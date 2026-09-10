Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το τελευταίο διάστημα η ΟΕΛΜΕΚ – όπως και η ΠΟΕΔ – είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να έρθει σε συμφωνία συνεργασίας με νομικούς συμβούλους, με στόχο να τις παρέχονται νομικές συμβουλές για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν καθώς και για υπεράσπιση τόσο της ίδιας της οργάνωσης, όσο και μελών της εκπαιδευτικών, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα.

Οι προσπάθειες φαίνεται να έχουν φέρει αποτέλεσμα και διάφορα δικηγορικά γραφεία να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με την οργάνωση των καθηγητών. Όπως έχει πληροφορήσει μέσω διαδικτύου, ο γενικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, Ανδρέας Μαυράτσας, σήμερα άρχισε κύκλιος συνεντεύξεων με ενδιαφερόμενους.

Αυτούσια η ανάρτηση του κ. Μαυράτσα:

«Η ΟΕΛΜΕΚ προχωρεί ένα βήμα παραπέρα στη θεσμική και νομική της θωράκιση.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με νομικούς συμβούλους, ξεκινήσαμε σήμερα κύκλο συνεντεύξεων με ενδιαφερόμενα δικηγορικά γραφεία.

Στόχος είναι η ενίσχυση της νομικής στήριξης της Οργάνωσης σε εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα, αλλά και η ουσιαστική προστασία των μελών μας απέναντι σε απειλές, εκβιαστικές συμπεριφορές ή αδικαιολόγητες παρεμβάσεις εξωσχολικών παραγόντων.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να ασκούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο.

Η ΟΕΛΜΕΚ οφείλει να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα σε κάθε μέλος της που χρειάζεται στήριξη και προστασία. Και προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε».

ΛΙΑ