέσεις όπως αυτές με τον άγνωστο πολιτικό, σχέσεις που παραπέμπουν σε… girlfriend.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Ελεγκτή τον περασμένο Φεβρουάριο, ο σταθμός που ανεγείρει η εταιρεία του Γ. Χρυσοχού στο Βασιλικό, αλλά και άλλες υποστηρικτές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι όλες νόμιμα αδειοδοτημένες και κάποιες (πχ το αντλιοστάσιο εντός μισθωμένης στην ΑΗΚ γης) έχουν ανεγερθεί παράνομα. Μέχρι και υποδομές στη ναυτική βάση στο Μαρί, που ακούμε πως ζητήθηκε να απομακρυνθούν.

Τα ίδια και χειρότερα προβλήματα επισήμανε σε επιστολή του για τον ίδιο σταθμό ο τέως γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία. Επιστολή που δημοσίευσε ο Φιλελεύθερος. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα νομιμότητας -έως και κατάχρησης εξουσίας από κρατικές υπηρεσίες υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων- και τα οποία αφορούν μια ενεργειακή υποδομή που υπόσχεται φθηνότερο ρεύμα στους Κύπριους καταναλωτές, δεν συζητήθηκαν σε κάποια από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, σε αντίθεση με λιγότερο σημαντικά θέματα τέτοιου χαρακτήρα που πηγαινοέρχονται στις αίθουσες του Κοινοβουλίου.

Επίσης, επισημαίνουμε πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε στο Σίγμα, την επομένη της προβολής του επίμαχου βίντεο, πως «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Γιώργος Χρυσοχός δεν έχουν έρθει σε επαφή από τότε που ο Χριστοδουλίδης εξελέγη στις 12 Φεβρουαρίου 2023» και ότι «την ημέρα εκείνη στάλθηκε ένα συγχαρητήριο μήνυμα που δεν έτυχε απάντησης».

Μάλλον διέλαθε της προσοχής του κ. Λετυμπιώτη και των συνεργατών του στο Προεδρικό ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δέχθηκε τον Γιώργο Χρυσοχό στο Προεδρικό Μέγαρο στις 25/7/2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ (https://www.gov.cy/proedros-proedria/o-proedros-tis-dimokratias-k-nikos-christodoulidis-dechthike-antiprosopia-tou-syndesmou-agoras-ilektrismou/). Ο κ. Χρυσοχός ήταν επικεφαλής αντιπροσωπίας του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού και συζήτησε με τον κ. Χριστοδουλίδη, παρουσία του τότε υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου, θέματα ενέργειας.

Είναι βέβαια εντελώς διαφορετικό (και καθόλου μεμπτό) να συναντάται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κ. Χρυσοχό υπό την ιδιότητα του προέδρου ενός επιχειρηματικού συνδέσμου και άλλο να τον συναντά κατά μόνας κάθε δύο εβδομάδες και να μιλούν συχνά στο τηλέφωνο, όπως αφήνεται να νοηθεί από τον τρόπο που μεταδόθηκαν τα όσα ανέφερε ο κ. Χρυσοχός στους «επενδυτές» που τον ξεγέλασαν. Το καταγράφουμε όμως ως ενδιαφέρουσα ενημερωτική πληροφορία. Αν έγιναν και άλλες συναντήσεις Προέδρου και Γ. Χρυσοχού και δεν τις θυμήθηκαν αρχικά οι συνεργάτες του, δεν είναι κακό να αναφερθούν από την Προεδρία.