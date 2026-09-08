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ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ριάλτο. Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει το EXPLICIT, ένα νέο τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα που επιχειρεί την επαναπροσέγγιση και τον δημιουργικό αναστοχασμό, πάνω σε ταινίες που προκάλεσαν, αμφισβήτησαν και διεύρυναν τα όρια της κινηματογραφικής έκφρασης. Η πρώτη διοργάνωση του EXPLICIT είναι αφιερωμένη στον Λαρς φον Τρίερ. Σήμερα προβάλλονται η ταινία Nymphomaniac 2013, 242′ (σε δύο μέρη), 7μ.μ. Eίναι η άγρια και ποιητική ιστορία του ταξιδιού μιας γυναίκας από τη γέννησή της μέχρι την ηλικία των 50 ετών, την οποία αφηγείται ο κεντρικός χαρακτήρας, η Τζo, η οποία έχει αυτο-διαγνωστεί ως νυμφομανής.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου προβάλλονται οι ταινίες 6μ.μ. Συζήτηση, 7μ.μ. Dancer in the Dark, 2000, 139′, 9.30μ.μ. The House That Jack Built, 2018, 155’ rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Μετά την εμφάνισή του στη Λευκωσία, ο Μίλτος Πασχαλίδης εμφανίζεται απόψε στη Λάρνακα, με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή του, μαζί με παλιότερες και νεότερες ιστορίες από το προσωπικό του ρεπερτόριο. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας «Η φήμη» σε σκηνοθεσία Κεντ Τζόουνς. Μια γλυκόπικρη ιστορία με τον Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν επίσης: Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν. Βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Άρθουρ Σνίτσλερ, η ταινία είναι μια μελαγχολική και συχνά απρόσμενα αστεία ιστορία για την τέχνη, τη φιλοδοξία, την αναγνώριση που αργεί να έρθει και την παγίδα του να σε ανακαλύπτουν όταν πιστεύεις ότι όλα έχουν πια περάσει. Επόμενες: 8, 9 Σεπτεμβρίου. Καθημερινές 8.30μ.μ. Σαββατοκύριακο 6μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια 96′.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Fall 2: Deadpoint (σκηνοθεσία Michael & Peter Spierig με τους Virginia Gardner, Tom Brittney, Grace Caroline Currey), Pinocchio: Unstrung (σκηνοθεσία Rhys Frake-Waterfield με τους Jude Evan Lloyd, Richard Brake, Robert Englund), PAW Patrol: The Dino Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Cal Brunker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.