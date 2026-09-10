Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Βαρύ είναι το κλίμα στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του τη σκηνή να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα και προσωπικές αναμνήσεις από τον «Μαζώ».

«Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…», έγραψε ο Πάνος Κιάμος.

«Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ» έγραψε ο Χρήστος Δάντης.

Με ένα συγκινητικό κείμενο είπε το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, η Άντζελα Δημητρίου, η οποία έγραψε: «Σήμερα η καρδιά μου πονάει πολύ… Αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που αγάπησα βαθιά και που είχα την τιμή να γνωρίσω από τα πρώτα του βήματα, αλλά και να ξανασυναντήσω πολλά χρόνια αργότερα και να συνεργαστώ μαζί του.

Μαζί μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, στιγμές αγάπης, εκτίμησης και μιας όμορφης συνεργασίας που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Θυμάμαι ακόμη τότε, στο Λίντο, όταν ερχόσουν να με ακούσεις. Ήσουν ακόμη πολύ νέος και είχες μέσα σου αυτή τη μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Θυμάμαι που ήρθες στο καμαρίνι μου και μου έδωσες μια κασέτα, ζητώντας μου να την ακούσω και να σου πω αν πίστευα πως άξιζε να ξεκινήσεις το τραγούδι.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή. Γιατί είδα στα μάτια σου πόσο πολύ το ήθελες. Και η ζωή τα έφερε έτσι ώστε, πολλά χρόνια μετά, να συναντηθούμε ξανά και να συνεργαστούμε, δημιουργώντας μαζί ακόμη περισσότερες όμορφες αναμνήσεις… Γιώργο μου, σε αγάπησα και με αγάπησες... και αυτή η αγάπη δεν σβήνει με την απουσία.

Σήμερα σε αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση, αγάπη και ευγνωμοσύνη για όλα όσα μοιραστήκαμε. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου Γιώργο. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. «Κάποιες φωνές σιωπούν αλλά δεν ξεχνιούνται ποτέ»



Η Άντζελα σου.

Η Νένα Χρονοπούλου αποχαιρέτησε το «καλό πλάσμα» και έγραψε: ΟΚ… Καλά «παίξαμε» σήμερα μέχρι τώρα… Απάντησα, διαφώνησα στις τελευταίες αναρτήσεις μου, διάβασα πικρόχολα σχόλια και όχι ΔΕΝ ΠΤΟΗΘΗΚΑ, δε ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΜΑΙ για μικρότητες γιατί είμαι εδώ Ζωντανή για όσους με έχουν ανάγκη και μ’ αγαπούν… Χάθηκε όμως ένας τεράστιος καλλιτέχνης και ένας καλός Άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζωνάκης… Τέρμα τα υπόλοιπα σχόλια παιδιά…

Τώρα τα κεφάλια μέσα… Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, δεν είμαστε τίποτε άλλο από αυτό που εκπέμπουμε… Και ο Γιώργος είχε τεράστιο εκτόπισμα γιατί ήταν «παιδί». Αντίο καλό πλάσμα, καλή αντάμωση !

Η ΚΑΕ Ολυμπιακος αποχαιρέτησε επίσης τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέροντας: Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε.



Η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να αναδημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εκείνη βρίσκεται στην αγκαλιά του Γιώργου Μαζωνάκη. «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα εδώ» έγραψε μέσα στη φωτογραφία ενώ στη λεζάντα επέλεξε να γράψει μόνο μια λέξη… «Ξεχώρισες».

Η νεαρή τραγουδίστρια Αναστασία δεν έκρυψε την συναισθηματική της φόρτιση στο μήνυμα με το οποίο αποχαιρέτησε τον «κ. Γιώργο» όπως τον αποκάλεσε από σεβασμό. «Δεν ξέρω τι να γράψω… δεν ξέρω τι να πω… Ό,τι κι αν πω μοιάζει λίγο. Ό,τι κι αν γράψω, δεν φτάνει για να χωρέσει όλα αυτά που νιώθω. Εδώ και ώρες σκέφτομαι τις λέξεις… και καμία δεν είναι αρκετή. Βαρύ. Πολύ βαρύ. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια για εσένα… Ήσουν η αρχή μου. Το πρώτο μου βήμα. Η πρώτη μου ευκαιρία. Τα πρώτα λόγια που άκουσα από έναν καλλιτέχνη και η πρώτη στήριξη που ένιωσα σε αυτόν τον δρόμο.

