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Την ερχόμενη Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο θα γίνει δημόσια παρουσίαση των προτάσεων της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανάκαμψη και Ανασυγκρότηση της Κυπριακής Κτηνοτροφίας, από τον Σταύρο Μαλά.

Η κρίση του αφθώδους πυρετού αποκάλυψε τις αδυναμίες του πρωτογενούς τομέα στην κτηνοτροφία με την άναρχη χωροθέτηση μονάδων, την απουσία βιοασφάλειας, την έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και τις ανεξέλεγκτες μετακινήσεις ζώων. Η επιστημονική επιτροπή κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δωδεκαετές σχέδιο δράσης, προτείνοντας μεταξύ άλλων τον πλήρη εκσυγχρονισμό της κυπριακής κτηνοτροφίας.

Οι προτάσεις για γενετική βελτίωση, ίδρυση πρότυπων μονάδων, αυστηρό έλεγχο βιοασφάλειας και ορθολογική χωροθέτηση κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, η κυπριακή κοινωνία και ο αγροτικός κόσμος έχουν κουραστεί από μεγαλόπνοα σχέδια που ανακοινώνονται με βαρύγδουπους τίτλους σε επίσημες αίθουσες και ακολούθως καταλήγουν στα συρτάρια. Η παρουσίαση στο Προεδρικό Μέγαρο οφείλει να μην περιοριστεί σε μια επικοινωνιακή φιέστα, αλλά να σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας αληθινής πολιτικής βούλησης.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας καλούνται να εξασφαλίσουν τους απαιτούμενους πόρους, να συγκρουστούν με παθογένειες και νοοτροπίες του παρελθόντος και να υλοποιήσουν τις επιστημονικές εισηγήσεις με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Μέσα από την κρίση του αφθώδους πυρετού δίνεται η ευκαιρία επανεκκίνησης της κτηνοτροφίας, αυτή τη φορά με ορθό τρόπο.

Α.Ν.