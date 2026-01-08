Μέτωπο σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση προκαλεί η κυκλοφορία του βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», το οποίο αφήνει βαριές σκιές για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2023, ενώ παράλληλα εγείρει ερωτήματα για τις «ανοικτές πόρτες» επενδυτών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Για το υλικό, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, στελέχη της αντιπολίτευσης ζητούν επιτακτικά απαντήσεις και κάνουν λόγο για πλήγμα στους θεσμούς.

Οι αντιδράσεις ήταν αστραπιαίες, με τους πολιτικούς αρχηγούς και βουλευτές να τοποθετούνται δημόσια μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών.

Η πίεση που ασκείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προμηνύει ένα θερμό πολιτικό σκηνικό για τις επόμενες ημέρες. Το ερώτημα που πλανάται είναι αν η Κυβέρνηση θα επιλέξει την οδό της πλήρους διάψευσης ή αν θα προχωρήσει σε διευκρινίσεις σχετικά με τη γνησιότητα και το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού υλικού.

Αννίτα Δημητρίου (πρόεδρος ΔΗΣΥ)

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Στέφανος Στεφάνου (Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ)

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση, που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε.»

Μετά την σύντομη τοποθέτηση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κακόβουλο μοντάζ με στόχο να πληγεί η εικόνα της Κύπρου, ο Στέφανος Στεφάνου επανήλθε με νέα ανάρτηση.

«Η αργοπορημένη αντίδραση της Κυβέρνησης όχι μόνο δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα των όσων λέγονται στο video, αλλά δεν απαντά σε σοβαρά ερωτήματα που εγείρουν τεράστια πολιτικά, ηθικά κι άλλα ζητήματα που αφορούν τους κυβερνώντες. Για παράδειγμα: 1. Δεν απαντά για τις προεκλογικές εισφορές προς τον κ. Χριστοδουλίδη που δόθηκαν σε μετρητά για να μην φαίνεται ότι γίνεται υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ. 2. Δεν απαντά για τις εισφορές επιχειρηματιών με αντάλλαγμα κυβερνητικές εξυπηρετήσεις. Αυτή η πρακτική φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του περιβόητου ταμείου της συζύγου του Προέδρου. Θα επανέλθουμε!»

Νικόλας Παπαδόπουλος (πρόεδρος ΔΗΚΟ)

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του.»

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου (βουλευτής)

«Αν κατάλαβα καλά, παρακολουθούμε ένα σοκαριστικό βίντεο, που το βλέπουμε και δεν πιστεύουμε γιατί πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση με τους περί αυτής επιχειρηματίες! Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση γιατί θα έχουμε χειρότερα από την παραίτηση του Βοηθού και τα τραγελαφικά! Τώρα υπάρχει και εικόνα. Είναι αληθές; Ή όχι;»

Η κ. Χαραλαμπίδου κάλεσε ονομαστικά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να δώσει εξηγήσεις.

Αλεξάνδρα Ατταλίδου (βουλευτής)

«Πολύ καλά αρχίζει η Προεδρία μας Νίκο Χριστοδουλίδη. Όταν σας μιλούσαμε για διαφάνεια μας λέγατε τοξικούς!»

Χρίστος Χριστοφίδης (βουλευτής)

«Κυκλοφορεί ένα σοκαρίστικο βίντεο που εμφανίζει το Προεδρικό σε ποινικά κολάσιμες πράξεις διαφθοράς και όχι μόνο. Ο Πρόεδρος έχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, όχι να δώσει γενικόλογες θεωρίες, αλλά να απαντήσει σημείο προς σημείο στα όσα αναφέρονται από στενούς του συνεργάτες και άλλους. Τα μισά να αληθεύουν από εκείνα που περιλαμβάνονται στο βίντεο, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό σεισμό στην ιστορία της χώρας. Περιμένουμε λεπτομερείς εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Άριστος Δαμιανού (βουλευτής)

«Όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί εγείρουν πελώρια ηθικά, πολιτικά, θεσμικά και νομικά ζητήματα γύρω από το κεφάλαιο διαπλοκή και διαφθορά. Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί αμέσως! Οι πολίτες δικαιούνται να ακούσουν την εκδοχή της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. ΣΗΜΕΡΑ!»

Χρύσης Παντελίδης (βουλευτής)

«Αναμένω πειστικές απαντήσεις για το βίντεο, που δημοσιεύτηκε σήμερα στα social media. Τόσο ως πολίτης, όσο και ως βουλευτής της συμπολίτευσης.»

Νίκος Γεωργίου (βουλευτής)

«Θυμάστε την πρόταση νόμου που είχα καταθέσει για διαφάνεια στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης που διαχειρίζεται η σύζυγος του κ.Χριστοδουλίδη, Φιλίππα Καρσερά; Ενώ ψηφίστηκε από τη Βουλή αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (!) και έπεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο για καθαρά νομοτεχνικούς λόγους. Πέραν των όσων εγείρονται από το σημερινό βίντεο που αναπαράγεται στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, για τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να απαντήσει. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια ο Φορέας ή όχι; Πλέον υπάρχει ήχος και εικόνα! Και η πρόταση νόμου θα επανέλθει!»

ΕΔΕΚ

«Με πολλή επιφύλαξη για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα.

Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα.»

