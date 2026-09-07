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Σε δοκιμαστική φάση βρίσκεται η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Σαμπάχ.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, οι εργασίες συνεχίζονται και στις υπόλοιπες τρεις μονάδες, ενώ εξετάζεται η δημιουργία κέντρου δεδομένων μαζί με την τρίτη και την τέταρτη.

Ο σταθμός, που βρίσκεται βόρεια από την Κύπρο στην περιοχή Άκουγιου της Τουρκίας, θα διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες ισχύος 1.200 μεγαβάτ ο καθένας. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να παράγει περίπου 35 δισ. κιλοβατώρες ετησίως, καλύπτοντας σχεδόν το 10% των αναγκών της Τουρκίας σε ηλεκτρική ενέργεια — ποσότητα αντίστοιχη με την κατανάλωση της Κωνσταντινούπολης.

Στο εργοτάξιο απασχολούνται περίπου 23.000 εργαζόμενοι, ενώ στο έργο συμμετέχουν περισσότερες από 400 τουρκικές εταιρείες. Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, το κόστος έχει ξεπεράσει τον αρχικό προϋπολογισμό των 20 δισ. δολαρίων.

Το Ακούγιου κατασκευάζεται από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom και προβλέπεται να λειτουργεί για 60 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 20.

Η Άγκυρα σχεδιάζει επίσης την κατασκευή οκτώ επιπλέον αντιδραστήρων και βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρωσία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και τον Καναδά για νέα πυρηνικά έργα.

ΚΥΠΕ