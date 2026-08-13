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Την πλάτη στο Δημόσιο γυρίζουν δεκάδες υποψήφιοι, οι οποίοι, παρόλο που πετυχαίνουν στις γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις και τους προσφέρεται θέση από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), δεν την αποδέχονται.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες από τις θέσεις είναι χαμηλόμισθες, της κλίμακας Α2-5-7 και οι περισσότεροι υποψήφιοι κατέχουν προσόντα επιστημονικού προσωπικού. Επίσης, οφείλεται και στο γεγονός ότι, όπως είναι σήμερα η διαδικασία, οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων και να επιλέξουν στην πορεία εκείνη με τις υψηλότερες απολαβές.

Μετά την πλήρωση 700 θέσεων πρώτου διορισμού από τον Ιούνιο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, αριθμός υποψηφίων τελικά δεν αποδέχθηκε τον διορισμό από την ΕΔΥ, αναγκάζοντάς την να προχωρήσει στην ακύρωση της διαδικασίας.

Με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα του «Φ» για την πλήρωση μεγάλου αριθμού θέσεων το τελευταίο διάστημα, ο πρόεδρος της ΕΔΥ, Γιώργος Παπαγεωργίου, δήλωσε πως πρόκειται για θέσεις στην κλίμακα Α2-5-7, για τις οποίες απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει στις κυβερνητικές εξετάσεις και να κατέχουν τα προσόντα που προβλέπουν τα σχέδια υπηρεσίας. Όπως είπε, μεγάλος αριθμός θέσεων θα παραμείνει κενός, καθώς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων που να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΥ, πέραν των πιο πάνω, υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων οι οποίοι δεν θα αποδεχθούν τις θέσεις που τους πρόσφερε η Επιτροπή.

Καμία σκιά, λέει η ΕΔΥ

Αναφερόμενος στη χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε η μαζική πλήρωση θέσεων, ο κ. Παπαγεωργίου είπε ότι η διαδικασία ήταν προγραμματισμένη να υλοποιηθεί εδώ και μήνες, καθώς η πίεση που δέχεται η δημόσια υπηρεσία σε θέματα στελέχωσης είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΥ, οι θέσεις που προσφέρθηκαν από την Επιτροπή τις τελευταίες εβδομάδες θα καλύψουν επείγουσες ανάγκες στο Δημόσιο. Παράλληλα, εξήγησε πως οι συγκεκριμένες θέσεις δεν είναι επιστημονικές, δηλαδή της κλίμακας Α8, και για την πλήρωσή τους δεν απαιτούνται προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. «Προγραμματίσαμε τη διαδικασία για τις μη επιστημονικές θέσεις πριν από τις θερινές διακοπές», συμπλήρωσε. Όπως είπε, μεσολαβούσαν οι θερινές διακοπές και η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων θα ολοκληρωνόταν τις επόμενες εβδομάδες. Ο πρόεδρος της ΕΔΥ τόνισε πως δεν υπάρχει καμία σκιά ως προς την πλήρωση των θέσεων τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ποιες θέσεις απορρίπτουν

Ο κ. Παπαγεωργίου παρέθεσε και στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, από τις 150 θέσεις βοηθού γραμματειακού λειτουργού, που αφορούν γενικό γραμματειακό προσωπικό στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, έχουν πετύχει στις εξετάσεις και κατέχουν τα προσόντα συνολικά 107 υποψήφιοι. Όπως εξήγησε, οι κενές θέσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 250.

Σε σχέση με τις 90 θέσεις δεσμοφυλάκων, η προκήρυξη αφορούσε την πλήρωση 88 θέσεων από άνδρες και δύο από γυναίκες. Όπως εξήγησε, έχουν προσφερθεί θέσεις εργασίας σε 37 άνδρες και σε πέντε γυναίκες, καθώς είτε δεν υπήρχε ενδιαφέρον είτε δεν πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις.

Για τους τεχνικούς μηχανικούς σημείωσε πως πρόκειται για 33 θέσεις και τελικά πέρασαν τις εξετάσεις 25 πρόσωπα. Σε σχέση με τις 14 θέσεις ιδρυματικών λειτουργών, είπε πως οι υποψήφιοι δεν αποδέχονται την προσφορά. Υποστήριξε, επίσης, πως από τις 57 θέσεις κτηματολογικών γραφέων τελικά αποδέχθηκαν την προσφορά 45 υποψήφιοι, ενώ από τις 29 θέσεις ασφαλιστικών λειτουργών την αποδέχθηκαν οι 15.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαγεωργίου, σε περίπτωση μη αποδοχής των θέσεων επιλέγονται οι υποψήφιοι που βρίσκονται χαμηλότερα στον κατάλογο. Αξίζει να σημειωθεί πως, βάσει των στοιχείων πλήρωσης θέσεων της ΕΔΥ, σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι νέες θέσεις που ανοίγονται όσο και οι θέσεις για τις διαδικασίες οι οποίες δεν ακυρώνονται.

ΥΠΟΙΚ και ΠΑΣΥΔΥ θέλουν να αλλάξει η διαδικασία

Τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΠΑΣΥΔΥ πολλές φορές το τελευταίο διάστημα έχουν υποστηρίξει πως η διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα για την πλήρωση των θέσεων στην κρατική μηχανή είναι στρεβλή, χρονοβόρα και μη αποδοτική.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γραπτές εξετάσεις είναι γενικές για όλους τους υποψηφίους και δεν καλύπτουν εξειδικευμένα τις ανάγκες κάθε τμήματος. Επίσης, με το υφιστάμενο σύστημα, οι εξετάσεις είναι σε ισχύ για έναν χρόνο, ενώ μέχρι να ανοίξουν νέες θέσεις χρειάζονται έως και δύο χρόνια, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι που πέρασαν τις εξετάσεις να χάνουν τη σειρά τους και να υποχρεούνται να παρακαθίσουν εκ νέου σε εξετάσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως όλα αυτά θα επιλυθούν μέσω του νομοθετικού πακέτου που εκκρεμεί στη Βουλή, με το οποίο αλλάζει η διαδικασία των προσλήψεων και καταργούνται οι εξετάσεις.