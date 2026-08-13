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Επιμέλεια: Maggie McGrath

Νωρίτερα φέτος, ένα ανησυχητικό εύρημα έρευνας έκανε τον γύρο του διαδικτύου: το 70% των γυναικών δηλώνει ότι αισθάνεται όλο και πιο “αόρατο” καθώς μεγαλώνει. Ωστόσο, η 6η ετήσια λίστα “Forbes 50 Over 50” παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα αναλαμβάνουν μερικά από τα πιο φιλόδοξα, επιδραστικά και ισχυρά εγχειρήματα τους μετά τα 50.

Πρόκειται για επιχειρηματίες όπως η διευθύνουσα σύμβουλος της Zum, Ritu Narayan, η οποία ίδρυσε μια εταιρεία “μονόκερο” που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια παιδιά μετακινούνται καθημερινά από και προς το σχολείο. Πρόκειται για γυναίκες όπως η διευθύντρια της Press Forward, Dale Anglin, η οποία εργάζεται για να βγάλει 50 εκατομμύρια Αμερικανούς από την “έρημο των ειδήσεων”, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές ειδησεογραφικές οργανώσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ολόκληρη τη χώρα. Καθώς και για στελέχη όπως η Katie Farmer, CEO της BNSF, και η Julie Kim, CEO της Takeda Pharmaceutical, οι οποίες έγραψαν ιστορία ως οι πρώτες γυναίκες που ηγήθηκαν των εταιρειών τους — δύο κολοσσών που κυριαρχούν στους κλάδους τους και που η αποτίμησή τους φτάνει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Narayan, Anglin, Farmer και Kim είναι τέσσερις από τις 200 νέες παρουσίες στη λίστα “Forbes 50 Over 50” του 2026. Η λίστα, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη συμπαρουσιάστρια του “Morning Joe”, Mika Brzezinski, και την πρωτοβουλία της “Know Your Value”, καλύπτει τέσσερις βασικές κατηγορίες — επιρροή, καινοτομία, επενδύσεις και lifestyle. Όπως πάντα, δεν περιλαμβάνει ονόματα που έχουν εμφανιστεί σε προηγούμενες χρονιές.

Η κατάρτιση της λίστας του 2026 ήταν μια αυστηρή διαδικασία, η οποία περιελάμβανε χιλιάδες διαδικτυακές υποψηφιότητες, εκτενή έρευνα, ρεπορτάζ και επαλήθευση στοιχείων από εξειδικευμένους δημοσιογράφους του Forbes και του “Know Your Value”, προσεκτική επιλογή με βάση τη μεθοδολογία μας και έναν τελικό γύρο ελέγχου και διερεύνησης.

Το αποτέλεσμα είναι 200 αξιοσημείωτα παραδείγματα ενέργειας, καινοτομίας και μιας “κουλ” στάσης απέναντι στη ζωή μετά τα 50. Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη εποχή για να μεγαλώνει κανείς.

Επενδύσεις

Lara Abrash — 58 ετών

Θέση: Πρόεδρος

Εταιρεία: Deloitte US

Ηγείται του διοικητικού συμβουλίου της Deloitte US, καθοδηγώντας έναν οργανισμό με περισσότερους από 180.000 επαγγελματίες και έσοδα άνω των $30 δισ., με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τον μετασχηματισμό της εργασίας. Beverly Anderson — 62 ετών

Θέση: Πρόεδρος & CEO

Εταιρεία: BECU

Ηγείται της BECU, μιας από τις πέντε μεγαλύτερες πιστωτικές ενώσεις στις ΗΠΑ, με σχεδόν $30 δισ. σε περιουσιακά στοιχεία και 1,4 εκατ. μέλη. Hilda Applbaum — 65 ετών

Θέση: Επικεφαλής Επενδύσεων & Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίου

Εταιρεία: Capital Group

Διαχειρίζεται το $145 δισ. American Funds Income Fund of America και ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύοντας σε προβληματικές εταιρείες που πιστεύει ότι μπορούν να ανακάμψουν. Leigh Brady — 60 ετών

Θέση: CEO

Εταιρεία: State Employees’ Credit Union (SECU)

Από entry-level λογίστρια εξελίχθηκε στην πρώτη γυναίκα CEO της SECU της Βόρειας Καρολίνας, η οποία εξυπηρετεί 3 εκατ. μέλη και διαχειρίζεται περίπου $60 δισ. Jane Buchan — 62 ετών

Θέση: Ιδρύτρια & CEO

Εταιρεία: Martlet Asset Management

Έχει ιδρύσει δύο επιτυχημένες εταιρείες στον χώρο των εναλλακτικών επενδύσεων και σήμερα ηγείται της Martlet Asset Management ως CEO και co-CIO. Wendy Cai-Lee — 52 ετών

Θέση: Ιδρύτρια & CEO

Εταιρεία: Piermont Bank

Ίδρυσε την Piermont Bank στα 45 της και έγινε η πρώτη Ασιάτισσα-Αμερικανίδα γυναίκα που ίδρυσε εμπορική τράπεζα στις ΗΠΑ. Margaret Chen — 58 ετών

Θέση: Παγκόσμια Επικεφαλής Πρακτικής Κληροδοτημάτων & Ιδρυμάτων

Εταιρεία: Cambridge Associates

Επιβλέπει τις επενδυτικές υπηρεσίες της Cambridge Associates για ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αξιοποιώντας 25 χρόνια εμπειρίας στις επενδύσεις. Ellen Cooper — 61 ετών

Θέση: Πρόεδρος & CEO

Εταιρεία: Lincoln Financial

Από όνειρο για καριέρα στο Broadway πέρασε στον χρηματοοικονομικό κλάδο και σήμερα ηγείται της Lincoln Financial, έχοντας διατελέσει σε ηγετικές θέσεις στην εταιρεία για περισσότερα από 14 χρόνια. Tracie Cordeiro — 51 ετών

Θέση: Πρόεδρος & CEO

Εταιρεία: Friendship Bridge

Ηγείται μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει μικροχρηματοδότηση, εκπαίδευση και υπηρεσίες προληπτικής υγείας σε γυναίκες της αγροτικής Γουατεμάλας. Denise Dresser — 55 ετών

Θέση: Διευθύντρια Εσόδων

Εταιρεία: OpenAI

Ως CRO της OpenAI, επιβλέπει τη στρατηγική εσόδων της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, έχοντας προηγουμένως διατελέσει CEO της Slack. Caterina Fake — 56 ετών

Θέση: Εταίρος & Επενδύτρια

Εταιρεία: Yes VC

Η συνιδρύτρια του Flickr επενδύει πλέον μέσω της Yes VC σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αιχμή των κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών. Stephanie Ferris — 52 ετών

Θέση: Πρόεδρος & CEO

Εταιρεία: FIS

Ανέβηκε σταδιακά στην κορυφή της διοίκησης της FIS και το 2025 αναμόρφωσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μέσω μεγάλων εξαγορών και πωλήσεων. Dawn Fitzpatrick — 56 ετών

Θέση: CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων

Εταιρεία: Soros Fund Management

Μετά από σημαντική καριέρα στη UBS Asset Management, ηγήθηκε της επενδυτικής στρατηγικής του Soros Fund Management και σήμερα είναι CEO και CIO του hedge fund. Robin Foley — 61 ετών

Θέση: Επικεφαλής Σταθερού Εισοδήματος

Εταιρεία: Fidelity Investments

Ηγείται των παγκόσμιων ομάδων ομολόγων και money-market της Fidelity, οι οποίες διαχειρίζονται συνολικά περισσότερα από $2,5 τρισ. Annette Franqui — 64 ετών

Θέση: Συνιδρύτρια

Εταιρεία: Forrestal Capital

Συνίδρυσε τη Forrestal Capital, ένα family office πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύει κυρίως σε private equity και venture capital στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων. Marcie Frost — 62 ετών

Θέση: CEO

Εταιρεία: CalPERS

Από το 2016 ηγείται του μεγαλύτερου δημόσιου συνταξιοδοτικού ταμείου των ΗΠΑ, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται σχεδόν $640 δισ. Yvonne Hao — 52 ετών

Θέση: Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας

Εταιρεία: Flagship Pioneering

Ως COO και General Partner της Flagship Pioneering, επιβλέπει λειτουργίες και επενδυτικές αποφάσεις σε ένα οικοσύστημα περισσότερων από 120 εταιρειών. Connie Harris — 70 ετών

Θέση: Ιδρύτρια & CEO

Εταιρεία: Sheppard-Harris Associates

Ίδρυσε τη δική της λογιστική εταιρεία το 1993 και έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα πρόεδρος του Alabama State Board of Public Accountancy. Jane Heller — 80 ετών

Θέση: CEO & Σύμβουλος Ιδιωτών Πελατών

Εταιρεία: Bank of America

Ακόμη ενεργή στα 80 της, έχει δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων $8 δισ. και συμβουλεύει πλούσιες οικογένειες για τη διατήρηση και μεταβίβαση της περιουσίας τους. Sharon Hill — 54 ετών

Θέση: Επικεφαλής Παγκόσμιων Ενεργών Μετοχών & Μετοχών Εισοδήματος

Εταιρεία: Vanguard

Επιβλέπει μέρος της ενεργητικής επενδυτικής δραστηριότητας της Vanguard, διαχειριζόμενη ομάδες που χρησιμοποιούν ποσοτική έρευνα και συστηματικές στρατηγικές. Kristina Hooper — 56 ετών

Θέση: Επικεφαλής Στρατηγικής Αγορών

Εταιρεία: Man Group

Παρέχει στους πελάτες και στο κοινό αναλύσεις για τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές τάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως η AI και τα επιτόκια. Maria Elena (Mel) Lagomasino — 76 ετών

Θέση: CEO & Managing Partner

Εταιρεία: WE Family Offices

Συνίδρυσε τη WE Family Offices και σήμερα συμβουλεύει περίπου 100 οικογένειες εξαιρετικά υψηλής καθαρής περιουσίας, διαχειριζόμενη σχεδόν $18 δισ. Stephanie Link — 57 ετών

Θέση: Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής

Εταιρεία: Hightower Advisors

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στις επενδύσεις, βοηθά επενδυτές, family offices και χρηματοοικονομικούς συμβούλους να κατανοούν τις αγορές. Lindsay LoBue — 51 ετών

Θέση: Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας

Εταιρεία: Carlyle

Έγινε COO της Carlyle μόλις εννέα μήνες μετά την ένταξή της στην εταιρεία και σήμερα αποτελεί βασική αρχιτέκτονα της στρατηγικής και του λειτουργικού της μοντέλου. Cathy Marcus — 60 ετών

Θέση: Συν-Επικεφαλής & Διευθύντρια Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ακινήτων

Εταιρεία: PGIM

Ηγείται της παγκόσμιας δραστηριότητας real estate της PGIM, μιας επενδυτικής εταιρείας με $1,4 τρισ. υπό διαχείριση. Alison Mass — 67 ετών

Θέση: Πρόεδρος Επενδυτικής Τραπεζικής

Εταιρεία: Goldman Sachs

Επιβλέπει σημαντικές σχέσεις της Goldman Sachs με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και private equity firms, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τις σχέσεις της τράπεζας με περισσότερους από 100.000 αποφοίτους της. Gina Mastantuono — 56 ετών

Θέση: Πρόεδρος & Οικονομική Διευθύντρια

Εταιρεία: ServiceNow

Είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες στον S&P 500 που ηγούνται τόσο των οικονομικών όσο και της εταιρικής στρατηγικής, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες εξαγορές που ενίσχυσαν τις δυνατότητες AI της ServiceNow. Glenda McNeal — 65 ετών

Θέση: Διευθύντρια Στρατηγικών Συνεργασιών

Εταιρεία: American Express

Έγινε το 2024 η πρώτη Chief Partner Officer της American Express και ηγείται στρατηγικών συνεργασιών στους τομείς της τεχνολογίας, των ταξιδιών και του αθλητισμού. Jelena McWilliams — 53 ετών

Θέση: Πρόεδρος Εταιρικών & Εξωτερικών Υποθέσεων

Εταιρεία: Plaid

Εντάχθηκε στην Plaid το 2026, φέρνοντας δεκαετίες εμπειρίας στους τομείς της τραπεζικής, της ρύθμισης και του εταιρικού δικαίου, μεταξύ άλλων από τη θητεία της ως πρόεδρος της FDIC. Susana A. Mendoza — 54 ετών

Θέση: Ελέγκτρια της Πολιτείας του Illinois

Εταιρεία: Πολιτεία του Illinois

Ως Comptroller του Illinois από το 2016, συνέβαλε στη δημοσιονομική σταθεροποίηση της πολιτείας, η οποία πέτυχε διαδοχικούς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και σημαντικές αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης. Jamie Miller — 57 ετών

Θέση: Οικονομική & Επιχειρησιακή Διευθύντρια

Εταιρεία: PayPal

Έχει αναλάβει μια σειρά κορυφαίων διοικητικών ρόλων μετά τα 50, φτάνοντας στη θέση CFO και στη συνέχεια Chief Financial & Operating Officer της PayPal, ενώ διετέλεσε και προσωρινή CEO. Alyssa Moeder — 58 ετών

Θέση: Managing Director & Σύμβουλος Διαχείρισης Ιδιωτικού Πλούτου

Εταιρεία: Merrill Private Wealth Management

Ηγείται ομάδας εννέα συμβούλων που διαχειρίζεται $9,8 δισ. για 97 οικογένειες, πολλές από τις οποίες είναι γυναίκες και δημιουργοί πλούτου πρώτης γενιάς. Rochelle Nawrocki-Gorey — 56 ετών

Θέση: Συνιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Εταιρεία: SpringFour

Ίδρυσε τη SpringFour, μια fintech εταιρεία κοινωνικού αντίκτυπου που βοηθά εργαζομένους και πελάτες τραπεζών να βελτιώσουν την οικονομική τους ευημερία. Colleen O’Callaghan — 53 ετών

Θέση: Managing Director

Εταιρεία: J.P. Morgan Wealth Management

Συμβουλεύει οικογένειες εξαιρετικά υψηλής καθαρής περιουσίας και η ομάδα της διαχειρίζεται περισσότερα από $4 δισ. σε περιουσιακά στοιχεία πελατών. Cindy Padnos — 69 ετών

Θέση: Ιδρύτρια & Managing Partner

Εταιρεία: Illuminate Ventures

Ίδρυσε την Illuminate Ventures και έχει επενδύσει περισσότερα από $75 εκατ. σε πάνω από 70 startups, εστιάζοντας σε enterprise software, data και AI. Tracy Palandjian — 55 ετών

Θέση: Συνιδρύτρια & CEO

Εταιρεία: Social Finance

Συνίδρυσε τη Social Finance και έχει συγκεντρώσει περισσότερα από $500 εκατ. για επενδύσεις που συνδυάζουν οικονομικές αποδόσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Sonja Perkins — 60 ετών

Θέση: Ιδρύτρια

Εταιρεία: Project Glimmer & Broadway Angels

Πρωτοπόρος επενδύτρια της Silicon Valley, δημιούργησε δίκτυα και οργανισμούς που στηρίζουν γυναίκες και μειονότητες και σήμερα πάνω από το 50% των founders στο χαρτοφυλάκιό της είναι γυναίκες. Jennifer Piepszak — 56 ετών

Θέση: Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας

Εταιρεία: JPMorgan Chase

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην JPMorgan, σήμερα ως COO δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της τράπεζας. Ruth Porat — 68 ετών

Θέση: Πρόεδρος & Διευθύντρια Επενδύσεων

Εταιρεία: Alphabet & Google

Επιβλέπει τις επενδύσεις, τις υποδομές και τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της Alphabet και Google, έχοντας προηγουμένως διατελέσει CFO για σχεδόν μία δεκαετία. Joyce Rey — 85 ετών

Θέση: Επικεφαλής Τμήματος Πολυτελών Ακινήτων

Εταιρεία: Coldwell Banker Global Luxury

Με περισσότερα από 50 χρόνια στον χώρο των πολυτελών ακινήτων και πάνω από $6 δισ. σε πωλήσεις, έχει διαμεσολαβήσει σε μερικές από τις πιο εμβληματικές κατοικίες των ΗΠΑ. Nela Richardson — 51 ετών

Θέση: Επικεφαλής Οικονομολόγος & Διευθύντρια ESG

Εταιρεία: ADP

Αξιοποιεί δεδομένα μισθοδοσίας από περισσότερους από 25 εκατ. εργαζομένους για να αναλύει την αγορά εργασίας, τους μισθούς και τις οικονομικές τάσεις. Emmalyn Shaw — 51 ετών

Θέση: Συνιδρύτρια & Managing Partner

Εταιρεία: Flourish Ventures

Συνίδρυσε τη Flourish Ventures, η οποία σήμερα διαχειρίζεται περίπου $850 εκατ. και έχει επενδύσει σε περισσότερες από 100 εταιρείες με επίκεντρο την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών συστημάτων. Katrina Sherrerd — 69 ετών

Θέση: CEO

Εταιρεία: Research Affiliates

Έγινε CEO της Research Affiliates το 2025, ηγούμενη μιας εταιρείας $188 δισ. που είναι γνωστή για την πρωτοποριακή στρατηγική “smart beta”. Michelle Smith — 61 ετών

Θέση: Managing Partner & Χρηματοοικονομική Σύμβουλος

Εταιρεία: Savant Wealth Management / Wife2CFO

Δημιούργησε το Wife2CFO για να βοηθήσει γυναίκες να αποκτήσουν οικονομική αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, ιδιαίτερα μετά από ένα διαζύγιο. Stephanie Stiefel — 67 ετών

Θέση: Managing Director & Senior Wealth Advisor

Εταιρεία: Neuberger Berman

Η ομάδα της διαχειρίζεται $4,4 δισ. για 232 οικογένειες, έχοντας αυξήσει σημαντικά τα υπό διαχείριση κεφάλαια την τελευταία δεκαετία. Savita Subramanian — 54 ετών

Θέση: Managing Director & Επικεφαλής Αμερικανικών Μετοχών και Ποσοτικής Στρατηγικής

Εταιρεία: Bank of America

Είναι υπεύθυνη για τις προβλέψεις της Bank of America σχετικά με τους βασικούς αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της αγοράς. Diane Swonk — 64 ετών

Θέση: Επικεφαλής Οικονομολόγος & Managing Director

Εταιρεία: KPMG US

Εδώ και δεκαετίες βοηθά επιχειρήσεις, επενδυτές και policymakers να κατανοούν τον πληθωρισμό, την αγορά εργασίας, τα επιτόκια και την αμερικανική οικονομία. Tina Byles Williams — 65 ετών

Θέση: Ιδρύτρια, CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων

Εταιρεία: Xponance

Ίδρυσε την επενδυτική εταιρεία FIS Group, που εξελίχθηκε στη Xponance με περισσότερα από $24 δισ. υπό διαχείριση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε γυναίκες και μειονοτικούς επενδυτικούς διαχειριστές. Susan Yannaccone — 51 ετών

Θέση: Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας

Εταιρεία: Compass International Holdings

Προήχθη σε COO μετά την εξαγορά της Anywhere από την Compass και αποτελεί μία από τις υψηλότερα ιστάμενες γυναίκες στον κλάδο των ακινήτων. Ellen Zentner — 55 ετών

Θέση: Επικεφαλής Οικονομικής Στρατηγικής & Παγκόσμια Επικεφαλής Θεματικών και Μακροοικονομικών Επενδύσεων

Εταιρεία: Morgan Stanley Wealth Management

Ηγείται μιας ομάδας που μελετά πώς μεγάλες αλλαγές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι αμυντικές δαπάνες και η γήρανση του πληθυσμού, επηρεάζουν τις εταιρείες, τους κλάδους και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Καινοτομία

Maya Ajmera

59 ετών | Πρόεδρος & CEO — Society for Science

Η Maya Ajmera ηγείται του οργανισμού Society for Science, έχοντας εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση για εκπαιδευτικά προγράμματα STEM και διευρύνει τις ευκαιρίες για μαθητές από υποεξυπηρετούμενες κοινότητες. Lauren Antonoff

56 ετών | Διευθύνουσα Σύμβουλος — Life360

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε το προπτυχιακό της στα 52, η Antonoff εξελίχθηκε σε κορυφαίο στέλεχος τεχνολογίας και, από τότε που ανέλαβε τη Life360, διπλασίασε τα έσοδα και αύξησε τη βάση χρηστών στα 100 εκατομμύρια. Katrina Armstrong

60 ετών | Διευθύντρια — Vagelos Institute for Basic Biomedical Research

Με πολυετή πορεία στην ιατρική και την ακαδημαϊκή έρευνα, η Armstrong ανέλαβε να δημιουργήσει και να ηγηθεί του νέου ερευνητικού ινστιτούτου του Columbia για την προώθηση της βιοϊατρικής επιστήμης. Zhenan Bao

55 ετών | Ιδρύτρια — Stanford Wearable Electronics Initiative (eWEAR)

Η Zhenan Bao είναι κορυφαία επιστήμονας στη χημεία και την επιστήμη υλικών, με εκατοντάδες δημοσιεύσεις και δεκάδες πατέντες που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υλικών εμπνευσμένων από το ανθρώπινο δέρμα. Wendy Barnes

54 ετών | CEO & Πρόεδρος — GoodRx

Από τότε που ανέλαβε τη GoodRx το 2025, η Barnes ηγείται μιας εταιρείας που βοηθά εκατομμύρια καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να εξοικονομούν χρήματα στα φάρμακά τους. Charlie Blackwell-Thompson

60 ετών | Διευθύντρια Εκτοξεύσεων — NASA

Η Blackwell-Thompson έγινε το 2016 η πρώτη γυναίκα διευθύντρια εκτοξεύσεων της NASA και το 2026 ήταν η φωνή που έδωσε το “πράσινο φως” για την ιστορική αποστολή Artemis II. Karen Blanks Ellis

60 ετών | Διευθύντρια Βιωσιμότητας — FedEx

Η Karen Blanks Ellis ηγείται της προσπάθειας της FedEx να πετύχει ανθρακικά ουδέτερες λειτουργίες έως το 2040, έχοντας ήδη συμβάλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών και στην επέκταση του ηλεκτρικού στόλου της εταιρείας. Marsha Anderson Bomar

74 ετών | Πρόεδρος — American Society of Civil Engineers

Ως πρόεδρος της μεγαλύτερης αμερικανικής επαγγελματικής ένωσης πολιτικών μηχανικών, η Bomar προωθεί ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες υποδομές σε μια περίοδο μεγάλων επενδύσεων και κλιματικών προκλήσεων. Christine Brown

59 ετών | Καθηγήτρια Heritage Provider Network στην Ανοσοθεραπεία — City of Hope

Η Christine Brown πρωτοπορεί στη χρήση CAR T-cell θεραπείας για το γλοιοβλάστωμα και ηγείται πλέον τεσσάρων κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας γονιδιακά τροποποιημένης θεραπείας. Mary Brunkow

65 ετών | Διακεκριμένη Ερευνήτρια & Βραβευμένη με Νόμπελ 2025 — Institute for Systems Biology

Η Brunkow μοιράστηκε το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής του 2025 για ανακαλύψεις σχετικά με τα Τ-κύτταρα και τον ρόλο τους στην προστασία του οργανισμού από αυτοάνοσες αντιδράσεις. Jennifer Tour Chayes

69 ετών | Κοσμήτορας, College of Computing, Data Science and Society — UC Berkeley

Η Chayes έχει αφιερώσει την καριέρα της στη δημιουργία κορυφαίων ερευνητικών κέντρων τεχνητής νοημοσύνης και σήμερα ηγείται έρευνας που χρησιμοποιεί την AI για εφαρμογές από την ανοσοθεραπεία του καρκίνου έως τη δέσμευση άνθρακα. Karen S. Carter

55 ετών | CEO — Dow

Η Karen Carter έγινε τον Ιούλιο του 2026 η πρώτη γυναίκα CEO στην ιστορία της Dow, μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην εταιρεία και μια πορεία μέσα από πολλούς διαφορετικούς ηγετικούς ρόλους. Margaret Dawson

62 ετών | Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Υποστηρίκτρια Ανοιχτού Κώδικα — SUSE

Η Dawson ηγείται της στρατηγικής Sovereign AI της SUSE, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως εναλλακτικής επιλογής απέναντι στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους. Cindy Eckert

53 ετών | Ιδρύτρια & CEO — Sprout Pharmaceuticals

Η Cindy Eckert πρωτοστατεί στην αλλαγή της αντιμετώπισης της γυναικείας σεξουαλικής υγείας, επαναφέροντας στην εταιρεία της το Addyi και εξασφαλίζοντας νέα έγκριση του FDA για τη χρήση του σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Karen Eng

56 ετών | Πρόεδρος & CEO — CSMI

Η Eng ανέλαβε την οικογενειακή εταιρεία μηχανικών CSMI και την επέκτεινε διεθνώς, ενώ παράλληλα έχει γίνει σημαντική υποστηρίκτρια των επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες και μειονότητες. Katie Farmer

56 ετών | Πρόεδρος & CEO — BNSF Railway

Η Katie Farmer έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε μεγάλου αμερικανικού σιδηροδρομικού ομίλου, διευθύνοντας ένα δίκτυο 32.500 μιλίων που μεταφέρει κρίσιμα προϊόντα σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Nicola Fox

57 ετών | Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Science Mission Directorate — NASA

Η Nicola Fox είναι ουσιαστικά επικεφαλής του επιστημονικού έργου της NASA, επιβλέποντας περίπου 100 διαστημικές αποστολές τον χρόνο και μελετώντας μεταξύ άλλων τον Ήλιο και το σύμπαν. Paula T. Hammond

62 ετών | Κοσμήτορας, MIT School of Engineering — MIT

Η Hammond έγινε το 2026 η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της MIT School of Engineering, έχοντας αναπτύξει καινοτόμα υλικά για στοχευμένες θεραπείες καρκίνου, μπαταρίες και κυψέλες καυσίμου. Lisa Harris

69 ετών | CEO — Eskenazi Health

Η Harris έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στις κοινότητες της Indianapolis, αυξάνοντας σημαντικά τις επισκέψεις πρωτοβάθμιας και ψυχικής φροντίδας και επεκτείνοντας τις ζώνες υγειονομικής ισότητας. Lisa Gelobter

55 ετών | Διευθύντρια Τεχνολογίας — City of New York

Ως CTO της Νέας Υόρκης, η Gelobter είναι υπεύθυνη για τις τεχνολογικές υποδομές, την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση δεδομένων μιας πόλης 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Jacqueline (Jacque) Hinman

64 ετών | CEO & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου — Atlas Technical Consultants

Η Hinman έχει οδηγήσει μεγάλες εταιρείες μηχανικών μέσα από σημαντικούς μετασχηματισμούς και σήμερα ηγείται της Atlas Technical Consultants, με περισσότερους από 3.300 εργαζομένους και πάνω από 100 γραφεία. Colette D. Honorable

56 ετών | Εκτελεστική Αντιπρόεδρος & Γενική Νομική Σύμβουλος — Exelon

Η Honorable επιβλέπει τη νομική, κανονιστική και εταιρική διακυβέρνηση της Exelon, αξιοποιώντας την εμπειρία της τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη Federal Energy Regulatory Commission. Janice Bryant Howroyd

73 ετών | Ιδρύτρια & CEO — ActOne Group

Η Howroyd ξεκίνησε την ActOne Group το 1978 με μόλις 1.500 δολάρια και την ανέπτυξε σε διεθνή εταιρεία λύσεων ανθρώπινου δυναμικού με 17.000 πελάτες και 2.600 εργαζομένους σε 33 χώρες. Bahija Jallal

65 ετών | CEO & Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου — Immunocore

Η Jallal ηγείται της Immunocore στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών για τον καρκίνο του ματιού και υπό την ηγεσία της η εταιρεία εξασφάλισε την πρώτη της έγκριση από τον FDA το 2022. Sabrina Martucci Johnson

60 ετών | Ιδρύτρια & CEO — Daré Bioscience

Η Johnson ίδρυσε τη Daré Bioscience με επίκεντρο τη γυναικεία υγεία και εξασφάλισε έγκριση του FDA για θεραπεία της βακτηριακής κολπίτιδας, ενώ η εταιρεία αναπτύσσει πλέον και άλλες θεραπείες για γυναίκες. Dina Katabi

54 ετών | Συνιδρύτρια & Πρόεδρος — Emerald Innovations

Η Katabi αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τα ασύρματα σήματα για την παρακολούθηση της ανθρώπινης υγείας, αναπτύσσοντας ένα σύστημα που καταγράφει ύπνο, αναπνοή, καρδιακό ρυθμό και κίνηση χωρίς wearable συσκευή. Julie Kim

56 ετών | CEO — Takeda

Η Julie Kim έγινε τον Ιούνιο του 2026 η πρώτη γυναίκα CEO στην 245χρονη ιστορία της Takeda, ηγούμενη μιας φαρμακευτικής εταιρείας με έσοδα 28,2 δισ. δολαρίων. Debra Laskin

72 ετών | Διακεκριμένη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας & Τοξικολογίας — Rutgers University

Η Laskin μελετά επί δεκαετίες τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά σε τοξικές χημικές ουσίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη θεραπειών απέναντι σε χημικές απειλές. Tessa Lau

52 ετών | Συνιδρύτρια & CEO — Dusty Robotics

Η Lau ίδρυσε τη Dusty Robotics, η οποία κατασκευάζει αυτόνομα ρομπότ που τυπώνουν σχέδια και κατόψεις απευθείας στο εργοτάξιο, εξοικονομώντας χρόνο στους κατασκευαστές. Thai Lee

67 ετών | Συνιδρύτρια & CEO — SHI International

Η Thai Lee δημιούργησε από μια εταιρεία που αγόρασε μαζί με τον πρώην σύζυγό της για 1 εκατ. δολάρια έναν κολοσσό μεταπώλησης λογισμικού με πωλήσεις 16 δισ. δολαρίων. Emily Liman

63 ετών | Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης & Βιολογικών Επιστημών — University of Southern California

Η Liman έχει αλλάξει την κατανόηση των επιστημόνων για τον τρόπο με τον οποίο η γεύση ανιχνεύεται από το σώμα και μεταδίδεται στον εγκέφαλο, με την έρευνά της να ανοίγει πιθανές νέες θεραπευτικές εφαρμογές. Wafaa Mamilli

59 ετών | Διευθύντρια Ψηφιακής Τεχνολογίας & Τεχνολογίας — Roche

Η Mamilli είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα και τις πληροφοριακές λειτουργίες της Roche, μιας εταιρείας τα φάρμακα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν από σχεδόν 40 εκατομμύρια ασθενείς το 2025. Christina Maslach

80 ετών | Κοινωνική Ψυχολόγος

Η Christina Maslach πρωτοστάτησε στην κατανόηση του επαγγελματικού burnout και δημιούργησε το Maslach Burnout Inventory, ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία μέτρησής του. Maja Matarić

61 ετών | Διακεκριμένη Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών, Νευροεπιστήμης & Παιδιατρικής — University of Southern California, Συνιδρύτρια — Moxie

Η Matarić πρωτοστάτησε στη ρομποτική κοινωνικής υποστήριξης, δημιουργώντας ρομπότ που αλληλεπιδρούν και υποστηρίζουν παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Nergis Mavalvala

58 ετών | Αστροφυσικός & Κοσμήτορας της School of Science — MIT

Η Mavalvala ήταν βασικό μέλος της ομάδας LIGO που ανίχνευσε βαρυτικά κύματα και έγινε το 2020 η πρώτη γυναίκα κοσμήτορας της School of Science του MIT. Marissa Mayer

51 ετών | Ιδρύτρια & CEO — Dazzle AI

Μετά τη θητεία της ως CEO της Yahoo, η Mayer αξιοποιεί πλέον την εμπειρία της στη Silicon Valley για να δημιουργήσει τη Dazzle AI, μια startup που φιλοδοξεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης. Vivienne Ming

54 ετών | Θεωρητική Νευροεπιστήμονας & Ιδρύτρια/Εκτελεστική Πρόεδρος — The Human Trust

Η Ming ίδρυσε το The Human Trust για να μελετήσει και να βελτιώσει τα ανθρώπινα αποτελέσματα στην υγεία και την οικονομία, ενώ παράλληλα εστιάζει στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να ευδοκιμήσουν σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την AI. Aude Oliva

58 ετών | Διευθύντρια — MIT-IBM Computing Research Lab, Senior Research Scientist — MIT

Η Oliva μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο και αξιοποιεί αυτή τη γνώση για την ανάπτυξη πιο ικανών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ritu Narayan

53 ετών | Συνιδρύτρια & CEO — Zum

Η Narayan δημιούργησε τη Zum για να μεταμορφώσει τις σχολικές μεταφορές με AI, GPS και εφαρμογές που επιτρέπουν σε γονείς και εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν τα σχολικά λεωφορεία σε πραγματικό χρόνο. Yamini Rangan

53 ετών | CEO — HubSpot

Από τότε που ανέλαβε τη HubSpot το 2021, η Rangan έχει διπλασιάσει τα έσοδα της εταιρείας στα 3,1 δισ. δολάρια και την οδήγησε για πρώτη φορά σε ετήσια κερδοφορία. Shubhi Rao

59 ετών | Ιδρύτρια & CEO — Uplevyl

Η Rao δημιούργησε την Uplevyl για να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει δεδομένα σχετικά με τις γυναίκες στην εργασία και τις προκλήσεις που μπορεί να τις οδηγήσουν εκτός εργασιακού χώρου. Jennifer Rumsey

52 ετών | Πρόεδρος & CEO — Cummins

Η Rumsey είναι η πρώτη γυναίκα CEO της Cummins και προσπαθεί να επεκτείνει την παραδοσιακή δραστηριότητα της εταιρείας στους κινητήρες με καθαρότερες τεχνολογίες, όπως οι μπαταρίες και το υδρογόνο. Heather Shoemaker

56 ετών | Ιδρύτρια & CEO — Language I/O

Η Shoemaker δημιούργησε την Language I/O, μια εταιρεία AI που επιτρέπει σε αγγλόφωνους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών να επικοινωνούν σε περισσότερες από 150 γλώσσες. Ellen Stofan

65 ετών | Υφυπουργός Επιστήμης & Έρευνας — Smithsonian Institution

Η Stofan έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αμερικανική επιστημονική ηγεσία, από επικεφαλής επιστήμονας της NASA έως την πρώτη γυναίκα διευθύντρια του National Air and Space Museum και σήμερα υφυπουργός του Smithsonian. Gordana Vunjak-Novakovic

77 ετών | Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής & Ιατρικών Επιστημών Mikati Foundation — Columbia University

Η Vunjak-Novakovic πρωτοπορεί στην αναγέννηση ανθρώπινων ιστών, οστών και οργάνων και το 2026 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Susie Wee

56 ετών | Συνιδρύτρια & CEO — DevAI

Η Wee συνίδρυσε τη DevAI, μια startup που αναπτύσσει AI agents για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις τεχνολογικές λειτουργίες μεγάλων επιχειρήσεων και εξασφάλισε χρηματοδότηση 6 εκατ. δολαρίων το 2025. Beth Wozniak

61 ετών | Πρόεδρος & CEO — nVent

Η Wozniak ηγείται της nVent, μιας εταιρείας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που παρέχει κρίσιμα συστήματα για data centers, βιομηχανίες, δίκτυα κοινής ωφέλειας και έργα ανανεώσιμης ενέργειας. Laura Yecies

62 ετών | CEO — Osteoboost

Η Yecies ηγείται της Osteoboost, η οποία έχει αναπτύξει το πρώτο wearable που έχει εγκριθεί από τον FDA και έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνει την απώλεια οστικής μάζας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπενία. Michelle Zhou

58 ετών | Διευθύντρια — Center for Advanced AI at Accenture

Η Zhou έχει αφιερώσει την καριέρα της στην αξιοποίηση της AI για την καλύτερη κατανόηση των ανθρώπων και σήμερα βοηθά μεγάλες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζομένους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην εργασία τους. Daphne Zohar

56 ετών | Ιδρύτρια & CEO — Seaport Therapeutics

Η Zohar ηγείται της Seaport Therapeutics, μιας βιοτεχνολογικής εταιρείας που αναπτύσσει νέες θεραπείες για το άγχος και την κατάθλιψη και έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης.

