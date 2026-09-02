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Με τη μνήμη της κατεχόμενης Λύσης να παραμένει ζωντανή και το μήνυμα για επιστροφή και απελευθέρωση να βρίσκεται στο επίκεντρο, ο Δήμος Λύσης διοργανώνει και φέτος την καθιερωμένη «Ημέρα Μνήμης Λύσης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 8:00 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού, στο πλαίσιο του εορτασμού του Γενέθλιου της Θεοτόκου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου με θρησκευτικές τελετές στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά.

Η φετινή εκδήλωση παρουσιάστηκε σε διάσκεψη Τύπου στην ταβέρνα «Παής» στη Λευκωσία, όπου ο Δήμαρχος της κατεχόμενης Λύσης, Ανδρέας Καουρής, αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της μνήμης της πόλης και στην ανάγκη για απελευθέρωση και επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.

«Εμείς υπάρχουμε και θα υπάρχουμε όσο υπάρχει η κατοχή»

Ο Δήμαρχος Λύσης εξήγησε ότι η 8η Σεπτεμβρίου αποτελούσε σημαντική ημέρα για την πόλη, καθώς πραγματοποιούνταν μεγάλο πανηγύρι, στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες από το Βαρώσι, τη Μόρφου και την Κερύνεια, τόσο για προσκύνημα όσο και για διασκέδαση. Όπως ανέφερε, οι Λυσιώτες φιλοξενούσαν τους επισκέπτες που έφταναν από άλλες περιοχές.

«Εμείς υπάρχουμε και θα υπάρχουμε όσο υπάρχει η κατοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καουρής, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Δήμου είναι να υπενθυμίζει την κατοχή, την υποχρέωση για απελευθέρωση και την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους υπό συνθήκες ασφάλειας, σημειώνοντας πως «δυστυχώς, το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου εδραιώνει την κατοχή».

Ο Δήμαρχος Λύσης αναφέρθηκε και στην προσωπική του σχέση με την κατεχόμενη πόλη, σημειώνοντας ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε επισκεφθεί τη Λύση, καθώς, όπως είπε, δεν μπορούσε να τη δει «τουρκοκρατούμενη». Ανέφερε, ωστόσο, ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει μεταβεί στην περιοχή στο πλαίσιο της δικοινοτικής επιτροπής για την επιδιόρθωση της Εκκλησίας της Παναγίας.

Αναφερόμενος στους Τουρκοκύπριους, ο κ. Καουρής σημείωσε ότι «οι αυθεντικοί Τουρκοκύπριοι είναι αυθεντικοί Κύπριοι», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η κατοχή επηρεάζει το σύνολο των εξελίξεων στα κατεχόμενα.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ευχήθηκε οι συνομιλίες που θα αρχίσουν σύντομα να αποδώσουν τα προσδοκόμενα για μια λύση που θα επανένωση τον τόπο σύμφωνα με τα ψησίματα των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η «Ημέρα Μνήμης Λύσης»

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 8.00 το βράδυ με μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή Λυσιωτών καλλιτεχνών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Φανής, ενώ συμμετέχουν οι Χριστιάνα Παύλου, Παναγιώτα Προκοπά και Οδυσσέας Φανής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Εκ μέρους του Προέδρου θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής.

Τον εορτασμό θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους αντιπροσωπείες από τους αδελφοποιημένους Δήμους της Ελλάδας.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσουν περίπτερα όλων των οργανωμένων συνόλων της Λύσης, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση για όλους.

Θρησκευτικές εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 6.00 το απόγευμα, με Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά.

Τον Εσπερινό θα ψάλει η Βυζαντινή Χορωδία του Δήμου Λύσης «Γιάγκος Σουρουλλάς», ενώ για προσκύνημα θα μεταφερθεί η διασωθείσα Αγία Εικόνα της Παναγίας Λύσης. Του Εσπερινού θα προστεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Νεκτάριος.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 6.30 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά.

Δημήτρης Φανής: «Μεγάλη τιμή και υποχρέωση»

Από την πλευρά του, ο καλλιτέχνης Δημήτρης Φανής ανέφερε ότι «ως καλλιτέχνες και ως Λυσιώτες είναι μεγάλη τιμή και υποχρέωση να βρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη προβολής των εκδηλώσεων των κατεχόμενων Δήμων από τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να διατηρείται ζωντανή η μνήμη και η σύνδεση με τις κατεχόμενες πατρίδες.