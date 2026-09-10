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ΜΟΥΣΙΚΗ

Πυργά, Πλατεία, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Μουσική παράσταση αφιερωμένη στην εμβληματική ερμηνεύτρια του ελληνικού λαϊκου τραγουδιού Σωτηρία Μπέλλου, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Σεντελεστές: Δημήτρης Φανής (ερμηνεία, καλλιτεχνική επιμέλεια), Φρειδερίκη Τομπάζου (ερμηνεία), Άριστος Χριστοδούλου (πιάνο), Χαράλαμπος Δημητρίου (τύμπανα, κρουστά), Κώστας Χαλλούμας (κοντραμπάσο), Χαράλαμπος Παντελή (κιθάρα), Γιώργος Πασμάς (μπουζούκι), Μιχάλης Καρακατσάνης (ακορντεόν). Επόμενες: 12/9 Παλώδια, 9/10 Δευτερά

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 8.30μ.μ. Η ερμηνεύτρια Νατάσα Μποφίλιου τραγουδά για το Σοφία για τα Παιδιά. Μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, παρουσιάζει το «Μέτρημα», μια ξεχωριστή μουσική παράσταση που συνδυάζει τραγούδια, μνήμες και νέα ξεκινήματα. Εισιτήρια: ticketmaster, ΑCS, 77777040.

Λευκωσία, Συνοικισμός Άσπρες Στροβόλου στο προαύλιο της εκκλησίας Αγίου Στυλιανού 8μ.μ. «Μουσικά Ταξίδια στο Όνειρο» με τους Βασίλη Βίκτωρος, Χριστιάνα Παύλου και Στέλιο Γεωργίου

ΧΟΡΟΣ

Επισκοπειό – Μητρόπολη Ταμασσού. Το 19ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας, πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα σήμερα: 16:00–18:00 – Επίσκεψη στο Πλανητάριο Κύπρου. 20:00–20:30 – Τελετή έναρξης. 20:00 – Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συμμετοχές από Ισραήλ, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Λιθουανία, Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία και Ήπειρο.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Αιγαία (22 445757). Η Αιγαία παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Opening Point, με έργα δημιουργών διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων σπουδών, αναδεικνύοντας την προσωπική τους πορεία και εξέλιξη στη σχολή. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 30/9

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Κράτα τη ψυχή σου και περπάτα» σε σκηνοθεσία Σεπιντέ Φαρσί. Μια συγκλονιστική μαρτυρία για την ωμή καθημερινότητα, την επιβίωση και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας. Η ταινία απέκτησε τραγική ιστορική σημασία, καθώς μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της στις Κάννες, η Φάτμα σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό. 22348203

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο 8μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου –αναλόγιο- «Αντίλογοι – σκηνικά κείμενα» του Χάιντς Ούβε Χάουζ. Μουσική επένδυση Σάββας Σάββα συνθέτης.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Practical Magic 2 (σκηνοθεσία Susanne Bier με τους Sandra Bullock, Dianne Wiest, Stockard Channing), Runner (σκηνοθεσία Scott Waugh με τους Alan Ritchon, Owen Wilson, Leila George), Don’t Look Back in Anger (ντοκιμαντέρ για τους Oasis, σκηνοθεσία Will Lovelace, Dylan Southern με τους Liam Gallagher, Anaϊs Gallagher, Noel Gallagher) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: By Any Means (σκηνοθεσία Elegance Bratton με τους Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie) – RIO Λεμεσού.