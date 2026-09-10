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Στην τελευταία της κατοικία οδηγείται σήμερα, Πέμπτη, η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Μίλτου και Χρίστου Χριστοφόρου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη, στο Μαρί, με την Αστυνομία να ενημερώνει για τροχαίες διευθετήσεις στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, σε συνεργασία με την Τροχονομία του Δήμου Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται, για αποφυγή ταλαιπωρίας και για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παρευρισκομένων, προτρέπονται όσοι θα μεταβούν στην εκκλησία, να αποφύγουν τη χρήση των οχημάτων τους και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης της περιοχής.

Συγκεκριμένα, προστίθεται, μπορούν να χρησιμοποιούνται, ο πολυώροφος δημοτικός χώρος στάθμευσης επί της οδού Σαλαμίνος, οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης στην Επίχωση, καθώς και άλλοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης στην περιοχή.

Όσοι, λόγω ανάγκης, θα πρέπει να μεταβούν στην εκκλησία με το όχημά τους, καλούνται να χρησιμοποιούν την οδό Ζήνωνος, με νότια κατεύθυνση, καθώς για την προσέγγιση της εκκλησίας θα παραμένει ανοικτή για τα οχήματα μόνο η ανατολική είσοδος.

Υπενθυμίζεται ότι η Πόπη Χριστοφόρου, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, ενώ επιθυμία της ήταν όπως, όσοι παρευρεθούν στην κηδεία της, να φοράνε λευκά και μπλε ρούχα.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00, από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου, ενώ η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Αντί στεφάνων, έκκληση της οικογένειας είναι όπως γίνονται εισφορές στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, στο Ησυχαστήριο Αγίας Μαρίνας Αμιρούς και στα Συσσίτια Απόρων της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.

ΚΥΠΕ