Επιρροή

Angelique Albert — 55 ετών | CEO, Native Forward Scholars Fund — Ηγείται του μεγαλύτερου οργανισμού υποτροφιών για Native φοιτητές στις ΗΠΑ και εξασφάλισε δωρεά $50 εκατ. από τη MacKenzie Scott. Laurene Allen — 64 ετών | Συνιδρύτρια & Ακτιβίστρια, National PFAS Contamination Coalition — Πρωτοστάτησε στον αγώνα για καθαρό πόσιμο νερό και αυστηρότερη νομοθεσία απέναντι στα PFAS. Shorlette Ammons — 51 ετών | Συν-Εκτελεστική Διευθύντρια, Farm Aid — Ηγείται της Farm Aid για τη στήριξη οικογενειακών αγροτών, έχοντας μεγαλώσει σε οικογένεια αγροτών στη Βόρεια Καρολίνα. Dale Anglin — 62 ετών | Ιδρυτικός Διευθυντής, Press Forward — Ενισχύει την τοπική δημοσιογραφία στις ΗΠΑ, έχοντας ανοίξει παραρτήματα σε 40 περιοχές και συγκεντρώσει πάνω από $400 εκατ. Anousheh Ansari — 59 ετών | CEO, XPRIZE Foundation — Ηγείται μεγάλων επιστημονικών διαγωνισμών για την επιτάχυνση λύσεων σε κλίμα, υγεία και τεχνολογία και υπήρξε η πρώτη Ιρανή γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. Cinira Baldi — 57 ετών | CEO, Good360 — Διευθύνει έναν από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, συνδέοντας δωρεές προϊόντων με περισσότερους από 100.000 μη κερδοσκοπικούς φορείς. Christina Beckles — 54 ετών | Ιδρύτρια & Πρόεδρος, Sato Project — Ίδρυσε το Sato Project για τη διάσωση αδέσποτων σκύλων στο Πουέρτο Ρίκο και έχει βοηθήσει πάνω από 8.000 ζώα να βρουν νέο σπίτι. Leslie Belcher — 60 ετών | Διευθύνουσα Σύμβουλος Κυβερνητικών Υποθέσεων & Δημόσιας Πολιτικής, Steptoe — Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες λομπίστριες της Ουάσινγκτον, με σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στη δημόσια πολιτική. Julie K. Brown — 64 ετών | Ερευνητική Δημοσιογράφος, Miami Herald — Η ερευνητική της δημοσιογραφία αποκάλυψε την υπόθεση Jeffrey Epstein και συνέβαλε στις συλλήψεις του και της Ghislaine Maxwell. Eileen Budo — 63 ετών | CEO, Last Mile Food Rescue — Δημιούργησε ένα σύστημα που μεταφέρει πλεονάζον φαγητό από επιχειρήσεις σε τράπεζες τροφίμων και έχει σώσει περίπου 20 εκατ. λίβρες τροφίμων. Glynda Carr — 54 ετών | Συνιδρύτρια, Πρόεδρος & CEO, Higher Heights for America — Ενισχύει την πολιτική εκπροσώπηση και την ηγεσία των Μαύρων γυναικών, συμβάλλοντας στην εκλογή τους σε δημόσια αξιώματα. Anla Cheng — 75 ετών | Ιδρύτρια, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & CEO, Serica Initiative — Μέσω της Serica Initiative προβάλλει τις φωνές και την ιστορία των Asian American και Pacific Islander κοινοτήτων. Leslie Cornfeld — 67 ετών | Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, National Education Equity Lab — Παρέχει δωρεάν μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου σε μαθητές σχολείων χαμηλού εισοδήματος, έχοντας φτάσει πάνω από 50.000 μαθητές. Karen Dunn — 50 ετών | Συνιδρύτρια & Εταίρος, Dunn, Isaacson & Rhee — Συνίδρυσε τη δικηγορική εταιρεία Dunn, Isaacson & Rhee και χειρίζεται μερικές από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις στις ΗΠΑ. Christine Egan — 56 ετών | CEO, CLASP — Ηγείται διεθνούς οργανισμού που προωθεί ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών. Carly Fiorina — 71 ετών | CEO, The Colonial Williamsburg Foundation — Αξιοποιεί την επιχειρηματική και πολιτική της εμπειρία για την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας του Williamsburg και της 250ής επετείου των ΗΠΑ. Elizabeth Funk — 57 ετών | Ιδρύτρια & CEO, DignityMoves — Δημιούργησε ένα μοντέλο ταχείας κατασκευής προσωρινών κατοικιών για ανθρώπους που ζουν στους δρόμους και έχει βοηθήσει πάνω από 2.000 ανθρώπους να στεγαστούν. Joan Gabel — 58 ετών | Πρύτανης & CEO, University of Pittsburgh — Ηγείται του University of Pittsburgh με έμφαση στην οικονομική προσιτότητα, την έρευνα, την καινοτομία και την επιτυχία των φοιτητών. Jennifer Garner — 54 ετών | Ηθοποιός· Συνιδρύτρια & Επικεφαλής Εμπορικής Επωνυμίας, Once Upon a Farm — Συνίδρυσε την Once Upon A Farm και, παράλληλα με την επιτυχημένη καριέρα της στην υποκριτική, έχει εξελίξει το brand σε εισηγμένη εταιρεία. Heather Gerken — 57 ετών | Πρόεδρος, Ford Foundation — Η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε κοσμήτορας του Yale Law School ηγείται σήμερα του Ford Foundation, ενός από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα παγκοσμίως. Jane Gilbert — 63 ετών | Επικεφαλής Πρέσβειρα για τον Καύσωνα, Atlantic Council Climate Resilience Center — Πρωτοπόρησε στην αντιμετώπιση του ακραίου καύσωνα και ως πρώτη Chief Heat Officer στον κόσμο βοήθησε πόλεις να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Anna M. Gomez — 59 ετών | Επίτροπος, Federal Communications Commission — Ως επίτροπος της FCC υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και ευαισθητοποιεί το κοινό για την πολιτική παρέμβαση και τη λογοκρισία. Mary Claire Haver — 57 ετών | Ιδρύτρια & Πρόεδρος, The ‘Pause Life — Έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο γνωστές φωνές για την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, με εκατομμύρια ακολούθους και μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Donna House — 72 ετών | Εθνοβοτανολόγος & Σύμβουλος Βοτανικής, ανεξάρτητη — Συνδυάζει την Indigenous οικολογική γνώση με τη σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική και έχει συμβάλει σε σημαντικά έργα διατήρησης της βιοποικιλότητας. Linda E. Johnson — 68 ετών | Πρόεδρος & CEO, Brooklyn Public Library — Μετέτρεψε το Brooklyn Public Library σε σύγχρονο κοινοτικό κέντρο με έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόσβαση στη γνώση. María Teresa Kumar — 52 ετών | Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Voto Latino — Ίδρυσε το Voto Latino και έχει συμβάλει στην εγγραφή σχεδόν 1,5 εκατ. ψηφοφόρων, ενισχύοντας την πολιτική συμμετοχή των Λατίνων στις ΗΠΑ. Jennifer “Vern” Long — 53 ετών | CEO, World Coffee Research — Ηγείται διεθνούς προσπάθειας για την ανάπτυξη ανθεκτικότερων ποικιλιών καφέ απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες των καλλιεργειών. Maya MacGuineas — 58 ετών | Πρόεδρος, Committee for a Responsible Federal Budget — Είναι μία από τις σημαντικότερες διακομματικές φωνές στις ΗΠΑ για το ομοσπονδιακό χρέος, τον προϋπολογισμό και τη βιωσιμότητα της Social Security. Kica Matos — 60 ετών | Πρόεδρος, National Immigration Law Center & Immigrant Justice Fund — Ηγείται σημαντικών οργανισμών για τα δικαιώματα των μεταναστών και τη φυλετική δικαιοσύνη, με μακρά εμπειρία στη νομική υπεράσπιση ευάλωτων κοινοτήτων. Cara McNulty — 56 ετών | CEO, Vibrant Emotional Health — Διευθύνει τον οργανισμό που λειτουργεί το 988 Suicide & Crisis Lifeline και άλλες σημαντικές γραμμές κρίσης και ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ. Bernadette Meehan — 51 ετών | CEO, Wikimedia Foundation — Ηγείται του Wikimedia Foundation και της Wikipedia σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες. Asha Jadeja Motwani — 63 ετών | Ιδρύτρια, Motwani Jadeja Family Foundation — Επενδύτρια τεχνολογίας και φιλάνθρωπος, έχει επενδύσει σε περισσότερες από 200 startups και ενισχύει ιδιαίτερα τη σύνδεση καινοτομίας ΗΠΑ και Ινδίας. Robin Murphy — 68 ετών | Ομότιμη Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών & Μηχανικής, Texas A&M University — Πρωτοπόρησε στη ρομποτική για καταστροφές, χρησιμοποιώντας drones και ρομπότ σε περισσότερες από 30 μεγάλες καταστροφές παγκοσμίως. Annette Nance-Holt — 62 ετών | Επίτροπος Πυροσβεστικής, Chicago Fire Department — Η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε του Chicago Fire Department επιβλέπει χιλιάδες πυροσβέστες και προωθεί την εκπαίδευση και την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα. Joanne Pike — 51 ετών | Πρόεδρος & CEO, Alzheimer’s Association — Ηγείται της Alzheimer’s Association με έμφαση στη χρηματοδότηση της έρευνας και στη μετατροπή των επιστημονικών ανακαλύψεων σε πρακτικά εργαλεία για την υγεία του εγκεφάλου. Lee Rolontz — 64 ετών | Παγκόσμια Επικεφαλής Περιεχομένου & Εκπομπών, Global Citizen — Είναι υπεύθυνη για μεγάλες συναυλίες και τηλεοπτικές παραγωγές του Global Citizen που συνδυάζουν ψυχαγωγία, ευαισθητοποίηση και φιλανθρωπική δράση. Wendy Schmidt — 71 ετών | Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Schmidt Family Foundation & Schmidt Ocean Institute — Έχει κατευθύνει δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δράσεις για την επιστήμη, το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εξερεύνηση των ωκεανών. Anya Schoolman — 64 ετών | Ιδρύτρια & Εκτελεστική Διευθύντρια, Solar United Neighbors — Προωθεί την ιδιοκτησία ηλιακής ενέργειας από νοικοκυριά και έχει βοηθήσει κοινότητες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ να αποκτήσουν πιο προσιτή καθαρή ενέργεια. Allison Sesso — 51 ετών | Πρόεδρος & CEO, Undue Medical Debt — Ηγείται ενός οργανισμού που έχει διαγράψει σχεδόν $50 δισ. ιατρικού χρέους για 31 εκατ. ανθρώπους, μετατρέποντας την ελάφρυνση χρέους σε δημόσια πολιτική. Mikie Sherrill — 54 ετών | Κυβερνήτρια, New Jersey — Η πρώτη γυναίκα βετεράνος των Ενόπλων Δυνάμεων που έγινε κυβερνήτης αμερικανικής πολιτείας, μετά από καριέρα στο Ναυτικό, στη νομική και στο Κογκρέσο. Margaret Spellings — 68 ετών | Πρόεδρος & CEO, Bipartisan Policy Center — Αξιοποιεί την εμπειρία της από την κυβέρνηση George W. Bush για την προώθηση διακομματικών λύσεων σε παιδεία, στέγαση και αγορά εργασίας. Stacey D. Stewart — 62 ετών | CEO, Mothers Against Drunk Driving (MADD) — Ηγείται της MADD με στόχο την επιτάχυνση της μείωσης των θανάτων από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την εφαρμογή τεχνολογιών πρόληψης. Virginia “Ginnie” Sebastian Storage — 62 ετών | Πρόεδρος, Daughters of the American Revolution — Ηγείται της DAR με στόχο την αύξηση και διαφοροποίηση της συμμετοχής, αναδεικνύοντας και γυναίκες διαφορετικών φυλετικών και πολιτισμικών καταβολών. Sarah Szanton — 60 ετών | Κοσμήτορας, Johns Hopkins School of Nursing — Δημιούργησε το πρόγραμμα CAPABLE, που βοηθά ηλικιωμένους χαμηλού εισοδήματος να παραμένουν υγιείς και ασφαλείς στα σπίτια τους, και το επέκτεινε σε δεκάδες περιοχές. Ana Valdez — 64 ετών | Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Latino Donor Collective — Προωθεί την οικονομική εκπροσώπηση των Λατίνων στις ΗΠΑ μέσω δεδομένων, έρευνας και συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. Margaret Wickens Pearce — 60 ετών | Χαρτογράφος — Βραβευμένη χαρτογράφος και μέλος της Citizen Potawatomi Nation, χρησιμοποιεί τους χάρτες για να αναδεικνύει την Indigenous ιστορία και γνώση. Michele Wise Wright — 60 ετών | Συνιδρύτρια & CEO, National Organization of African Americans with Cystic Fibrosis — Αγωνίζεται για καλύτερη ενημέρωση, διάγνωση και φροντίδα της κυστικής ίνωσης στις κοινότητες Αφροαμερικανών. Debra Wong Yang — 66 ετών | Εταίρος, Gibson, Dunn & Crutcher — Μία από τις κορυφαίες δικηγόρους white-collar litigation στις ΗΠΑ, υπήρξε η πρώτη Ασιατοαμερικανίδα γυναίκα που υπηρέτησε ως U.S. Attorney. Diane Yentel — 54 ετών | Πρόεδρος & CEO, National Council of Nonprofits — Ηγείται του μεγαλύτερου δικτύου μη κερδοσκοπικών οργανισμών στις ΗΠΑ και έχει πρωταγωνιστήσει σε νομικές μάχες για την προστασία της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης. Dien Yuen — 53 ετών | Ιδρύτρια & CEO, Daylight Advisors — Εκπαιδεύει επαγγελματίες διαχείρισης πλούτου ώστε να ενσωματώνουν στρατηγική φιλανθρωπία στις συμβουλές τους, έχοντας ήδη εκπαιδεύσει 800 συμβούλους.

Lifestyle

1. Jenna Park Adler — 59 | Μουσική ατζέντης, CAA

Από τις πρώτες γυναίκες music agents στην CAA, η Adler έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό roster καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι Charli xcx, Olivia Dean και Shania Twain. Ήταν καθοριστική για το διετές Saviors Tour των Green Day, ενώ το 2026 εργάστηκε στις περιοδείες των Olivia Dean και Doja Cat και στη residency της Jennifer Lopez στο Las Vegas.

2. Barbara Banke — 72 | Ιδιοκτήτρια & Πρόεδρος, Jackson Family Wines

Η Banke ηγείται της Jackson Family Wines, μιας από τις μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις κρασιού στις ΗΠΑ, γνωστής μεταξύ άλλων για το Kendall-Jackson. Η εταιρεία διαθέτει περίπου 40 οινοποιεία σε πολλές χώρες, ενώ η ίδια δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο των καθαρόαιμων αλόγων μέσω της Stonestreet Farms.

3. Chanda Bell — 52 | Συνιδρύτρια, The Lumistella Company

Μαζί με τη δίδυμη αδελφή της Christa Pitts, μετέτρεψε μια οικογενειακή χριστουγεννιάτικη παράδοση στον παγκόσμιο εμπορικό κολοσσό Elf on the Shelf. Η Lumistella έχει πλέον περισσότερους από 100 αδειοδοτημένους συνεργάτες και παρουσία σε 36 χώρες.

4. Christal Bemont — 55 | CEO, Direct Travel

Από το 2024 ηγείται της Direct Travel και ενίσχυσε δραματικά το μέγεθός της μέσω της εξαγοράς της ATPI, δημιουργώντας ταξιδιωτικό όμιλο με πάνω από $6 δισ. ετήσιες πωλήσεις. Προηγουμένως ήταν CEO της Talend και ανώτατο στέλεχος στην Concur.

5. Robin Brown — 62 | Ιδρύτρια & Ιδιοκτήτρια, Magnolia Pearl

Ξεκίνησε τη Magnolia Pearl αφού πούλησε το 2001 μια χειροποίητη τσάντα για μόλις $100. Σήμερα η boho-fashion εταιρεία απασχολεί περίπου 1.400 εργαζομένους και συνεργάζεται με 400 retailers παγκοσμίως, έχοντας αποκτήσει φανατικό κοινό, μεταξύ άλλων και τη Taylor Swift.

6. Suzan Bymel — 71 | Συνιδρύτρια, Entertainment 360

Συνίδρυσε την Entertainment 360 το 2002 και τη μετέτρεψε από boutique εταιρεία management σε σημαντική εταιρεία εκπροσώπησης και παραγωγής του Hollywood. Έχει εκπροσωπήσει stars όπως η Anne Hathaway και η Michelle Pfeiffer και το 2025 οδήγησε την εταιρεία στην πρώτη εξωτερική επένδυσή της εδώ και 22 χρόνια.

7. Patricia Chin — 88 | Συνιδρύτρια, VP Records

Γνωστή ως η “μητριάρχης της reggae”, η Miss Pat συνίδρυσε τη VP Records και την ανέδειξε στη μεγαλύτερη ανεξάρτητη reggae δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο. Από τη VP έχουν περάσει καλλιτέχνες όπως οι Shaggy και Sean Paul.

8. Annie Chun — 69 | Συνιδρύτρια, Gimme Seaweed

Συνίδρυσε τη Gimme Seaweed το 2012 για να κάνει ένα παραδοσιακό κορεατικό σνακ δημοφιλές στην αμερικανική αγορά. Σήμερα είναι το κορυφαίο organic seaweed brand στις ΗΠΑ, με πάνω από 50% market share. Προηγουμένως είχε ιδρύσει την εταιρεία ασιατικών τροφίμων Annie Chun’s.

