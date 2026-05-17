Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις γάτες πίσω από ένα παράθυρο σπιτιού να κουτσομπολεύουν τους ανθρώπους που περνάνε απ’ έξω, και όχι να βρίσκονται ανάμεσά τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες γάτες προτιμούν και απολαμβάνουν περισσότερο τη ζεστασιά και την ασφάλεια του σπιτικού τους, παρά έναν πολύβουο δρόμο που μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύνους.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες γάτες που αγαπούν τους περιπάτους και μπορούν να εκπαιδευτούν να φοράνε λουρί και να βγαίνουν βόλτα, γιατί κατά κάποιον τρόπο έχουν χαρακτήρα σκύλου. Λατρεύουν την εξερεύνηση νέων τόπων, τη μυρωδιά των λουλουδιών και τη γνωριμία με άλλα ζωάκια και ανθρώπους.

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι μια δεσποζόμενη γάτα πρέπει να βγαίνει βόλτα μόνο με λουρί ή μέσα σε ειδική τσάντα, γιατί αν την αφήσουμε ελεύθερη στον δρόμο το πιο πιθανό είναι να χαθεί και να τραυματιστεί.

Αφού τονίσαμε, λοιπόν, τον ρόλο της ασφάλειας, ας δούμε τις περιπετειώδεις και αθλητικές, μπορούμε να πούμε, φυλές γάτας, που αγαπούν τις βόλτες.

Γάτες της Βεγγάλης

Οι γάτες της Βεγγάλης είναι πολύ έξυπνες, εξαιρετικά περίεργες και μπορούν να εκπαιδευτούν να περπατάνε με λουρί. Έχουν αστείρευτη ενέργεια και αγαπούν να εξερευνούν νέους τόπους, θυμίζοντας αρκετά τους άγριους προγόνους τους. Δεν τους αρέσει καθόλου να νιώθουν περιορισμένες, γι’ αυτό και ίσως είναι από τις γάτες αγαπούν τις βόλτες – κυρίως στη φύση που τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά.

Γάτες του Σιάμ

Οι γάτες του Σιάμ είναι από τις πιο κοινωνικές και ομιλητικές γάτες που μπορεί να συναντήσει κανείς. Πρόκειται για τετραπέρατες γάτες που μπορούν να μάθουν πολύ εύκολα, ακόμα και δύσκολα κόλπα. Δένονται βαθιά και ειλικρινά με τον άνθρωπό τους και είναι διατεθειμένες να τον ακολουθήσουν παντού. Οπότε, είναι διατεθειμένες ακόμα και λουρί να βάλουν για να πάνε βόλτα μαζί του, πράγμα που δεν θα τις “χαλάσει” καθόλου, αφού αγαπούν τις βόλτες και τον κόσμο εκτός σπιτιού.

Γάτες της Αβησσυνίας

Οι γάτες της Αβησσυνίας είναι από τις αρχαιότερες φυλές γάτας που έχουν καταγραφεί. Είναι αρκετά σπάνιες και δεν τις συναντάμε συχνά. Αν κάποιος, όμως, έχει την τύχη να τις συναντήσει, μπορεί να επιβεβαιώσει πόσο αθλητικές και δραστήριες είναι. Έχουν μεγάλη περιέργεια για ό,τι συμβαίνει εκτός σπιτιού και έχουν την έμφυτη ανάγκη να εξερευνούν και να παρατηρούν τους πάντες και τα πάντα. Είναι από τις γάτες που μπορούν να εκπαιδευτούν να περπατάνε με λουρί και οι βόλτες τις ενθουσιάζουν, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκτονωθούν τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Γάτες της Αβάνας

Οι γάτες της Αβάνας είναι πανέξυπνες, κοινωνικές και απόλυτα αφοσιωμένες στον αγαπημένο τους άνθρωπο. Πρόκειται για αρκετά αθλητικές γάτες που μπορούν να εκπαιδευτούν να βγαίνουν βόλτα με λουρί. Λατρεύουν την εξερεύνηση του άγνωστου και δεν τους αρέσει καθόλου ο περιορισμός του σπιτιού. Ωστόσο, δεν αντέχουν καθόλου το κρύο, γι’ αυτό οι βόλτες τις κρύες μέρες του χρόνου καλό είναι να αποφεύγονται.

Γάτες Νορβηγικού Δάσους

Οι γάτες Νορβηγικού Δάσους είναι βγαλμένες σαν από παραμύθι λόγω της επιβλητικής τους εμφάνισης και του μεγάλου τους μεγέθους. Αγαπούν τους ανθρώπους και θέλουν να βρίσκονται κοντά τους. Ταυτόχρονα, όμως, είναι πολύ αθλητικές, δραστήριες και θέλουν να εξερευνούν τον έξω κόσμο. Είναι πολύ έξυπνες και μπορούν εκπαιδευτούν να πηγαίνουν βόλτα με λουρί, καθιστώντας τες ιδανικά κατοικίδια για περιπετειώδεις κηδεμόνες.

Γάτες Αγκύρας

Οι γάτες Αγκύρας είναι εξωστρεφείς, παιχνιδιάρες και εξαιρετικές κολυμβήτριες αφού αγαπούν το νερό. Εκτός από το νερό, όμως, αγαπούν και τις βόλτες, καθώς έχουν την ανάγκη να εκτονώσουν την απίστευτη ενέργειά τους. Είναι από τις γάτες που εκπαιδεύονται εύκολα να φοράνε λουράκι, όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη βόλτα γιατί από τη λαχτάρα τους να κυνηγήσουν και να τρέξουν, μπορούν να ξεφύγουν και να χαθούν.

Τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλες οι γάτες ίδιες και έχουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Μπορεί, δηλαδή, να ανήκουν στις παραπάνω φυλές, όμως να μην αγαπούν και τις βόλτες.

Αν θέλετε να εκπαιδεύσετε τη γάτα σας να φοράει λουρί και να βγαίνει βόλτες, καλύτερα να ξεκινήσετε από μικρή ηλικία. Οπλιστείτε με υπομονή και διαθέστε αρκετό χρόνο μέχρι να συνηθίσει το σαμαράκι της. Η εκπαίδευση είναι σημαντικό να γίνει σε ένα ήρεμο περιβάλλον για να μην τρομάξει το αγαπημένο σας κατοικίδιο – αν αγχωθεί έστω και λίγο μπορεί να μην θελήσει ποτέ ξανά να βάλει το σαμαράκι της.

Τέλος, όταν με το καλό βγείτε βόλτα, να είστε πολύ προσεκτικοί και να επιλέξετε ένα ήσυχο μέρος χωρίς πολλούς ανθρώπους – τουλάχιστον την πρώτη φορά. Αν για οποιονδήποτε λόγο το γατάκι σας στρεσαριστεί, πάρτε το αγκαλιά και γυρίστε σπίτι. Μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά άλλη φορά.

