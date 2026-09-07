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Μήνυμα προς όσους θεωρεί ότι επιχειρούν να «περικυκλώσουν» την Τουρκία έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου. Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένη χώρα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, προειδοποιώντας ότι η ψύχραιμη στάση της Άγκυρας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

«Η αξιοπρεπής και ψύχραιμη στάση μας ας μην οδηγήσει κανέναν σε διαφορετικές φαντασιώσεις», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε ότι «σε αυτά τα εδάφη, τα οποία κάναμε πατρίδα μας δίνοντας και παίρνοντας ζωές υπό τον κρότο των σπαθιών, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να πραγματοποιήσει επεμβάσεις».

«Δεν θα παρακολουθήσουμε από την εξέδρα εχθρικές κινήσεις που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας στην περιοχή» συνέχισε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν στρέφεται «εναντίον καμίας χώρας, κοινωνίας, πίστης ή πολιτισμού», ξεκαθάρισε όμως ότι θα αντιδρά σε ό,τι χαρακτηρίζει παρανομία, αδικία και καταπίεση.

«Δεν τρέφουμε εχθρότητα απέναντι σε κανέναν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Τουρκία θέλει να συνεχίσει την πορεία της ως «ανεξάρτητο, σταθερό και ευημερούν κράτος».

«Η Τουρκία θα δώσει τα χέρια με τους φίλους της, θα αγκαλιάσει τους συγγενείς της και θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς της. Όποιος είναι φίλος της Τουρκίας θα κερδίσει, όποιος τρέφει εχθρότητα θα χάσει» είπε ακολούθως.

Στις δηλώσεις του μετά το Υπουργικό, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Μπισκέκ, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις σχέσεις της με τον οργανισμό.

Όπως είπε, η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενεργειακή ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και στη διαμόρφωση ενός πιο πολυπολικού διεθνούς συστήματος.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης ότι οι τουρκικές εξαγωγές τον Αύγουστο έφτασαν τα 23,5 δισ. δολάρια, ενώ επανέλαβε ότι η Κυβέρνησή του θα συνεχίσει την πολιτική κατά του πληθωρισμού.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις για 15.000 ενοικιαζόμενες κοινωνικές κατοικίες στην Κωνσταντινούπολη θα αρχίσουν στις 14 Σεπτεμβρίου και ότι τα ενοίκια θα είναι χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς.

ΚΥΠΕ