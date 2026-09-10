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Κονδύλια πέραν των €500 εκατομμυρίων για την περίοδο 2021–2027 έχουν εξασφαλιστεί για δράσεις που στηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των κυπριακών επιχειρήσεων, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, συνδέοντας τη διπλή αυτή μετάβαση με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Μιλώντας στο 1ο Cyprus IT Directors Forum, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου Cyprus Tech Summit, ο Υπουργός ανέφερε ότι η χρηματοδότηση καλύπτει την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ενεργειακή αναβάθμιση, την κυκλική οικονομία, καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, μέσα από τις πολιτικές και τα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου, οι επιχειρήσεις στηρίζονται για να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές και τις διαδικασίες τους, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την εξωστρέφειά τους.

Παράλληλα, το Υπουργείο εργάζεται για τη διαμόρφωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία, προσελκύει επενδύσεις και διευκολύνει την υιοθέτηση σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Τρεις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις

Ο κ. Δαμιανός ξεχώρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το ανθρώπινο δυναμικό ως τρεις βασικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση νέων εργαλείων δεν αρκεί. Ζητούμενο, όπως είπε, είναι η υπεύθυνη αξιοποίησή τους για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, σημείωσε ότι η αυξανόμενη ψηφιοποίηση λειτουργιών και συναλλαγών καθιστά την ασφάλεια ζήτημα «επιχειρησιακής συνέχειας, εταιρικής διακυβέρνησης και εμπιστοσύνης».

Για το ανθρώπινο δυναμικό, τόνισε ότι καμία ψηφιακή επένδυση δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις, τη συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων και μια κουλτούρα συνεργασίας και προσαρμογής στην αλλαγή.

Οι προκλήσεις αυτές, πρόσθεσε, συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της μικρής και ανοικτής κυπριακής οικονομίας, για την οποία η παραγωγικότητα, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και η ταχύτητα προσαρμογής έχουν ζωτική σημασία.

Τα οφέλη για εμπόριο, βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στις εφαρμογές της τεχνολογίας, ο Υπουργός σημείωσε ότι στο εμπόριο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη, τη διαχείριση αποθεμάτων και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στη βιομηχανία, μπορεί να συμβάλει σε αποδοτικότερη παραγωγή, εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και σε καλύτερο έλεγχο ποιότητας. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορεί να περιορίσει τα μειονεκτήματα που συνδέονται με το μέγεθός τους και να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε επίσης στον μεταβαλλόμενο ρόλο των Διευθυντών Πληροφορικής, επισημαίνοντας ότι η συμβολή τους υπερβαίνει πλέον τη διαχείριση συστημάτων και υποδομών. Όπως είπε, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Ο ρόλος της Πολιτείας

«Η Πολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την επιχειρηματική πρωτοβουλία», ανέφερε ο Υπουργός. Μπορεί, ωστόσο, να λειτουργεί υποστηρικτικά, μειώνοντας εμπόδια και στηρίζοντας ουσιαστικές επενδύσεις, αλλά και ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων, τεχνολογικής κοινότητας, ερευνητικών φορέων και δημόσιου τομέα.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι με «όραμα, συνέργειες και επένδυση στη γνώση και την καινοτομία» μπορεί να οικοδομηθεί μια πιο παραγωγική, ανθεκτική και ανταγωνιστική Κύπρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