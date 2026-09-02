Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του Range Rover ανοίγει με την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου. Περισσότερο από μισό αιώνα μετά τη γέννηση του αυθεντικού πολυτελούς SUV, η βρετανική μάρκα περνά στην ηλεκτρική εποχή, επιχειρώντας όμως να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία που καθιέρωσαν το Range Rover. Πολυτέλεια, άνεση και πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου παραμένουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας του.

Το Range Rover Electric χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, ισχύος 260 kW ο καθένας, αποδίδοντας συνδυαστικά έως 550 ίππους και 850 Nm ροπής. Πρόκειται μάλιστα για το Range Rover με τη μεγαλύτερη ροπή μέχρι σήμερα, ενώ η επιτάχυνση 0–60 mph ολοκληρώνεται σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα. Όμως, το μεγάλο στοίχημα, φυσικά, βρίσκεται στην αυτονομία. Η νέα double-stack μπαταρία λιθίου διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 118,5 kWh και αποτελείται από 344 πρισματικές κυψέλες. Η επίσημη αυτονομία φτάνει περίπου τα 598 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ η Range Rover υπολογίζει πραγματική αυτονομία έως 535 χιλιόμετρα.

Η αρχιτεκτονική 800 Volt επιτρέπει και ιδιαίτερα γρήγορη φόρτιση. Με χρήση κατάλληλου ταχυφορτιστή DC 350 kW, η φόρτιση από 10% σε 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 22 λεπτά. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι δέκα λεπτά φόρτισης μπορούν να προσθέσουν έως 220 χιλιόμετρα αυτονομίας, όταν το αυτοκίνητο φορτίζει στη μέγιστη ισχύ του. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν έγινε εις βάρος των παραδοσιακών δυνατοτήτων του Range Rover. Το Integrated Traction Management ελέγχει την ταχύτητα των ηλεκτροκινητήρων μέσα σε μόλις 50 milliseconds και μπορεί να διαχειριστεί την ολίσθηση έως 100 φορές ταχύτερα από ένα αντίστοιχο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το νέο Single Pedal mode επιτρέπει ελεγχόμενη εκκίνηση σε κλίση έως 33 μοίρες και αναρρίχηση με φόρα έως 45 μοίρες, ενώ το αυτοκίνητο μπορεί να διασχίσει νερό βάθους έως 900 mm.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην εξέλιξη του μοντέλου μέχρι να περάσει τις γραμμές παραγωγής. Το Range Rover Electric [SG1] έχει καλύψει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών, από τους -40°C στη Σουηδία μέχρι τη ζέστη της ερήμου του Dubai, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 250.000 ώρες φυσικών και ψηφιακών δοκιμών. Περισσότερες από 300 αιτήσεις για πατέντες έχουν κατατεθεί για το νέο μοντέλο. Η παραγωγή θα πραγματοποιείται στο ιστορικό Solihull της Βρετανίας, εκεί όπου κατασκευάζεται το Range Rover από το 1970. Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, με εκδόσεις SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra και SV Black, καθώς και μια ειδικά διαμορφωμένη First Edition.