Μάλλον ήμουν πολύ ευλογημένη που στην αρχή αυτού του ταξιδιού ήσουν εσύ εκεί. Ένα τεράστιο σχολείο για μένα. Ένας άνθρωπος που άφησε μέσα μου πράγματα που δεν θα σβήσουν ποτέ. Δεν θέλω να σου πω αντίο. Δεν μπορώ. Γιατί για μένα δεν θα φύγεις ποτέ πραγματικά. Θα ζεις πάντα εδώ… Στην ψυχή μου, στη ζωή μου, στο μυαλό μου.

Στις στιγμές μας, στις κουβέντες μας, σε όλα όσα μοιραστήκαμε και που θα κρατάω μέσα μου σαν φυλαχτό. Πάντα στο έλεγα και πάντα θα στο λέω… Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστούσα μόνο και μόνο που υπήρχες. Ήσουν ένα αυτόφωτο αστέρι. Από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται τίποτα γύρω τους για να λάμψουν. Έμπαινες σε έναν χώρο και τον γέμιζες μόνο με την παρουσία σου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είχαμε μοιραστεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα μου έδωσες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εσένα. Έφυγες πολύ γρήγορα… 💔 Και είναι τόσο δύσκολο να χωρέσει το μυαλό ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν απλώς να φύγουν, ενώ έχουν αφήσει τόσα πολλά πίσω τους.

Καλό ταξίδι, κ. Γιώργο μου. Να αναπαυθεί η ψυχούλα σου δίπλα στους αγγέλους.. Και όπου κι αν είσαι, να λάμπεις όπως έλαμπες πάντα εδώ. Σε ευχαριστώ που υπήρξες στη ζωή μου.

Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου. Και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’αγαπώ για πάντα💔 Κανείς δεν μπορεί να σε ξεχάσει .. έγραψες την δική σου ιστορία .. Legend

Ένα θαύμα κάθε ημέρα θα περιμένω, να σε φέρει κάθε δρόμος…



Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια κοινή της φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και έγραψε στη λεζάντα: Από σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος…🥹 πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο…

Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντουχος..,πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός…Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα! Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται…λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του!

Θα μας λείψεις Γιώργο μας…Καλό σου ταξίδι…

«Καλό ταξίδι Γιώργο…εκεί που θα πάς να ηρεμήσει η ψυχούλα σου…» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Κώστας Μαρτάκης έγραψε: Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τη θλίψη αυτής της στιγμής. Χάσαμε τον Γιώργο… Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ… «λείπει πάλι ο Θεός»… Καλό ταξίδι

«My sweet man.. Rest in peace 🕊 My heart breaks» έγραψε στο δικό της «αντίο» η Μάρω Λύτρα.

«Δεν θα ήθελα να το πιστέψω ότι μπορεί να έφυγε ο ΜΑΖΩ μας ο αγαπημένος μας Γιώργος Μαζωνάκης …Αντίο Φίλε θα μας συντροφεύεις πάντα με τα τραγούδια σου ..Πόσο μεγάλη λύπη μας έδωσες σήμερα» έγραψε η Μαρία Εκμετσίογλου.

Με μια σειρά κοινών τους φωτογραφιών αποχαιρέτησε η ηθοποιός Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τον Γιώργο Μαζωνάκη, τις οποίες συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Ψυχη μου..καρδια μου…πλασμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο… Σ αποχαιρετώ με αυτο το τραγούδι που ξερω ποσο πολυ το αγαπουσες…

Τα λογια ειναι πολυ φτωχα για να περιγράψουν τη συντριβή που νιωθω.. Η παντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν αντεξε αλλο πονο.. Καλο σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι».



Συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανάρτησε ο Γιώργος Νταλάρας, αποχαιρετώντας τον γνωστό τραγουδιστή με λόγια γεμάτα θλίψη και εκτίμηση. Ο σπουδαίος ερμηνευτής αναφέρθηκε στην πορεία του Μαζωνάκη από τα πρώτα του βήματα, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που προσπάθησε από μικρός να χαράξει τον δικό του δρόμο και να αντιμετωπίσει τις προσωπικές του δυσκολίες με τις δικές του δυνάμεις.

«Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα… Ένα ‘’παιδί της νύχτας’’, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του», έγραψε ο Γιώργος Νταλάρας.

«Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα…

Ένα ‘’παιδί της νύχτας’’, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του.

Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε.

Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από την γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου.

Στο καλό, αγόρι μου!»