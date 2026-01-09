Αμφιλεγόμενο ρεπορτάζ με οπτικό υλικό, το περιεχόμενο του οποίου ήδη έχει αμφισβητηθεί και διαψευστεί κατηγορηματικά επισήμως από την κυβέρνηση, παρουσιάζει την ύπαρξη μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το εν λόγω υλικό δημοσιεύτηκε χθες το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE! 🚨

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director… pic.twitter.com/VjCZZjFJWs January 8, 2026

Στο ΤΑΕ

Ήδη όπως αποκάλυψε από χθες το philenews ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενώ, όπως πληροφορούμαστε, έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.

Σύσκεψη με ΚΥΠ

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, στελέχη της Προεδρίας λίγο μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα συσκέφτηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι αράδες, αργά χθες βράδυ, πληροφορίες ανέφεραν πως στο Προεδρικό υπήρχε σύσκεψη σε εξέλιξη στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Πλήγμα από χώρα

Η πληροφορία και οι ενδείξεις που εξετάζονταν μέχρι χθες ήταν ότι ο λογαριασμός μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το εν λόγω υλικό σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υπηρεσίες χώρας, η οποία επωφελείται από πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατήγγειλε συρραφή

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την καταγγελία του Λακκοτρύπη στο ΤΑΕ Λευκωσίας χθες το απόγευμα, φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Όπως πληροφορούμαστε, αυτοί που κατέγραψαν παράνομα τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης του παρουσιάστηκαν ως ολλανδικής υπηκοότητας πρόσωπα που διαχειρίζονται επενδυτικό ταμείο.

Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή ακριβώς την ιδιότητα.

Το video διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ.

Η τελευταία εμφανίζεται να έχει κάνει γεωπολιτικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα Eurasia Review, που φέρεται να εδρεύει στις ΗΠΑ. Για την ώρα το προφίλ του εν λόγω λογαριασμού είναι υπό διερεύνηση.

Οι διαψεύσεις

Λίγο μετά την αποκάλυψη του philenews για την καταγγελία, ο ίδιος ο Γιώργος Λακκοτρύπης επιβεβαίωσε με γραπτή τοποθέτησή του την καταγγελία στο ΤΑΕ, ενώ ανέφερε ότι το περιεχόμενο του δημοσιεύματος είναι προϊόν κακόβουλου μοντάζ.

Αυτούσια η γραπτή του τοποθέτηση: «Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Ακολούθησε διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε ότι «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας». Σε συμπληρωματική δήλωσή του, πρόσθεσε: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Τι παρουσιάζει το οπτικό υλικό

Το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Γιώργου Χρυσοχού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αλλοιωμένες οι φωνές των συνομιλητών των προαναφερθέντων, δηλαδή, των προσώπων που έκαναν την υποκλοπή του οπτικοακουστικού υλικού.

Το ρεπορτάζ εμφανίζει αρχικά τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023. Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Στη συνέχεια του οπτικού υλικού παρουσιάζεται ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους να μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια της φερόμενης ρεπόρτερ είναι κλειδί στον φερόμενο μηχανισμό και ότι υπάρχουν «ομάδες πρόθυμες να καταβάλουν χρήματα στο Προεδρικό για ειδική μεταχείριση, χάρες, επιρροή και προσβάσεις». Ο κ. Χαραλάμπους παρουσιάζεται να λέει -μεταξύ άλλων- στον συνομιλητή του ότι «μπορείς να προσφέρεις για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και πως «ένας Αμερικανός ήθελε να κάνει εισφορά στην χώρα 500.000 δολάρια».

Στη συνέχεια, εμφανίζουν τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για καλές σχέσεις Προεδρικού και Remedica και ότι μέσω της Δημοκρατίας προωθούνται συμφέροντα εταιριών ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υπόνοια για πιέσεις ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις). «Η Remedica μετά από δική μου συμβουλή δώρισε €75.000 στο Προεδρικό» εμφανίζεται να λέει ο κ. Λακκοτρύπης και να προσθέτει ότι διευθέτησε τηλεφωνική επαφή της εταιρείας με τον Πρόεδρο.

Ο διευθυντής του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να λέει ότι «τον βλέπω κάθε δυο εβδομάδες» και πως «αν τον καλέσω τώρα θα απαντήσει». Σε άλλο σημείο παρουσιάζεται να λέει: «Η σχέση μας είναι το μεγαλύτερό μας περιουσιακό στοιχείο».

Οι δημιουργοί του βίντεο προβάλλουν τον ισχυρισμό πως διευθετούνται συναντήσεις για να γίνουν εισφορές σε προγράμματα του Προεδρικού που τυγχάνουν διαχείρισης από την Φιλίππα Καρσερά, σύζυγο του Προέδρου. Παρατίθενται και τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχού: «Πάντα πρέπει να είσαι κάτω από το ραντάρ της δημοσιότητας, σωστά; Έτσι της δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο (…) Στηρίζουμε άλλες πρωτοβουλίες όμως. Πληρώνω €250.000 ετησίως σε εισφορές».

Αστραπιαίες οι αντιδράσεις

Το video προκάλεσε έντονους πολιτικούς τριγμούς. Οι δε αντιδράσεις ήταν αστραπιαίες. Πολιτικοί αρχηγοί, κόμματα και βουλευτές μεμονωμένα, τοποθετήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αν και δεν αναγνωρίζει εκ προοιμίου ως αυθεντικό το σχετικό υλικό, εντούτοις ζητούν ξεκάθαρες εξηγήσεις από πλευράς Προεδρικού.

Μεταξύ άλλων, είχαμε επίσημες τοποθετήσεις από την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, την βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου, την βουλευτή Αλεξάνδρα Ατταλίδου, τους βουλευτές του ΑΚΕΛ, Χρίστο Χριστοφίδη και Άριστο Δαμιανού, τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκο Γεωργίου και την ΕΔΕΚ.