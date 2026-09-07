Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Παρόλο που όλοι συμφωνούν επί της αρχής με τις αλλαγές που προωθούνται από την Κυβέρνηση για νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο, η εφαρμογή του θα απαιτήσει πολύ χρόνο.

Όπως εξήγησε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) νωρίτερα τη Δευτέρα ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ακόμη και αν εγκριθεί τώρα το πακέτο νομοσχεδίων από τη Βουλή, θα χρειαστούν 5-6 μήνες για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ, Γιώργος Παπαγεωργίου, έκανε λόγο για ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, τονίζοντας πως, ακόμη και αν οι θέσεις προκηρυχθούν στις αρχές του 2027, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να γίνει η κατηγοριοποίησή τους και να διεξαχθούν οι εξετάσεις. Μάλιστα, σημείωσε πως τον Ιούλιο λήγει η θητεία της υφιστάμενης σύνθεσης της ΕΔΥ. Ερωτηθείς πότε θα πρέπει να εφαρμοστεί το νέο σύστημα, ανέφερε πως θα ήταν καλό να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2027.

Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε πως, εάν η ΕΔΥ ομαδοποιεί τις γενικές εξετάσεις, δεν θα υπάρχει ανάγκη να δίνονται εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα τμήματα και να διεξάγονται ειδικές εξετάσεις. Υπέδειξε πως κατά το πρώτο δίμηνο του έτους θα προκηρύσσονται οι θέσεις και, παράλληλα, θα παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με το είδος της εξέτασης στην οποία θα υπόκεινται, δηλαδή εάν πρόκειται για γενική ή ειδική εξέταση.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, δήλωσε πως το υφιστάμενο σύστημα έχει αποτύχει και ότι χρειάζονται μέχρι και δύο χρόνια για να πληρωθεί μια θέση. Είπε πως στα νομοσχέδια περιλήφθηκαν οι εισηγήσεις της ΠΑΣΥΔΥ, τονίζοντας πως το νέο σύστημα θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

Ο πρόεδρος της Ισότητας, Πρόδρομος Χριστοφή, συμφώνησε με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, εκφράζοντας, ωστόσο, τη διαφωνία του με την αύξηση της μοριοδότησης του κριτηρίου αξιολόγησης από τον προϊστάμενο. Εξέφρασε, επίσης, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η συντεχνία δεν συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση.

Υπέρ της αλλαγής του συστήματος προσλήψεων τάχθηκαν όλα τα κόμματα. Ωστόσο, βουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και για το κατά πόσον οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν πότε θα διεξάγονται οι εξετάσεις και ποιο θα είναι το περιεχόμενό τους.

Βουλευτές κάλεσαν το ΤΔΔΠ να τοποθετηθεί ως προς το εάν θα καταθέσει στη Βουλή τους καταλόγους με τις θέσεις για το 2026, με τη διευθύντρια να αναφέρει πως αυτό θα γίνει εάν καταψηφιστούν τα νομοσχέδια.