9. Ree Drummond — 57 | Ιδρύτρια, The Pioneer Woman

Μετέτρεψε τη ζωή της σε ranch στην Oklahoma σε τεράστιο food και lifestyle brand. Το The Pioneer Woman ξεκίνησε ως blog το 2006 και εξελίχθηκε σε τηλεοπτική σειρά, σειρά βιβλίων, εστιατόρια και δημοφιλή σειρά προϊόντων για το σπίτι.

10. Janet Evans — 54 | Διευθύντρια Αθλητών, LA28· California Sports Hall of Fame

Η πέντε φορές Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση είναι η πρώτη Chief Athlete Officer των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων LA28. Είναι υπεύθυνη για ολόκληρη την εμπειρία των αθλητών και έχει δημιουργήσει πρόγραμμα που βοηθά πρώην Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες να μεταβούν σε νέες καριέρες.

11. Liz Folce — 57 | Ιδρύτρια, Nakery Beauty

Ίδρυσε τη Nakery Beauty στα 53 της, μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη βιομηχανία ομορφιάς. Δημιούργησε brand ειδικά προσανατολισμένο στις ανάγκες γυναικών άνω των 50 και το 2025 ξεπέρασε τα $20 εκατ. σε πωλήσεις.

12. Jennifer Foyle — 59 | Πρόεδρος & Εκτελεστική Διευθύντρια Δημιουργικού, AE & Aerie

Μετέτρεψε την Aerie από brand εσωρούχων $225 εκατ. σε επιχείρηση $2 δισ. Ηγήθηκε της AerieREAL καμπάνιας, που σταμάτησε το retouching μοντέλων, και σήμερα έχει δεσμεύσει την εταιρεία να μη χρησιμοποιεί AI-generated ανθρώπους ή σώματα στη διαφήμισή της.

13. Gabriela Lena Frank — 53 | Συνθέτρια & Πιανίστρια

Κέρδισε το 2026 Pulitzer Prize for Music για το Picaflor: A Future Myth, έργο εμπνευσμένο από την ανδεανή μυθολογία, την περουβιανή κληρονομιά της και την κλιματική αλλαγή. Η Frank συνδυάζει στη μουσική της λατινοαμερικανικές και αυτόχθονες παραδόσεις.

14. Amy Freeman — 59 | Συνιδρύτρια & CEO, The Spice & Tea Exchange

Το 2009 ίδρυσε την The Spice & Tea Exchange, μετατρέποντας την αγάπη της για τα ανεξάρτητα καταστήματα μπαχαρικών σε franchise. Η εταιρεία έχει πλέον 98 καταστήματα και πάνω από $50 εκατ. ετήσιες πωλήσεις στο σύστημα.

15. Julie Fussner — 52 | CEO, Culver’s

Έγινε το 2025 η πρώτη γυναίκα CEO της Culver’s. Υπό την ηγεσία της η αλυσίδα έφτασε τα 1.041 καταστήματα, με περίπου 40 νέα ανοίγματα το 2025 και πάνω από 50 ακόμη προγραμματισμένα για το 2026.

16. Whoopi Goldberg — 70 | Ηθοποιός· Συνιδρύτρια, All Women’s Sports Network (AWSN)

Η βραβευμένη με EGOT ηθοποιός συνίδρυσε το All Women’s Sports Network, το πρώτο παγκόσμιο τηλεοπτικό δίκτυο αποκλειστικά για γυναικεία αθλήματα. Το AWSN φτάνει πλέον πάνω από 1 δισ. συσκευές σε 65 χώρες.

17. Ariane Gorin — 52 | CEO, Expedia Group

Από το 2024 ηγείται της Expedia Group, ενός από τους μεγαλύτερους online travel ομίλους στον κόσμο. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση, τον σχεδιασμό και την κράτηση ταξιδιών.

18. Betsey Johnson — 84 | Ιδρύτρια, Betsey Johnson

Σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυση του fashion brand της, η Johnson εξακολουθεί να ανανεώνει την επιχείρηση και την προσωπική της παρουσία. Το 2026 επέστρεψε στο φυσικό λιανεμπόριο με immersive pop-up και απέκτησε τεράστιο TikTok following περίπου 900.000 ατόμων.

19. Teresa Johnson — 60 | CEO, Color Me Mine· Συνιδιοκτήτρια, Twist Brands

Αγόρασε το πρώτο της paint-your-own-pottery studio για $25.000, χρησιμοποιώντας την πιστωτική της κάρτα. Σήμερα η Color Me Mine έχει πάνω από 130 καταστήματα στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, ενώ η Johnson έχει εξελιχθεί σε σημαντική επιχειρηματία στον χώρο του franchising.

20. Kwanza Jones — 54 | Επενδύτρια & Επιχειρηματίας

Βρίσκεται κοντά στο να γίνει η πρώτη Black woman πλειοψηφική ιδιοκτήτρια ομάδας MLB, μέσω της προτεινόμενης εξαγοράς των San Diego Padres μαζί με τον σύζυγό της José E. Feliciano. Παράλληλα είναι επενδύτρια, επιχειρηματίας και μουσικός με εννέα Billboard chart entries.

21. Sally Kim — 52 | Πρόεδρος & Εκδότρια, Little, Brown and Company

Ηγήθηκε από το 2024 του ιστορικού εκδοτικού οίκου Little, Brown, διευρύνοντας το εύρος των συγγραφέων και των ιστοριών που εκδίδει. Έχει σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας και έχει συμβάλει στην ανάδειξη bestselling συγγραφέων όπως η Kiley Reid.

22. Lisa Lockhart — 60 | Επαγγελματίας Αθλήτρια Barrel Racing

Μία από τις πιο επιτυχημένες barrel racers στην ιστορία του γυναικείου rodeo. Το 2026 έγινε η πρώτη WPRA barrel racer που ξεπέρασε τα $4 εκατ. σε συνολικά έσοδα καριέρας, ενώ έχει 19 προκρίσεις στο National Finals Rodeo.

23. Katrina Markoff — 53 | Ιδρύτρια, Violet Flame Chocolate· Ιδρύτρια, Vosges Haut-Chocolat

Ίδρυσε τη Vosges Haut-Chocolat στα 22 της και την ανέπτυξε σε luxury chocolate brand $30 εκατ. Παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και την απομάκρυνσή της από την ίδια της την εταιρεία, επέστρεψε το 2024 με τη Violet Flame Chocolate.

24. Laura Miele — 57 | Πρόεδρος, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, EA Entertainment

Έπειτα από μακρά πορεία στην Electronic Arts, ανέλαβε το 2026 την επιχειρηματική ανάπτυξη, με ευθύνη για στρατηγικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Προηγουμένως ηγήθηκε σημαντικών franchises όπως Star Wars, The Sims και Apex Legends.

25. Demi Moore — 63 | Ηθοποιός

Η The Substance σηματοδότησε μία από τις σημαντικότερες αναγεννήσεις της καριέρας της, χαρίζοντάς της την πρώτη υποψηφιότητα για Oscar και την πρώτη Golden Globe. Συνέχισε τη δυναμική της με μεγαλύτερο ρόλο στη δεύτερη σεζόν του Landman.

26. Susan Morris — 57 | CEO, Albertsons Companies

Ξεκίνησε στην Albertsons στα 16 της ως υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών και τέσσερις δεκαετίες αργότερα έγινε CEO. Σήμερα ηγείται μιας αυτοκρατορίας με 2.240 καταστήματα σε 35 πολιτείες και πάνω από $83 δισ. ετήσια έσοδα.

27. Jenefer Palmer — 71 | Ιδρύτρια, OSEA

Ίδρυσε την OSEA στο γκαράζ της στο Malibu το 1996 και τη μεγάλωσε χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση για πάνω από δύο δεκαετίες. Το οικογενειακό skincare brand ξεπερνά πλέον τα $100 εκατ. ετήσια έσοδα.

28. Ann Patchett — 62 | Συγγραφέας & Συνιδρύτρια, Parnassus Books

Μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες Αμερικανίδες συγγραφείς, με έργα όπως Bel Canto, The Dutch House και Tom Lake. Το 2026 εξέδωσε το δέκατο μυθιστόρημάρυσε το Nikki Beach, δημιουργώντας την έννοια του “barefoot luxury”. Σήμερα η ίδια κατέχει και διοικεί 100% την επιχείρηση, η οποία διαθέτει 12 beach clubs και παρουσία σε προοοειδούς στα 30s της, ίδρυσε την True Botanicals με στόχο να συνδυάσει αποτελεσματικότητα και ασφάλεια συστατικών. Το brand έχει εξελιχθεί σε σημαν της, Whistler, ενώ συνεχίζει να υπερασπίζεται τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία μέσω του Parnassus Books.

29. Lucía Penrod — 69 | Συνιδρύτρια, Ιδιοκτήτρια & CEO, Nikki Beach Hospitality Group

Συνίδρυσε το Nikki Beach, δημιουργώντας την έννοια του “barefoot luxury”. Σήμερα η ίδια κατέχει και διοικεί 100% την επιχείρηση, η οποία διαθέτει 12 beach clubs και παρουσία σε προορισμούς όπως Saint-Tropez, Saint Barth και Marbella.

30. Rosie Perez — 61 | Ηθοποιός, Χορογράφος & Παρουσιάστρια Podcast

Με καριέρα τεσσάρων δεκαετιών, από το Soul Train και το Do the Right Thing έως το Broadway και το The White Lotus, η Perez συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε πολλά πεδία. Είναι επίσης σημαντική ακτιβίστρια για τις κοινότητες του Πουέρτο Ρίκο, την ενημέρωση για το HIV/AIDS και την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

31. Hillary Peterson — 59 | Ιδρύτρια, True Botanicals

Μετά από διάγνωση καρκίνου του θυρεοειδούς στα 30s της, ίδρυσε την True Botanicals με στόχο να συνδυάσει αποτελεσματικότητα και ασφάλεια συστατικών. Το brand έχει εξελιχθεί σε σημαντικό clean-beauty όνομα με πιστοποίηση Made Safe.

32. Christa Pitts — 52 | Συνιδρύτρια, The Lumistella Company

Μαζί με τη δίδυμη αδελφή της δημιούργησε το Elf on the Shelf. Το brand ξεκίνησε με χρέος σε πιστωτικές κάρτες και χρήματα από το 401(k) της μητέρας τους και πλέον αποτελεί παγκόσμιο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο.

33. Sharon Price John — 62 | CEO, Carter’s

Έγινε τον Ιούνιο του 2026 CEO της Carter’s, της μεγαλύτερης αμερικανικής retailer που εστιάζει αποκλειστικά σε βρεφικά και παιδικά προϊόντα. Προηγουμένως ηγήθηκε για 13 χρόνια της Build-A-Bear Workshop.

34. Mel Raines — 57 | CEO, Pacers Sports & Entertainment

Η Raines ηγείται των Indiana Pacers και Indiana Fever και είναι μία από τις μόλις δύο ενεργές γυναίκες CEOs ομάδων NBA. Έχει προηγούμενη εμπειρία άνω των 20 ετών στην αμερικανική πολιτική και στην κυβέρνηση Bush.

35. Tracee Ellis Ross — 53 | Ηθοποιός· Ιδρύτρια, Pattern Beauty

Έκανε το Broadway debut της το 2026 στο Every Brilliant Thing, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αναπτύσσει την Pattern Beauty, brand που δημιούργησε για ανθρώπους με σγουρά και ιδιαίτερα πυκνά μαλλιά. Η εταιρεία έχει πλέον παρουσία σε μεγάλες αλυσίδες όπως Sephora, Ulta και Nordstrom.

36. Paula Scher — 77 | Σχεδιάστρια & εταίρος, Pentagram

Μία από τις σημαντικότερες graphic designers παγκοσμίως. Έχει σχεδιάσει εμβληματικά λογότυπα, brands και χώρους για Microsoft, Tiffany & Co., Public Theater και Metropolitan Opera. Είναι partner στην Pentagram από το 1991 και κάτοχος του AIGAράφηκε στη φιλανθρωπία και στη στήριξη γυναικών καλλιτεχνών. Μαζί με τον σύζυγό της δημιούργησε τη Shah Garg Collection, μία από τις Medal.

37. Komal Shah — 56 | Φιλάνθρωπος & συλλέκτρια Τέχνης

Πρώην Silicon Valley tech executive που στράφηκε στη φιλανθρωπία και στη στήριξη γυναικών καλλιτεχνών. Μαζί με τον σύζυγό της δημιούργησε τη Shah Garg Collection, μία από τις σημαντικές συλλογές σύγχρονης τέχνης που εστιάζουν σε γυναίκες καλλιτέχνες.

38. Amy Sherald — 52 | Καλλιτέχνις

Η ζωγράφος που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το πορτρέτο της Michelle Obama ολοκλήρωσε το 2026 τη μεγάλη retrospective American Sublime. Το έργο της εξετάζει την αμερικανική ζωή, την ταυτότητα και τη φυλή μέσα από χαρακτηριστικές grayscale φιγούρες και έντονα backgrounds.

39. Kendra Scott — 52 | Ιδρύτρια, Kendra Scott

Ξεκίνησε να σχεδιάζει κοσμήματα από το spare bedroom της στο Austin το 2002. Η εταιρεία έχει πλέον πάνω από 170 standalone stores και αποτιμήθηκε σε πάνω από $1 δισ. Το 2026 έγινε επίσης μόνιμη “Shark” στο Shark Tank.

40. Carla Vernón — 55 | CEO & μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, The Honest Company

Η Vernón ηγείται από το 2023 της Honest και έχει αναλάβει την αναδιάρθρωση της εισηγμένης εταιρείας. Η Honest εγκατέλειψε το direct-to-consumer μοντέλο και εστιάζει πλέον σε retailers όπως Walmart, Kroger, H-E-B και Amazon. Είναι μία από τις πρώτες Afro-Latina CEOs εισηγμένης αμερικανικής εταιρείας.

41. Jessica Vogel — 54 | Συνιδρύτρια & Διευθύντρια Μάρκετινγκ/Brand, Scenthound

Μαζί με τον σύζυγό της δημιούργησε το Scenthound, συνδυάζοντας grooming με βασικές υπηρεσίες ευεξίας για σκύλους. Η εταιρεία έχει πλέον πάνω από 160 καταστήματα και λειτουργεί ως σημαντική επιχείρηση franchise.

42. Latriece Watkins — 51 | Πρόεδρος & CEO, Sam’s Club

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στη Walmart, όπου ξεκίνησε ως intern στο real estate, ανέλαβε το 2026 την ηγεσία της Sam’s Club. Διαχειρίζεται πλέον μια επιχείρηση περίπου $96 δισ., μία από τις σημαντικότερες μονάδες της Walmart.

43. Marie Watt — 59 | Γλύπτρια & Καλλιτέχνις Υφασμάτων

Η Seneca artist δημιουργεί μεγάλης κλίμακας γλυπτά και textile installations, συχνά με ανακυκλωμένες μάλλινες κουβέρτες και συμμετοχή κοινοτήτων σε κύκλους ραπτικής. Το 2025 κέρδισε το $250.000 Heinz Award in the Arts.

44. Carrie Mae Weems — 73 | Φωτογράφος

Μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης αμερικανικής τέχνης. Για πάνω από 40 χρόνια εξετάζει μέσα από φωτογραφία, εγκαταστάσεις και performance θέματα φυλής, φύλου, ιστορίας και εξουσίας. Είναι MacArthur Fellow και η πρώτη Black woman με retrospective στο Guggenheim.

45. Roberta Williams — 73 | Συνιδρύτρια, Sierra Entertainment

Συνίδρυσε τη Sierra On-Line το 1979 και πρωτοστάτησε στο graphic adventure game με τίτλους όπως το King’s Quest. Θεωρείται μία από τις πρώτες και σημαντικότερες γυναίκες designers της βιομηχανίας videogames και τιμήθηκε με το Game Developers Choice Pioneer Award.

46. Emily Wilson — 54 | Συγγραφέας & Καθηγήτρια, University of Pennsylvania

Έγινε το 2017 η πρώτη γυναίκα που δημοσίευσε αγγλική ποιητική μετάφραση της Οδύσσειας. Η μετάφρασή της απέκτησε νέα δημοτικότητα το 2026, καθώς η κινηματογραφική μεταφορά του Christopher Nolan έφερε ξανά το αρχαίο έπος στο επίκεντρο της παγκόσμιας κουλτούρας.

47. CeCe Winans — 61 | Τραγουδίστρια Gospel

Με 18 Grammy Awards, είναι η πιο βραβευμένη γυναίκα καλλιτέχνις στην ιστορία της gospel μουσικής. Το 2026 κυκλοφόρησε το The Hymns και ξεκίνησε τη μεγαλύτερη headlining περιοδεία της καριέρας της.

48. Michelle Wong — 58 | Παραγωγός, Sony Pictures Animation

Ήταν παραγωγός του KPop Demon Hunters, της ταινίας που έγινε η πιο δημοφιλής animated movie στην ιστορία του Netflix. Η ταινία κέρδισε το Oscar Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Η Wong εργάζεται στη Sony Pictures Animation από το 2002 και έχει συμμετάσχει σε projects όπως Cloudy with a Chance of Meatballs και Hotel Transylvania.

49. Bess Wohl — 50 | Θεατρική Συγγραφέας, Liberation

Έγραψε το Liberation, το οποίο της χάρισε το 2026 Pulitzer Prize for Drama και την έκανε μόλις την τέταρτη γυναίκα στην ιστορία που κέρδισε το Tony Award for Best Play. Το έργο εξετάζει το δεύτερο κύμα του φεμινισμού, συνδέοντας τη δεκαετία του 1970 με το σήμερα.

50. Jennifer Yuh Nelson — 54 | Σκηνοθέτρια & Animator

Γεννημένη στη Νότια Κορέα και μεγαλωμένη στις ΗΠΑ, έγινε το 2011 η πρώτη γυναίκα που σκηνοθέτησε μόνη της μεγάλο Hollywood animated feature, με το Kung Fu Panda 2. Η ταινία απέφερε περίπου $665 εκατ. παγκοσμίως, ενώ ακολούθησε το Kung Fu Panda 3 και δύο Emmy Awards για το Love, Death & Robots.

Forbes