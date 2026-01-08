Ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σε γραπτή τοποθέτηση που δημοσιοποίησε πριν από λίγο επιβεβαιώνει ότι κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας την υπόθεση, όπως είχε γράψει το philenews.

Διατυπώνει τη θέση ότι το video έχει δει το φως της δημοσιότητας από ψεύτικο προφίλ.

Τονίζει, παράλληλα, ότι οι δηλώσεις που του αποδίδονται έχουν μονταριστεί με τέτοιο τρόπο για να πληγεί -πέραν του ιδίου- η Κυπριακή Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρόεδρος.

Διασυνδέει τη διαρροή με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτούσια η γραπτή του τοποθέτηση:

Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου.