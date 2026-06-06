Η Πορεία Υπερηφάνειας (Cyprus Pride) της ACCEPT ΛΟΑΤΚΙ+ Κύπρου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, με κεντρικό σύνθημα «Πάρε δρόμο. Τον δικό σου περήφανο δρόμο».

Στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, το οποίο έδωσε το «παρών» στη διοργάνωση, στέλνοντας μηνύματα στήριξης, αποδοχής και ισότητας. Το φετινό σύνθημα επιλέχθηκε από την ACCEPT, με στόχο να απευθυνθεί τόσο στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προβάλλοντας την έννοια της αυτοδιάθεσης και της ελεύθερης έκφρασης.

Πρόκειται για τη 12η κατά σειρά Πορεία Υπερηφάνειας που πραγματοποιείται στην Κύπρο, με την πρώτη να έχει διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2014.

Σημειώνεται ότι η φετινή διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Λευκωσίας.