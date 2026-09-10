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Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν κατ’ ιδίαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου με το Ιράν μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διατύπωσαν μια εκτίμηση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Τραμπ για μια γρήγορη νίκη και σύντομο τερματισμό του πολέμου.

Όπως αναφέρει η WSJ, στις συζητήσεις στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι φέρεται να έχουν επισημάνει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην πίεση των ΗΠΑ, ενδεχομένως παρατείνοντας τη σύγκρουση ακόμη και μετά την ορκωμοσία του επόμενου προέδρου, τον Ιανουάριο του 2029.

Υπενθυμίζεται ότι όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, τον περιέγραφε σαν μια «εκδρομή» που θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες. Έξι μήνες μετά, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη για τον Αμερικανό πρόεδρο και για όλους όσοι εμπλέκονται, ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος εξακολουθεί να κάνει λόγο για «παιχνιδάκι» και να επιμένει ότι θα τερματιστεί σύντομα.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, καθώς η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές, αλλά τόνισε ότι το Ιράν «δεν θα καταφέρει να αντέξει για πολύ ακόμα».

Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολύ περισσότερα από μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν αναζητούν συμφωνία, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

skai.gr