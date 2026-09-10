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Η ΣΧΕΣΗ με την Αίγυπτο είναι στρατηγικού χαρακτήρα και φαίνεται, στην πράξη, ότι αυτή δεν επηρεάζεται ποσώς από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν επηρεάζεται ούτε και από τις προσπάθειες της κατοχικής Τουρκίας να προσεγγίσει, πιεστικά, την Αίγυπτο και να… οικοδομήσει σχέσεις.

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ στο Ελ Αλαμέιν, της Αιγύπτου, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Αιγύπτιου ομολόγου του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβεβαίωσε ότι οι διμερείς σχέσεις, κι αυτές σε τριμερές επίπεδο, έχουν βάθος και αντέχουν. Κι αυτό είναι σημαντικό, σε μια περιοχή με πολλά προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις.

ΕΙΝΑΙ, θεωρούμε, μεταξύ άλλων, σημαντική η αναφορά στην διακήρυξη της τριμερούς ότι «συμφωνίες ή μνημόνια κατανόησης για την οριοθέτηση ή τη θαλάσσια δικαιοδοσία θα πρέπει να συνάπτονται σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), όπως και των κοινώς συμφωνημένων αρχών στο τριμερές μας πλαίσιο». Αυτή η σαφής αναφορά αποτελεί μια απάντηση στις προσπάθειες της κατοχικής Τουρκίας, η οποία ασκεί πιέσεις προς την αιγυπτιακή πλευρά για να συνάψει συμφωνίες με την Άγκυρα, εκτός διεθνούς πλαισίου.

ΘΑ πρέπει, επίσης, αναφερθεί πως οι τρεις χώρες έχουν σαφή θέση για τις εξελίξεις στην περιοχή. Θέσεις αρχών. Στη διακήρυξη υπογραμμίζεται, ότι οι τρεις χώρες υποστηρίζουν την επίλυση του Παλαιστινιακού με την ίδρυση κράτους στα όρια του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και τη νομική συνέχεια μεταξύ της Δυτικής Οχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Περαιτέρω, καταδικάζονται οι ενέργειες εποικισμού από Εβραίους εποίκους και εκτοπισμού των Παλαιστινίων ενώ ζητούν τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.

ΣΕ σχέση με τις διμερείς σχέσεις της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχει και η ενεργειακή διάσταση. Όπως συναφώς ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ένας πολύ σημαντικός σταθμός της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών αποτελεί και η πρόσφατη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το κοίτασμα ΄Κρόνος’ στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς σφραγίζει τη μετάβαση της Κύπρου στην εποχή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την ηπειρωτική Ευρώπη, μέσω των υποδομών της Αιγύπτου.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια εξέλιξη, η οποία, όπως αναφέρθηκε, επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, «αλλά και τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως αξιόπιστος εναλλακτικός διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής ηπείρου».