Στο πλαίσιο παγκύπριας επιχείρησης η οποία διενεργήθηκε σήμερα από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, συνελήφθησαν 29 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι από την 01/01/2026 μέχρι και σήμερα, έχουν επαναπατριστεί μέσω διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής, 3.115 αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, ενώ οι παράνομες αφίξεις υπηκόων τρίτων χωρών, έχουν περιοριστεί στις 576, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά, οι οποίες αντιστοιχούσαν στις 730.

Η Αστυνομία συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μεγιστοποίηση του αριθμού επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.