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ΜΟΥΣΙΚΗ

Αρεδιού, Κοινοτικό Πάρκο, 7.30μ.μ. Το Μουσικό Σύνολο «Μυρωθκιές του Γιασεμιού» παρουσιάζει ένα πρόγραμμα όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ομορφιά της απλότητας, της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Συντελεστές: Ευαγόρας Καραγιώργης (λαούτο και φωνή), Κλειώ Παπαδιά (πιάνο), Νεφέλη Καραγιώργη (βιολοντσέλο) και Αλέξης Αναστασίου (φωνή). Επόμενες: 6/9 Μαλλιά, 19/9 Ξυλιάτος, 20/9 Άγιος Ιωάννης Μαλούντας

Καλοπαναγιώτης Ι.Μ. Αγίου Λαμπαδιστή 5/9, 8μ.μ. Μια μοναδική μουσική διαδρομή στον κόσμο της Βυζαντινής Μουσικής, εκεί όπου η ψαλτική τέχνη συναντά την ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου είναι η συναυλία «Άδουσα εικών», η οποία παρουσιάζεται σε ναούς και μνημεία της Ουνέσκο. Συντελεστές: π. Νικόλαος Λυμπουρίδης (χοράρχης) και τα μέλη της Εκκλησιαστικής Χορωδίας «Ρωμανός ο Μελωδός». 12/9 Πεδουλάς, Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού 8μ.μ., 20/9 Πελένδρι, Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μ.μ.

Αγλαντζιά, Πάρκο Ακαδημίας. Συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και reggae περιλαμβάνει το 15ο Φεστιβάλ Μπύρας SEPTEMBERFEST. Στις 5/9 συναυλία με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη , στις 6/9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες. Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 24:00. 1 η μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια ticketbox.com

, στις 6/9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες. Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 24:00. 1 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια ticketbox.com Λάρνακα, Πλατεία Ζουχουρί 8.30μ.μ. Το 4ο Λάρνακα Jazz Φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα με το The Jazz Quartet από την Ολλανδία, ενώ τη βραδιά ολοκληρώνουν οι The Storyville Ragtimers από την Ελλάδα, μεταφέροντας στη σκηνή τον χαρακτηριστικό ήχο και την ατμόσφαιρα του ragtime.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Υπέροχες μέρες» του Βιμ Βέντερς . Ο Χιραγιάμα εργάζεται ως καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο. Φαίνεται απόλυτα ικανοποιημένος με την απλή, δομημένη καθημερινότητά του, βρίσκοντας ομορφιά στη μουσική από παλιές κασέτες, στα βιβλία και στη φωτογραφία δέντρων, μέχρι που μια σειρά από απρόσμενες συναντήσεις αποκαλύπτουν περισσότερα για το παρελθόν του. 22348203

. Ο Χιραγιάμα εργάζεται ως καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο. Φαίνεται απόλυτα ικανοποιημένος με την απλή, δομημένη καθημερινότητά του, βρίσκοντας ομορφιά στη μουσική από παλιές κασέτες, στα βιβλία και στη φωτογραφία δέντρων, μέχρι που μια σειρά από απρόσμενες συναντήσεις αποκαλύπτουν περισσότερα για το παρελθόν του. 22348203 Λευκωσία, Προαύλιος χώρος του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου 7.45μ.μ. Προβολή της ταινίας «Bad Guys». Είσοδος ελεύθερη.

ΟΠΕΡΑ

Πάφος, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, 7.30μ.μ. Το «L’elisir d’amore» (Το Ελιξίριο του Έρωτα) του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, σε μια νέα παραγωγή που υπόσχεται να συνδυάσει το κλασικό λυρικό θέατρο με μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, παρουσιάζεται στην Πάφο. Πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή, που ενώνει το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Αλεξάντερ Σπεντιαριάν», τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένους λυρικούς καλλιτέχνες. Ticketmaster ACS Couriers

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Υποσκηνιακός χώρος Θεάτρου Ριάλτο. Ζωντανές οπτικές παραμορφώσεις, ένα αλγοριθμικό σώμα και η ενεργή παρουσία του θεατή συνθέτουν το «LUX_KILL» της Σουζάνας Φιαλά, μια site-specific εγκατάσταση που παρουσιάζεται στον υποσκηνιακό χώρο του Θεάτρου Ριάλτο. 5 & 6 Σεπτεμβρίου 6-10μ.μ. Είσοδος: Ελεύθερη (Δεν χρειάζεται κράτηση). Πληροφορίες: 77777745

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Lumière Contemporary Art Gallery. Εγκαίνια 7μ.μ. Με εξπρεσιονιστική γραφή και ζωηρά ακρυλικά χρώματα, η Χριστίνα Δράκου παρουσιάζει την έκθεση «Some Body» και εξερευνά την ανθρώπινη μορφή μέσα από την παρατήρηση, την κίνηση. Μέχρι 5/11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Πεδουλάς, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 3–6μ.μ., Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.–1μ.μ. Ένα δημιουργικό ταξίδι στην κυπριακή ύπαιθρο μέσα από την τέχνη της κυανοτυπίας προτείνει το βιωματικό εργαστήρι «Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό», το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Με οδηγό την καλλιτέχνιδα Ελένη Φιλίππου (The.Curious.Curly), οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την κυανοτυπία, μία από τις παλαιότερες φωτογραφικές τεχνικές χωρίς κάμερα. Πληροφορίες και κρατήσεις: 96401402.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 10.30μ.μ. Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πετυχημένο πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας «Παραμυθοσάββατο». Το θέμα σήμερα έχει τίτλο «Του χρόνου πάμε στο Δημοτικό!» και παρουσιάζεται από τη συγγραφέα Στέλλα Σοφοκλέους. Ηλικίες: 5–8 ετών, τηλ. 22892037

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Fall 2: Deadpoint (σκηνοθεσία Michael & Peter Spierig με τους Virginia Gardner, Tom Brittney, Grace Caroline Currey), Pinocchio: Unstrung (σκηνοθεσία Rhys Frake-Waterfield με τους Jude Evan Lloyd, Richard Brake, Robert Englund), PAW Patrol: The Dino Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Cal Brunker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Η φήμη» σε σκηνοθεσία Κεντ Τζόουνς. Μια γλυκόπικρη ιστορία με τον Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν επίσης: Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν. 5/6/7/8/9 – 09. Καθημερινές 8.30μ.μ. Σαββατοκύριακο 6μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια 96′. Υπότιτλοι: Ελληνικά.