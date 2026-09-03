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ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας «Η φήμη» σε σκηνοθεσία Κεντ Τζόουνς. Μια γλυκόπικρη ιστορία με τον Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν επίσης: Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν. Βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Άρθουρ Σνίτσλερ, η ταινία είναι μια μελαγχολική και συχνά απρόσμενα αστεία ιστορία για την τέχνη, τη φιλοδοξία, την αναγνώριση που αργεί να έρθει και την παγίδα του να σε ανακαλύπτουν όταν πιστεύεις ότι όλα έχουν πια περάσει. Επόμενες: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Σεπτεμβρίου. Καθημερινές 8.30μ.μ. Σαββατοκύριακο 6μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια 96′.

σε σκηνοθεσία Κεντ Τζόουνς. Μια γλυκόπικρη ιστορία με τον Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν επίσης: Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν. Βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Άρθουρ Σνίτσλερ, η ταινία είναι μια μελαγχολική και συχνά απρόσμενα αστεία ιστορία για την τέχνη, τη φιλοδοξία, την αναγνώριση που αργεί να έρθει και την παγίδα του να σε ανακαλύπτουν όταν πιστεύεις ότι όλα έχουν πια περάσει. Επόμενες: 4, 5, 6, 7, 8, 9 Σεπτεμβρίου. Καθημερινές 8.30μ.μ. Σαββατοκύριακο 6μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια 96′. Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η δραματική κομεντί «Αγάπη μόνο» σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ. Με φόντο το καλοκαιρινό Όσλο, η Μαριάν, γιατρός, συναντά τυχαία στο νυχτερινό φέρι τον Τορ, έναν νοσηλευτή. Ο Τορ, ο οποίος περνά τα βράδια του αναζητώντας εφήμερες, ανώνυμες συναντήσεις με άνδρες, μοιράζεται μαζί της τις απόψεις του για την οικειότητα χωρίς δεσμεύσεις. Η συζήτηση αυτή παρακινεί τη Μαριάν να αμφισβητήσει τα κοινωνικά στερεότυπα και να αναζητήσει μια νέα, πιο ελεύθερη μορφή συναισθηματικής και σεξουαλικής πλήρωσης στην καθημερινότητά της. 22348203

σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ. Με φόντο το καλοκαιρινό Όσλο, η Μαριάν, γιατρός, συναντά τυχαία στο νυχτερινό φέρι τον Τορ, έναν νοσηλευτή. Ο Τορ, ο οποίος περνά τα βράδια του αναζητώντας εφήμερες, ανώνυμες συναντήσεις με άνδρες, μοιράζεται μαζί της τις απόψεις του για την οικειότητα χωρίς δεσμεύσεις. Η συζήτηση αυτή παρακινεί τη Μαριάν να αμφισβητήσει τα κοινωνικά στερεότυπα και να αναζητήσει μια νέα, πιο ελεύθερη μορφή συναισθηματικής και σεξουαλικής πλήρωσης στην καθημερινότητά της. 22348203 Λευκωσία, Προαύλιος χώρος του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου 7.45μ.μ. Προβολή της ταινίας «Sonic 3». Είσοδος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγλαντζιά, Πάρκο Ακαδημίας, 7μ.μ. Συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και reggae περιλαμβάνει το 15ο Φεστιβάλ Μπύρας SEPTEMBERFEST. Σήμερα οι Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής Διονυσίου παρουσιάζουν αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, στις 4/9 την σκυτάλη παίρνουν οι Στέλιος Ρόκκος και Έλενα Παναγιωτίδου, στις 5/9 ακολουθεί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, στις 6/9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες. Εισιτήρια: ticketbox.com

Παραμύθα, Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο, 8.30μ.μ. Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τον θάνατο του Αλέκου Σακελλάριου, η Μαρίνα Βερζανλή και ο Δημήτρης Μεσημέρης παρουσιάζουν τη συναυλία «Άρχισαν τα όργανα» με αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Στο πρόγραμμα συναντώνται τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Ζαμπέτα, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη και Μίμη Πλέσσα, με τους δύο ερμηνευτές να πλαισιώνονται από οκταμελή ορχήστρα.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Fall 2: Deadpoint (σκηνοθεσία Michael & Peter Spierig με τους Virginia Gardner, Tom Brittney, Grace Caroline Currey), Pinocchio: Unstrung (σκηνοθεσία Rhys Frake-Waterfield με τους Jude Evan Lloyd, Richard Brake, Robert Englund), PAW Patrol: The Dino Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Cal Brunker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.