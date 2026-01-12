«Κάποιοι ήθελαν να μας πλήξουν και εμείς εδώ τους δώσαμε τα πυρομαχικά», ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στον απόηχο του βίντεο που αφορά το Προεδρικό και παρουσιάζει το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς. Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega και τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά τον σάλο που ξέσπασε, αφού τις προηγούμενες ημέρες απουσίαζε εκτός Κύπρου.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου τόνισε ότι η χώρα είναι σε κρίση, χρειάζεται νηφαλιότητα και δεν πρόκειται να βγάλει το πολυβόλο και να πολυβολεί. Όπως σημείωσε, θα πρέπει να γίνει και μια σοβαρή εθνική ανάλυση για τους λόγους που κάποιοι είχαν την Κύπρο στο στόχαστρο. «Αν ο Πρόεδρος θέλει την ταπεινή μου άποψη, μπορώ να την πω αλλά όχι δημόσια», είπε.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε επίσης ότι δεν θεωρεί πως είναι εθνικά ορθό να βγαίνουν προς τα έξω ονόματα χωρών που ενδεχομένως να κρύβονται πίσω από την ενέργεια κατά της χώρας. Έθεσε επίσης τον προβληματισμό του κατά πόσο οι κυπριακές υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας πιάστηκαν στον ύπνο για την υβριδική επίθεση. «Πώς μπορεί να είναι αξιόπιστες όταν δεν πήραν χαμπάρι μήνες πριν ότι προετοιμαζόταν; Πού ήταν οι υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας να αποκόψουν αυτό τον υβριδικό πόλεμο; Μας έπιασαν στον ύπνο; Αυτό παραδεχόμαστε…», επισήμανε ο κ. Νεοφύτου.

Όσον αφορά τον χειρισμό της Κυβέρνησης εν μέσω αυτής της πολύ σοβαρής κρίσης για τη χώρα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε την αντίθεση του με την τακτική της «εργαλιοποίησης της εθνικής συνείδησης και την παντιέρα του πατριωτισμού ως ασπίδα για τις ανομίες ή τα λάθη και τις παραλείψεις». Κατά την δική του άποψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το βίντεο έπρεπε να λάβει δράση και να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

-Να παύσει τον Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπο Χαραλάμπους

-Να δώσει στη δημοσιότητα τις εισφορές στο ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

-Να καταργήσει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και όποιος θέλει να συνεισφέρει να το κάνει στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή να δίνονται εταιρικές υποτροφίες

-Να διαταχθεί έρευνα για όσους βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, θεωρεί ότι με αυτές τις ενέργειες η Κυβέρνηση με τις πράξεις της θα οδηγούσε στην αποφυγή της τοξικότητας.

Δείτε όσα είπε ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην παρέμβαση του: