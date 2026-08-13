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Υπό τη σκιά των ποικίλων υβριδικών επιθέσεων, αλλά και της απειλής που αποδίδεται στη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς προωθεί τη μετατροπή της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της χώρας, της Bundesnachrichtendienst (BND), σε μια πιο ισχυρή υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το Politico, το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών, σε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των μακροχρόνιων σχεδίων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκτούν σημαντικά διευρυμένες εξουσίες, μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα να ανοίγουν πυρ.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, οι κατάσκοποι που εργάζονται για την BND θα μπορούσαν να πραγματοποιούν πράξεις δολιοφθοράς, να διεξάγουν επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις και να επιδιώκουν πιο επιθετικές επιχειρήσεις κατασκοπείας. Μέχρι τώρα, αυτοί οι κατάσκοποι περιορίζονταν σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών λόγω σκόπιμων περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να αποτραπεί η επανάληψη των καταχρήσεων που διέπραξε ο ναζιστικός κατασκοπευτικός μηχανισμός.

Αλλά με την απειλή σαμποτάζ και «επιχειρήσεων επιρροής» από τη Ρωσία να εντείνεται – και τις ανησυχίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να σταματήσει ή να αξιοποιήσει την ανταλλαγή πληροφοριών στην οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η Γερμανία – η κυβέρνηση του Μερτς προχώρησε στην προώθηση μιας ιστορικής ενίσχυσης του μηχανισμού πληροφοριών εξωτερικού της χώρας.



«Είμαστε καθημερινά στόχοι κατασκοπείας, δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και μυστικών ενεργειών από ξένες δυνάμεις που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Γερμανίας, στη βλάβη της χώρας μας και στην πρόκληση πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών εντός της χώρας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Βερολίνο.



«Η αποστολή μας είναι να προσαρμόζουμε συνεχώς την προστασία της κρατικής εντολής σε αυτά τα νέα σενάρια απειλής», πρόσθεσε.



Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εγκριθούν και από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου πριν τεθούν σε ισχύ έως το 2027.

Η Νίνα Βάρκεν, επικεφαλής της καγκελαρίας που επιβλέπει τις μεταρρυθμίσεις της BND, δήλωσε ότι η Γερμανία δεν μπορεί πλέον να βασίζεται τόσο πολύ σε ξένους συμμάχους για εξελιγμένες επιχειρήσεις πληροφοριών που εδώ και καιρό δεν μπορεί να διεξάγει η ίδια.



«Μέχρι στιγμής – αντικειμενικά μιλώντας – έχουμε βασιστεί υπερβολικά σε πάρα πολλούς τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια στους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας», δήλωσε η Βάρκεν. «Εν ολίγοις, είμαστε απλώς υπερβολικά εξαρτημένοι από την υποστήριξη των υπηρεσιών πληροφοριών άλλων χωρών. Και σε πάρα πολλούς τομείς, αυτή η βοήθεια είναι μονόδρομος».

Η μεταπολεμική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Γερμανίας ιδρύθηκε το 1956 με πολύ περισσότερους νομικούς περιορισμούς από τις υπηρεσίες πληροφοριών άλλων κρατών. Αυτοί οι περιορισμοί είχαν ως παρενέργεια να κάνουν τη Γερμανία ιδιαίτερα εξαρτώμενη από τις ΗΠΑ για τη συλλογή πληροφοριών.

Λόγω της αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία, κορυφαίοι πολιτικοί υποστηρίζουν τώρα ότι είναι καιρός να δοθεί στους κατασκόπους της Γερμανίας η δυνατότητα να ανταποδίδουν τα πλήγματα πιο σκληρά. Το επιχείρημα αυτό απέκτησε νέα επιτακτική σημασία μετά την παρατήρηση ενός drone γεμάτου με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε στην ανατολική Γερμανία την περασμένη εβδομάδα, το οποίο βρέθηκε κοντά σε ένα ουκρανικό αεροπλάνο Antonov που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πυρομαχικών.



Ο Ντόμπριντ, σε σχόλια μετά το περιστατικό, απέφυγε να κατονομάσει τη Ρωσία ως υπεύθυνη για την εισβολή με το drone, αλλά είπε ότι «μια υβριδική απειλή είναι εμφανής» και ότι τέτοιοι κίνδυνοι δεν προέρχονται από ερασιτέχνες, αλλά «συχνά συνδέονται με ξένες δυνάμεις». Την Τετάρτη, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα μιας έρευνας για το περιστατικό με το drone εξακολουθούν να εκκρεμούν.



Η ασφάλεια της Γερμανίας «επιδεινώθηκε σημαντικά» μετά τη γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση της εγχώριας υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας πέρυσι.



Η μεταρρύθμιση των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών θα επέτρεπε στις αρχές να ανταποκρίνονται ενεργά σε υβριδικές απειλές, όπως το περιστατικό με το drone στη Λειψία. Τα μέτρα θα μπορούσαν να κυμαίνονται από την αποκάλυψη των εμπλεκομένων ή την καταστροφή της περιουσίας τους έως τη δολιοφθορά εκρηκτικών πριν από μια επίθεση ή την παροχή ψευδών πληροφοριών στους αντιπάλους μετά, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση. Οποιαδήποτε αντίδραση θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το αρχικό περιστατικό και δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ασφάλεια.



«Επεκτείνουμε τις τεχνικές δυνατότητες των υπηρεσιών πληροφοριών και τους παρέχουμε ενεργές, επιχειρησιακές εξουσίες», δήλωσε ο Ντόμπριντ. «Δεν πρόκειται μόνο για το να δώσουμε στις υπηρεσίες τη δυνατότητα να βλέπουν και να ακούν καλύτερα στο μέλλον και να αναλύουν πληροφορίες πιο γρήγορα. Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για τη δυνατότητα λήψης ενεργών μέτρων κατά των επιτιθέμενων και των αντιπάλων μας».



Η BND θα αντιμετωπίζει επίσης λιγότερους περιορισμούς στην προστασία δεδομένων, κάτι που θα της επιτρέπει να κάνει μεγαλύτερη χρήση εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η αναγνώριση προσώπων και να αποθηκεύει δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση. Η υπηρεσία πρόκειται επίσης να λάβει περισσότερη χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια. Η κυβέρνηση του Μερτς αύξησε τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας κατά περίπου 26% στα 1,51 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος.

«Το φάντασμα της Γκεστάπο»

Όπως αναφέρει όμως η Deutsche Welle, ιδιαίτερη κριτική ασκείται στο ότι θολώνουν τα όρια μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, αστυνομίας και στρατού, μια διάκριση που θεσπίστηκε μετά τη ναζιστική περίοδο ακριβώς για να αποτραπεί η δημιουργία ενός υπερσυγκεντρωτικού μηχανισμού ασφαλείας τύπου Γκεστάπο. Επίσης, οι επικριτές φοβούνται αποδυνάμωση των μηχανισμών κοινοβουλευτικού και θεσμικού ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Society for Civil Rights (GFF) θεωρεί ότι σημαντικά τμήματα του νομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικά, επειδή επιτρέπουν εκτεταμένη παρακολούθηση, πρόσβαση σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε πραγματικό χρόνο και χρήση τεχνολογιών που ενδέχεται να επηρεάζουν μαζικά αθώους πολίτες.

skai.gr