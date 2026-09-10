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Τα Στενά του Ορμούζ μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλει ένα νέο καθεστώς ελέγχου στη στρατηγική θαλάσσια αρτηρία, ενώ Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν απειλές που αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Η νέα κρίση ξεκίνησε όταν το Ιράν ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον περισσότερων από δέκα πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αντίποινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς της Τρίτης εναντίον πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις «προφανή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», επικαλούμενο το δικαίωμα στη «νόμιμη άμυνα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για πλήγματα σε πλοία

Οι Φρουροί της Επανάστασης, το ισχυρό στρατιωτικό σώμα του Ιράν, ανέφεραν ότι στόχευσαν στην περιοχή του Κόλπου δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία, οκτώ πετρελαιοφόρα και άλλα δέκα εμπορικά πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το πέρασμα έχει ουσιαστικά κλείσει από την Τεχεράνη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε ότι υπήρξαν αναφορές για πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες σε διαφορετικά σημεία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές συνέπειες.

Παράλληλα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια.

«Νέα κλιμάκωση» για τις αγορές πετρελαίου

Η νέα ένταση προκάλεσε αναστάτωση στις αγορές ενέργειας, με αναλυτές να κάνουν λόγο για νέα φάση κλιμάκωσης.

«Πρόκειται για νέα κλιμάκωση», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής της Global Risk Management.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παρέμενε ελεύθερη. Πλέον, το Ιράν απαιτεί από τα πλοία να εξασφαλίζουν άδεια προκειμένου να διέλθουν, κάτι που απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες της περιοχής.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Κυριακή τη δημιουργία, μέσα σε «μερικές ημέρες», μιας νέας «απαγορευμένης ζώνης» κοντά στη θαλάσσια οδό. Οι Φρουροί της Επανάστασης διευκρίνισαν ότι η περιοχή θα εκτείνεται σε τμήματα του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας.

Όποιο πλοίο εισέρχεται στη ζώνη χωρίς άδεια, προειδοποίησαν, θα αντιμετωπίζει κυρώσεις.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ως αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Η σχεδόν παράλυση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Χθες, η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 3,4%, φτάνοντας τα 101,21 δολάρια το βαρέλι και ξεπερνώντας για πρώτη φορά από τον Ιούλιο το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Αντίστοιχη ήταν η άνοδος και για το αμερικανικό West Texas Intermediate, που ενισχύθηκε κατά 3,25%, στα 96,05 δολάρια το βαρέλι.

Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει για πολύ»

Έξι και πλέον μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμα» και πως προσπαθεί «απεγνωσμένα» να επηρεάσει την έκβαση των αμερικανικών εκλογών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο εφόσον η Ουάσινγκτον σταματήσει να απειλεί το Ιράν και αποδεχτεί τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διακοπή νέων απειλών, η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, ο τερματισμός του αποκλεισμού της Υεμένης, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισ. δολαρίων και η αποφυγή παρεμβάσεων στις πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες της χώρας.

Νετανιάχου: «Το Ιράν βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

«Μένει ακόμη δουλειά να γίνει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το κύριο καθήκον είναι να ανατραπεί το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν» και πως «είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου.

Νέα ένταση για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης με τη Δύση.

Το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) ανέφερε ότι έχουν ενταθεί τον τελευταίο χρόνο οι κατασκευαστικές εργασίες στο όρος Κολάνγκ, στην κεντρική ιρανική επικράτεια, όπου οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι ενδέχεται να κατασκευάζεται υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ψήφισε υπέρ της παραπομπής του ιρανικού φακέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, λόγω «αθέτησης» υποχρεώσεων της Τεχεράνης.

Η συμφωνία κατανόησης που είχαν υπογράψει οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν στα μέσα Ιουνίου, η οποία θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου, κατέρρευσε τον Ιούλιο. Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο.

protothema.gr