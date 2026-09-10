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Πανό του Queer Wave, του Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου, βανδαλίστηκαν στο Καϊμακλί στη Λευκωσία, όπως καταγγέλλει η διοργάνωση με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Queer Wave κάνει λόγο για «επίθεση στην queer ορατότητα στον δημόσιο χώρο», υποστηρίζοντας ότι ο βανδαλισμός δεν αποτελεί μεμονωμένη πράξη, αλλά προσπάθεια να περιοριστεί η παρουσία και η ορατότητα της queer κοινότητας στον δημόσιο χώρο.

«Στη Λευκωσία, η ορατότητά μας δέχθηκε επίθεση», αναφέρει η διοργάνωση, σημειώνοντας πως το περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης queer χώρων και πολιτιστικών διοργανώσεων. Παρά τον βανδαλισμό, το Queer Wave αναφέρει πως θα συνεχίσει τη δράση του. «Δεν θα αφήσουμε τον εκφοβισμό να μας φιμώσει. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε χώρο, να λέμε τις ιστορίες μας και να χτίζουμε την κοινότητά μας».

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από το 2020 και φέτος επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά, από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, στους εκθεσιακούς χώρους του NiMAC. Για ένα δεκαήμερο, το φεστιβάλ θα παρουσιάσει πρόγραμμα προβολών, παραστάσεων και παράλληλων δράσεων, φέρνοντας στη Λευκωσία έργα ντόπιων και διεθνών σκηνοθετών και δημιουργών και δίνοντας χώρο στις εμπειρίες και την queer έκφραση της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας.

Το Queer Wave 2026 διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Queer Wave LTD και χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.