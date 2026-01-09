Εξηγήσεις για το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υποστηρίζοντας πως στοχοποιεί ευθέως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση την ίδια τη χώρα. Όπως εξηγεί η αρμόδια κρατική υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό περιέχει στοιχεία υβριδικής δραστηριότητας, τα οποία και θα διαβιβαστούν τόσο στον Γενικό Εισαγγελέα όσο και στον Αρχηγό Αστυνομίας.

Σε δηλώσεις του στο «Σίγμα», ο κ. Λετυμπιώτης εξήγησε πως «η αρχική θέση της κυβέρνησης εδράστηκε σε βασικές παραδοχές: ποιος δημιούργησε το βίντεο, με ποια ιδιότητα και για ποιο λόγο, αλλά και γιατί επιλέχθηκε η ανάρτησή του από λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης αμφιβόλου προέλευσης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το υλικό συνοδεύεται από τίτλους, αφηγήσεις και συρραφή πλάνων και ηχητικών αποσπασμάτων που αποσκοπούν στο να οδηγήσουν τον θεατή σε ένα προειλημμένο συμπέρασμα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση».

Η δεύτερη κυβερνητική τοποθέτηση, όπως εξήγησε, ήρθε μετά από ενημέρωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας, η οποία αξιολόγησε το βίντεο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περιέχει στοιχεία υβριδικής δραστηριότητας. Όπως είπε, τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν τόσο στον Γενικό Εισαγγελέα όσο και στον Αρχηγό Αστυνομίας για περαιτέρω χειρισμούς από τις αρμόδιες αρχές.

Είναι σαφές, τόνισε, ότι στοχοποιείται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση και η χώρα αξιοποιώντας παραποιημένα πλάνα.

Ερωτηθείς γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απάντησε πως «έχουμε τοποθετηθεί θεσμικά εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και τον ΠτΔ. Σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τοποθετηθεί ο Πρόεδρος και αυτό θα το πράξει εκεί και όπου ο ίδιος κρίνει ή όπου του δοθεί ευκαιρία», πρόσθεσε.

«Ως Κυβέρνηση ούτε θα σχολιάσουμε ούτε αρμοδίως μπορούμε να πούμε οτιδήποτε για οποιουσδήποτε ισχυρισμούς από κάποιο ιδιώτη ή από οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος τοποθετείτε με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος μπορεί να τοποθετείται», συνέχισε.

«Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι την διάκριση ανάμεσα στην προπαγάνδα, τη διάκριση ανάμεσα στην παραποποίηση και στην προσπάθεια δημιουργίας εσφαλμένων παραπλανητικών εντυπώσεων ως προς τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και την διαφορά ανάμεσα στην δημοσιογραφική έρευνα η οποία είναι τεκμηριωμένη και στοιχειοθετημένη ή στην έρευνα μέσω της παράθεσης συγκεκριμένων στοιχείων ενώπιον των αρμοδίων αρχών», είπε.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν έχει λάβει μετρητά ο Πρόεδρος». Μάλιστα, όπως είπε, η τελευταία επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προσώπου (διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού) που εμφανίζεται στο βίντεο ως «συχνός συνομιλητής» του Προέδρου χρονολογείται από την ημέρα της εκλογής του, όταν απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα χωρίς να λάβει απάντηση.

Ερωτηθείς για την αναφορά στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης της Πρώτης Κυρίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως τα πάντα είναι απολύτως ξεκάθαρα και ελεγμένα. Ανέφερε ότι οι λογαριασμοί του Φορέα ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα και τον Γενικό Λογιστή του κράτους, ενημερώνεται σχετικά η Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος και από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Όλες οι διαδικασίες, όπως είπε, είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία, χωρίς οποιαδήποτε παράπλευρη διαδικασία, με τον Φορέα να επιτελεί τον κοινωνικό του ρόλο στηρίζοντας φοιτητές που έχουν ανάγκη, πάντοτε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, ενώ υπενθύμισε πως ταμίας του Φορέα είναι ο Γενικός Λογιστής του Κράτους.