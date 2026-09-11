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Το χθεσινό περιστατικό στο Προεδρικό με τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης που πήγαν να καλύψουν την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου, Ισαάκ Χέρτσογκ, αποδεικνύει πως επιτέλους θα πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση στη δημιουργία ενός σωστού χώρου για τους δημοσιογράφους.

Η δημιουργία ενός σωστού χώρου δεν είναι ούτε πολυτέλεια και ούτε χώρος επιβολής της κυβερνητικής γραμμής. Είναι ένας χώρος όπου θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά.

Αν βεβαίως υπήρχε ένας σύνδεσμος, όπως έχουν οι δημοσιογράφοι στον Λευκό Οίκο και αλλού, το πρόβλημα θα λυνόταν εδώ και χρόνια. Αλλά δυστυχώς οι Κύπριοι δημοσιογράφοι έχουν μια Ένωση Συντακτών που ποσώς την ενδιαφέρει για ανάλογα ζητήματα.

Ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είναι υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου χώρου, αλλά μέχρι στιγμής το θέμα δεν προχωρά.

Αν υπήρχε ένας τέτοιος χώρος η συνάδελφος θα είχε ένα μπουκάλι νερό και δεν θα άκουε τα προσβλητικά λόγια ότι… «είναι για τους φιλοξενούμενους».

Οι δημοσιογράφοι δεν είναι υποδεέστερα όντα από οποιονδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι λίγο ιδιόμορφα μερικές φορές…

ΑΠΙΜ